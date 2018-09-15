新iPhone预售首日“并不难抢”

苹果两款新手机昨日预售开启 iPhone XS Max首日发货率先约满 新iPhone预售首日“并不难抢”

本报讯（记者 任笑元）苹果新发布的iPhone XS、iPhone XS Max昨日下午开启预售。苹果官网的信息显示，截至下午5点，iPhone XS Max各款配置在北京5家零售店均显示“不可预约”或无法点击，iPhone XS的预约情况则显示，该机型512GB配置的首日订购率先约满，64GB以及256GB两种配置，截至5点仍可进行9月21日发货预约。

根据苹果官网的预售规则，9月13日发布的iPhone XS、iPhone XS Max两款机型，昨日开启预售，9月21日起正式发货。用户购买最新发布的iPhone新品有两种预订方式，分别为预购及预约。前者通过在线选型、购买和支付，随后将由苹果免费送货上门；预约则指经过在线预订，然后在用户约定的零售店面交付手机。

苹果官网昨日下午3点起预售开启。据网友反映，网速一度比较缓慢，但随后都较为正常，并没有出现以往“挤爆瘫痪”的情况。有网友表示，从预售首日来看“今年并不是很难抢”。截至昨日下午6点，北京青年报记者登录苹果官网，页面信息显示，iPhone XS 64GB与256GB两款中低配机型中，仍可预购显示为9月21日送达的iPhone，意味着首发当日的预购仍在进行；北京地区到店预约方面，其64GB机型至下午6点仍显示“可供预约”；iPhone XS Max方面则显示，所有配置机型最快发货时间已延至1-2周，意味着9月21日发售首日的送货已约满。至下午6点，两款iPhone新机的预购最长发货周期显示为2-3周，其中包括iPhone XS Max不同颜色版本的256GB以及512GB高配机大多显示发货时间约2-3周。

值得一提的是，除苹果官网及APP的预售渠道之外，国内三大运营商在13日新款iPhone发布的同时，已先后开启了新机的全网预约活动。此外，国内几家知名电商平台也有预约渠道开放。