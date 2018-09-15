库克：我们从中国学会了做大屏iPhone和双卡双待

原标题：独家专访苹果 CEO Tim Cook：我们从中国学会了做大屏 iPhone 和双卡双待

来源：爱范儿

世间最难的工作大概有这么三件：把别人的钱装进自己的口袋里、把自己的思想装进别人脑子里。对了，还有做苹果的 CEO。

不巧，Tim Cook 正同时做着这三份工作。

作为苹果公司的 CEO，他的任何决策都可能牵扯到亿万用户的生活方式，影响到行业产业链乃至技术文明的进程。而这背后还交织着地缘政治、文化差异、环境与可持续、隐私权利等公共议题，他必须在华尔街和更普世的价值中做出平衡。

然而，统领苹果 7 年，这三件事他做得都不错：苹果坐稳了全球市值最高公司的宝座，市值突破了一万亿，iPhone 获得了全球智能手机九成的利润，在卖出的 10 亿部 iPhone 中，87% 来自他的时代。而苹果这家硅谷公司，也因他倡导的多元价值、他恪守的商业道德，成为一个价值观鲜明的公司。

在发布会结束后，我在乔布斯剧院的后台见到了 Tim Cook，并与他进行了 15 分钟的对话。从他的回答中，你可以看到一家影响全球的大公司在权衡全球市场和细分利益上的思考，他如何理解中国市场，如何看待未来技术走向。

ifanr 爱范儿：

2014 年之前，苹果每年都只发布一款 iPhone，到后来推出大小尺寸两款 iPhone，再到如今同时发布三个尺寸的 iPhone，是什么市场环境让苹果做出这样的改变？

Tim Cook：

消费者特别是中国消费者，对智能手机有种种需求。比如中国用户偏爱大屏幕的智能手机，当然这只是一部分人。我们希望吸引尽可能多的人，所以我们需要花费心思，比如把手机屏幕做得更大，正如今天发布的 6.5 英寸搭载超级视网膜屏幕的 iPhone XS Max。

当然，芯片的重要性也是不能被低估的，芯片不仅仅让很多功能得以实现，未来开发者也可以发挥出芯片更好的价值。我们掌握了领先优势，可以提供给中国用户他们喜欢的功能，比如更好用的 Face ID、更好用的人像拍照，谁能想到你在拍完照片之后还可以控制照片的景深呢？

我们希望给大家提供不同的选择、不同的价格区间，但是相同的功能和底层的技术，其实是相通的。

ifanr 爱范儿：

中国市场很特别，中国消费者也有很多特别的需求，比如自动美颜、双卡双待、双开微信。您如何看待这个仅次于美国本土的第二大市场？作为一家服务全球的科技公司，苹果如何平衡细分的市场需求？哪些功能会满足，哪些会在考虑之外。

Tim Cook：

这个问题很好。有些需求其实是举世皆然的，比如大家都希望手机能搭载最强大的芯片，大家都喜欢栩栩如生的超级视网膜屏幕，大家都喜欢使用自己的面容作为密码，大家都想拍出更漂亮的人像照片。

但正如你所说，市场上也存在一些明显的差异。我们正是从中国市场上认识到双卡双待的重要性，于是我们把它引进来，思考如何把它提供给每一个人。中国用户喜欢双卡双待的理由其实也适用于很多其他国家，只是这些消费者并没有意识到这一点。

我们在中国拥有非常大用户群体，中国的开发者也有将近 200 万人，所以我们如此贴近中国市场去了解真正的差异是什么，我们非常乐意做出改变，去完善那些我们还没有想到的功能。

ifanr 爱范儿：

双卡双待之外，你还看到了中国市场的哪些特殊性？你如何理解这些特殊需求的存在？有什么启发？

Tim Cook：

我们看到的另一个例子是二维码，二维码在中国的重要性远超其他任何地方，所以我们提供了更简单使用二维码的功能。

其实在很多情况下，我们都会把这些功能带到全球，包括你现在看到的双卡双待、二维码，一个重要的原因就是，中国成长的步伐实在太快了，中国消费者的接受度是非常高的。

中国没有经历所谓的桌面互联网的阶段，而是直接拥抱了移动互联网，因此中国消费者的思维里并没有桌面互联网时代的那些包袱，这一定程度上解释了为什么中国的移动支付占有率如此之高，其他一些国家的移动支付进程就缓慢许多，其实他们只是没有更多的尝试而已。

所以，我认为这个世界有很多可以向中国学习的地方，苹果作为世界的一部分，我们有理由去关注消费者的需求。

ifanr 爱范儿：

因为 iPhone 的支持，AR 行业在过去一年得到了长足的发展，苹果的路线看似很清晰：先建立能够开发出 AR 内容的底层工具，再构筑软件生态。我们不聊硬件那么遥远的事，关于 AR 与智能手机结合有什么杀手级的服务？AR 地图会是 next big thing 吗？

Tim Cook：

AR 还处于很早的阶段，但我相信它是一种影响深远的技术，它影响的不仅仅是智能手机，还包括我们生活中的其他设备。

AR 可以丰富我们之间的对话，它可以提供对话涉及的一些虚拟元素，比如谈及的事物、地理位置等等。很多应用已经涌现出来了，有些东西还需要进一步完善。但正如你所说，苹果最重要的事情是支持开发者社区。

这件事之所以重要，是因为苹果的创新来自数百万人。我们一次又一次地见证，如果你赋予人们权力并为他们制造工具，他们将创造出你前所未见的东西。

我们的工具也在快速迭代，大概一年前，我们推出了第一代 ARkit，很快它升级到 1.5 代进而到现在的 2.0，体现在 AR 游戏上，就是你可以从单人的游戏世界进入到多人的 AR 世界，正如今天发布会上你看到的演示。

但 AR 远远不止是游戏，游戏只是 AR 的一个重要组成部分，如果你想从万物中看到未来，我的建议是观察开发者社区，你很快就会看到一些非常棒的东西被发明出来。