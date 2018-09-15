联通混改一年 员工流动成趋势

索寒雪

在2017年曾经损失多员“大将”的中国联通，2018年仍然没有止住高管离职风潮。2018年初，中国联通副总裁、网络发展部总经理韩志刚离职，基层员工的流动性则更强。

在中国联通引入阿里巴巴、百度、京东、腾讯这些战略投资者进行混合所有制改革之际，还是不断有人离职，选择去这些互联网巨头企业。

据《中国经营报》记者获悉，工资总额限定，职业经理人等政策仍在协调摸索之中。

担忧人员流动

按照中国联通董事长王晓初的规划，“混改后，前两年，每年退出岗位率不低于3%，退出企业率不低于1%”。

时至混改的第一年末，联通的人员外流似乎形成趋势。“年初到现在，我们部门离职了三人，但是别的部门，有接近一半的人都离职或者调走了。”联通分公司内部人士向记者表示，“我们部门领导也调到其他公司了。”

而内部传闻也非常多，几乎都是与各个级别领导离职相关。记者向其中一些人士证实，但都予以了否认。直到2018年初，中国联通副总裁、网络发展部总经理韩志刚离职，他成为联通离职潮中级别最高的高管。

随后，记者向联通人士部门求证，目前是否出现离职潮，该人士表示：“是有一些人员流动，但是对于这么大的企业而言，人员流动也属于正常。”记者向前述人员询问离职员工的就业方向，该人员表示，“有去阿里巴巴、百度、京东、腾讯这些企业的”。

2017年8月，中国联通宣布进行混合所有制改革。王晓初在业绩发布会上公布混改方案，宣布将引入腾讯、百度、京东、阿里巴巴等在内的多家战略投资者，认购中国联通A股股份。

虽然，联通宣布与腾讯、百度、京东、阿里巴巴深度合作，但是没有止住人才流动的步伐。前述人士表示，跳槽走的员工在薪酬上获得了显著提升。“有一段时间，感觉接近半个部门的人都走了，后来又有新招聘的人补充上来了。”但是并非所有部门都有这种情况，“效益好的分公司会好很多”。

记者了解到，中国联通用工制度改革主要包括，“坚持效率导向，提升人均效率，鼓励本部人员向划小核算单元流动，传统领域人员向创新领域流动，加大IP、IT等战略人才培养。”

工资总额限制

对员工流动问题而言，目前正处于两难的阶段。王晓初的一系列混改的最直接举措便是打破“大锅饭”，而对央企的工资总额限定，又难以形成对员工的有效激励。

据了解，目前联通发放工资的机制是工资总额与利润联动。工资总额限定，最尴尬的是职业经理人的引入。

联通人力部门人士透露，人才流失之后，联通为与BAT在重要领域推进深度合作，“专门预留 10%的股份给创新人才，未来要和战略投资者深度合作，所以要留股份给中高端人才”。

国资委研究中心副研究员周丽莎向记者表示，工资总额的限定与职业经理人的引入，需要一个政策之间的协调。高薪是对人才的激励，但是政策协调还不到位。

一边受到工资总额的限定，一边又要留下人才，联通开始推进员工持股计划。2017年8月，《中国联通：限制性股票激励计划（草案）及首期授予方案（草案）摘要公告》指出，联通将向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票，募集资金不超过约32.13亿元。而员工持股的目标人群为“公司中层管理人员、公司核心管理人才及专业人才”。

2018年初，联通首期向7752名管理骨干及核心人才授予本公司股票7.94亿股。记者了解到，主要持股人员为处级以上领导。

根据半年报显示，2018年6月，中国联通公司半年度营业收入149，105，188，927.00元，同比增加7.92%，归属上市公司股东的净利润2，583，186，430.00元，同比增加231.84%。

记者通过启信宝查询，一年的时间内，中国联通仅仅与阿里巴巴集团成立了一家注册的合资公司，主要集中在云业务。尚未查询与其他几家的合资公司。

半年报认为，混合所有制的效果主要集中在，“与腾讯、阿里、百度、京东、滴滴等公司持续推进互联网触点合作，以低成本和薄补贴的发展模式有效触达新用户，尤其是青年市场。”“探索建设新零售试点门店，联合阿里、苏宁、京东、腾讯等，依托大数据能力，丰富门店品类，强化线上线下相互引流，对业务发展拉动效果显著。”

国资委研究中心副研究员周丽莎认为，不能仅以合资公司数量判断联通混改的成果，“联通的分区承包，超额利润分配，董事会引入非公经济，资费下降等等都是混改的成果。”