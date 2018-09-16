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苹果老款iPhoneX涨价 华强北卖家称大家忙着炒旧货

苹果老款iPhoneX涨价 华强北卖家称大家忙着炒旧货
2018年09月16日 07:17 每日经济新闻
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　　作者：王晶　

　　与往年不同，今年的iPhone新品很容易就买到了。

　　9月14日15时01分起，苹果iPhone Xs和iPhone Xs Max在Apple各大官方平台同步开启预购，消费者可通过Apple官网、Apple Store app，或直接通过Apple官方微信预购。按照往年情况，iPhone新品首批预约往往会被抢购一空，但14日，《每日经济新闻》记者分别于15：30和18：10尝试购买上述新品时发现，都可以预约到，其中，iPhone Xs仅用一周便可交付到用户手中，而去年预订iPhone X的订单则需要3~4周后才能交付，有的用户甚至需要5~6周时间。

　　与此同时，记者发现，多个电商平台上的iPhone X老款产品出现了涨价现象。

　　据深圳华强北的手机卖家王先生透露，新品iPhone的开售反而促进了老款iPhone X的销售。“就今天一天，很多老用户和消费者问我，能不能买到iPhone X。最近，每部iPhone X的渠道价格已经偷偷涨了200元~300元，但不管是新机还是二手机，都有人来买。”

　　iPhone新品比以往容易买到

　　北京时间9月13日凌晨，苹果公司在其新品发布会上推出了三款iPhone，分别为iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR，虽然此次推出的苹果新品被媒体评价为“硬件设施缺乏突破”，但这并不影响新品售价高出天际。

　　苹果（中国）官网显示，iPhone XS起售价为8699元人民币，iPhone XS MAX的起售价为9599元人民币，而iPhone XR（廉价版）的起售价为6499元，北京时间10月19日才能预购。值得一提的是，史上最大屏幕的iPhone——iPhone XS MAX的顶级配置（512GB）每部售价达人民币12799元，这无疑又在考验“果粉”忠诚度和购买力。

　　9月14日15：01起，iPhone Xs和iPhone Xs Max便开启了预购，消费者可以通过Apple官网、Apple Store app，或者直接在Apple官方微信上预购。按照往年情况，iPhone新品首批预约往往会被抢购一空，但记者随机选择15时30分和18时10分两个时点，分别尝试购买上述新品，发现均可以购买成功。提示信息显示，iPhone Xs9月21日便可送达用户，而iPhone Xs Max 64G和256G版本的手机可送达时间较晚，为9月22日~29日，至于天价版512G的iPhone XS MAX可送达时间为10月9日~16日。

　　众所周知，苹果新品发布后，往往会在首发前的一段时间被“黄牛”炒出高价。如2017年官方售价8388元的iPhone X在“黄牛”手中最高已经叫价超过1.7万元，也有个别情况被炒到29999元，“黄牛”承诺称首发当天便可以拿到新品。但今年iPhone新品的价格却一反常态。

　　深圳华强北被称为中国电子行业的“晴雨表”和“风向标”，这里除了品牌手机店之外，还聚集了大量的中小手机卖家以及“黄牛”。王先生在华强北已经工作5年了，据他介绍，今年华强北基本上没什么人去炒苹果新品了，大家知道这个已经不赚钱了。

　　过去，专门从事苹果数码产品销售的王先生倒卖一部苹果手机有时可赚2000元，但这两年，倒卖新品已经不足以支撑他的营生，在苹果货源充足的情况下，他甚至还可能亏钱。

　　究其原因，王先生认为，从2017年开始，苹果的出货量就比较大，不像以前做的是饥饿营销；其次，国产手机崛起后，消费者也开始青睐国产手机。

　　值得注意的是，炒苹果手机的黄牛一般会按照“市场定价”进行销售。那么，市场价从何而来呢？据王先生透露，苹果除了官方定价外，每一代苹果新品都会给国内的大型代理商折扣价，代理商的价格再加上一部分溢价，就形成所谓的市场价，新品紧俏和受欢迎程度是决定溢价的关键因素。

　　老款iPhone X涨价

　　有意思的是，虽然今天下午是新品iPhone的开售日，但这反而促进了老款iPhone X的销售。“就今天一天，很多老用户和消费者问我，能不能买到iPhone X。最近，iPhone X的渠道价格已经偷偷涨了200~300块，但是不管新机还是二手机，都有人来买。”王先生说道。

　　事实上，在9月13日凌晨苹果推出3款新iPhone后，便有网友发现在苹果官网上，去年推出的iPhone X的购买页面不见了。不久后又有网友表示，苹果iPhone X不仅下架了，而且还停产了。据中国新闻网微博消息，苹果近日针对“iPhone X下架”一事做出回应称，iPhone X都是给运营商和渠道商去卖，“已停产？怎么可能”。

　　记者于今日（9月14日）晚间分别查询了京东、苏宁易购以及天猫商城等大型渠道后发现，京东Apple产品专营店的iPhone X 64G版本8月中下旬便开始涨价，从6766元涨到如今的7099元；苏宁的Apple产品专营店则显示64G版本产品无货；天猫商城Apple Store官方旗舰店并未销售iPhone X，而非官方卖家的价格从9月11日的6898元持续上涨至如今的7328元。

　　值得一提的是，今年的iPhone XR因起售价为6499元而被网友称为“苹果家廉价版”，但该款产品在配置上确实有大幅缩水。据苹果官网介绍，该产品的屏幕采用了尺寸为6.1英寸的LCD刘海全面屏，取消了3D Touch交互；拍照方面，搭配后置单摄镜头；同时，外观设计为铝合金材质。

　　与之相比，iPhone X 64G版本无论是在OLED、双摄、3D玻璃与不锈钢中框设计方面，均体现出一定的优势。

　　王先生称，目前华强北都在抢购iPhone X。 

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