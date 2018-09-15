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联通混改一年 员工流动成趋势

联通混改一年 员工流动成趋势
2018年09月15日 06:46 中国经营报
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　　联通混改一年 员工流动成趋势

　　索寒雪

　　在2017年曾经损失多员“大将”的中国联通，2018年仍然没有止住高管离职风潮。2018年初，中国联通副总裁、网络发展部总经理韩志刚离职，基层员工的流动性则更强。

　　在中国联通引入阿里巴巴百度京东腾讯这些战略投资者进行混合所有制改革之际，还是不断有人离职，选择去这些互联网巨头企业。

　　据《中国经营报》记者获悉，工资总额限定，职业经理人等政策仍在协调摸索之中。

　　担忧人员流动

　　按照中国联通董事长王晓初的规划，“混改后，前两年，每年退出岗位率不低于3%，退出企业率不低于1%”。

　　时至混改的第一年末，联通的人员外流似乎形成趋势。“年初到现在，我们部门离职了三人，但是别的部门，有接近一半的人都离职或者调走了。”联通分公司内部人士向记者表示，“我们部门领导也调到其他公司了。”

　　而内部传闻也非常多，几乎都是与各个级别领导离职相关。记者向其中一些人士证实，但都予以了否认。直到2018年初，中国联通副总裁、网络发展部总经理韩志刚离职，他成为联通离职潮中级别最高的高管。

　　随后，记者向联通人士部门求证，目前是否出现离职潮，该人士表示：“是有一些人员流动，但是对于这么大的企业而言，人员流动也属于正常。”记者向前述人员询问离职员工的就业方向，该人员表示，“有去阿里巴巴、百度、京东、腾讯这些企业的”。

　　2017年8月，中国联通宣布进行混合所有制改革。王晓初在业绩发布会上公布混改方案，宣布将引入腾讯、百度、京东、阿里巴巴等在内的多家战略投资者，认购中国联通A股股份。

　　虽然，联通宣布与腾讯、百度、京东、阿里巴巴深度合作，但是没有止住人才流动的步伐。前述人士表示，跳槽走的员工在薪酬上获得了显著提升。“有一段时间，感觉接近半个部门的人都走了，后来又有新招聘的人补充上来了。”但是并非所有部门都有这种情况，“效益好的分公司会好很多”。

　　记者了解到，中国联通用工制度改革主要包括，“坚持效率导向，提升人均效率，鼓励本部人员向划小核算单元流动，传统领域人员向创新领域流动，加大IP、IT等战略人才培养。”

　　工资总额限制

　　对员工流动问题而言，目前正处于两难的阶段。王晓初的一系列混改的最直接举措便是打破“大锅饭”，而对央企的工资总额限定，又难以形成对员工的有效激励。

　　据了解，目前联通发放工资的机制是工资总额与利润联动。工资总额限定，最尴尬的是职业经理人的引入。

　　联通人力部门人士透露，人才流失之后，联通为与BAT在重要领域推进深度合作，“专门预留 10%的股份给创新人才，未来要和战略投资者深度合作，所以要留股份给中高端人才”。

　　国资委研究中心副研究员周丽莎向记者表示，工资总额的限定与职业经理人的引入，需要一个政策之间的协调。高薪是对人才的激励，但是政策协调还不到位。

　　一边受到工资总额的限定，一边又要留下人才，联通开始推进员工持股计划。2017年8月，《中国联通：限制性股票激励计划（草案）及首期授予方案（草案）摘要公告》指出，联通将向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票，募集资金不超过约32.13亿元。而员工持股的目标人群为“公司中层管理人员、公司核心管理人才及专业人才”。

　　2018年初，联通首期向7752名管理骨干及核心人才授予本公司股票7.94亿股。记者了解到，主要持股人员为处级以上领导。

　　根据半年报显示，2018年6月，中国联通公司半年度营业收入149，105，188，927.00元，同比增加7.92%，归属上市公司股东的净利润2，583，186，430.00元，同比增加231.84%。

　　记者通过启信宝查询，一年的时间内，中国联通仅仅与阿里巴巴集团成立了一家注册的合资公司，主要集中在云业务。尚未查询与其他几家的合资公司。

　　半年报认为，混合所有制的效果主要集中在，“与腾讯、阿里、百度、京东、滴滴等公司持续推进互联网触点合作，以低成本和薄补贴的发展模式有效触达新用户，尤其是青年市场。”“探索建设新零售试点门店，联合阿里、苏宁、京东、腾讯等，依托大数据能力，丰富门店品类，强化线上线下相互引流，对业务发展拉动效果显著。”

　　国资委研究中心副研究员周丽莎认为，不能仅以合资公司数量判断联通混改的成果，“联通的分区承包，超额利润分配，董事会引入非公经济，资费下降等等都是混改的成果。”

　　

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