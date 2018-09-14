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华为孟晚舟：来日并不方长，选择决定未来

华为孟晚舟：来日并不方长，选择决定未来
2018年09月14日 22:31 新浪科技综合
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　　来源：华为公众号

　　清水河畔，渔歌唱晚；归帆远影，千山悠悠。

　　9月14日，华为公司副董事长、CFO孟晚舟，回到故乡成都，与电子科技大学的1700余名学子聊起华为的故事，还有这些故事中的感悟。

　　“每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀，只是有时忘记了扇动”，孟晚舟的演讲以《从平凡到非凡》为主题，为我们讲述一个城市、一个企业在平凡中展现着怎样的非凡，以及如何让短暂而宝贵的青春绽放出耀眼的光芒。

　　来日并不方长，选择决定未来。

　　翅膀忘记扇动，就退化成披肩。

　　华为给年轻人最大的回报就是不辜负你的选择。

　　把思想打包带走，分享胜于拥有。 

　　以下是演讲精华

　　一切非凡都源于平凡

　　很多人说，成都，就是一座来了就不想走的城市，自古就有“少不入川”的说法。

　　其实，“安逸”、“舒适”只是成都温柔的一面。都江堰“深淘滩、低作堰”的治水模式，为成都平原带来了良田千里；电子科技大学的太赫兹研究又将带领我们迈上一个新的台阶。

　　一切非凡都源于平凡，成都是一个平凡的城市，总也能处处展现着它的非凡。华为也是如此，我们一直努力在平凡中创造着非凡。

　　1993年大学毕业后，我加入了华为，那个时候的华为只有二、三百人，如果我没有记错的话，销售收入刚刚过亿。30年前，华为只是无人知晓的创业公司。20年前，知道的人也没几个。1996年，我去北京参加通讯展，手里提着几大袋资料，纸袋子上有华为的Logo，出租车司机很热情，说：“哦，华为，我知道……就是做纸袋子的嘛”！

　　30年后的今天，你在全世界的机场都能看到华为的广告，我们正为全世界30亿人提供着通讯服务。

　　发明飞机的莱特兄弟，原本是开自行车铺的。布尔代数解决了计算机的逻辑问题，没有布尔代数，就没有计算机，也没有信息革命。然而布尔代数的发明者，只是一名小学教师。

　　这样的例子，还有很多。人生的起点并不重要，重要的是你终将驶向哪里。每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀，只是有时我们忘记了扇动。

　　当我们忘记扇动理想的翅膀时，翅膀就退化成了一个羽绒披肩。

　　来日并不方长 选择决定未来

　　佛说，人生最大的错误就是认为自己有时间。

　　我们可以给自己算一笔时间细账，假设一个人可以工作35年，一天工作8小时，一年250个工作日，我们真正用于工作上的时间也只有7万小时。

　　“一万小时定律”的提出者研究过作曲家、作家、钢琴家、运动员、棋手，比如莫扎特、甲壳虫乐队、比尔·盖茨等等，得出的结论是“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何从平凡走向非凡的必要条件。”

　　同时，我们也要记住，“一万小时定律”只是从平凡走向非凡的必要条件，而不是充分条件。

　　生命之所以有意义，是因为它会停止（The meaning of life is that it stops) 。

　　生命是短暂的，精力是有限的。如果我们还有梦想，还有期许，那么我们必须做出选择，把有限的精力聚焦在你的选择上。

　　来日并不方长，选择决定未来。

　　生命注定是一条不会回头的河流，我们要做一朵奔腾的浪花，而不是漩涡中的一片枯叶。

　　既然生命是平凡的，也是平等的，那么如何让平凡的生命绽放出非凡的光芒，这取决于我们的选择。

　　首先，选择一个行业大趋势。

　　今天的行业大趋势是什么呢？

　　要回答这一点，我们不妨把时间拉长，把空间拉大来思考。几千年人类的科技进步史就是一部摆脱时间与空间束缚的自由史。工业革命，让我们摆脱了体力的束缚；第一次电气革命，让我们摆脱了黑暗和距离的束缚；航天飞机，让我们摆脱了地球引力的束缚。

　　今天，我们正在进入的智能社会，又将给我们带来怎样的自由体验？

　　虽然，我们现在还无法想象智能社会将会多么美妙，但我们可以肯定智能社会正在到来。自工业革命以来，一个新的产业周期大约是50年到60年，前三十年是技术的纵向发展，后三十年是应用的横向扩张。我们正处在从信息化到智能化产业周期交替的奇点上，作为智能社会基石的ICT产业将拥有23万亿美元的数字化转型市场空间。

　　选择与社会发展大趋势同行的行业，成功的概率自然会增加几分。

　　其次，选择一个成长的平台。

　　行业趋势，是天时；成长平台，是地利。

　　瓦特改良蒸汽机，推动了第一次工业革命的爆发，但是如果没有格拉斯哥大学这个平台在理论基础、实践试错上的支持，也许改良蒸汽机的就不是瓦特。

　　“登高而招，臂非加长也，而见者远”，平台是个人价值的放大器，也是个人价值的延长线。华为将为大家提供有技术领先优势的学习平台，建立世界观的国际化平台，开放协作的团队平台，还有锐意进取的成长平台。

　　定位决定地位。华为三十年来，选择持续聚焦在ICT基础设施的突破上，智能社会必将是万物互联、万物感知、万物智能的，华为在这三个方向都有不可替代的优势。

　　眼界决定思想，遍布170+个国家的销售网络，为我们提供了一个拓展视野的平台。

　　在华为，世界不在远方，就在你的眼前。每次出差，对我来说，都是一件愉悦的事情，特别是到一个陌生的国度，见到一些陌生的人。有一次入境时，移民局官员看到我盖满章的护照问：“你是不是导游？”我说：“No,I work for Huawei!”其中的自豪与愉悦，相信很多华为人都深有体会。

　　2017年，华为人飞行了17.5亿公里，可以绕地球4.3万圈。

　　读万卷书，行万里路，我们对世界、对社会、对文化的认识正是在这样一个国际协作的平台上建立起来的。

　　第三，选择一个聚焦方向。

　　人生一世，草木一春。面对时间，面对宇宙，我们都有深深的无力感和渺小感。前面提到的一万小时定律，仅仅只是从平凡走向非凡的的必要条件，并非充分条件。

　　人人生而平凡，如果又不自甘平庸，怎么办呢？

　　无数成就非凡的科学家，无不是一辈子只干了一件事，在一个领域，十年、二十年、三十年地持续研究。把有限的生命聚焦在一个方向上持续投入，才有可能突破，就像足够强度的高压水枪，可以切割钢板一样。

　　2016年，极化码（Polar码）正式成为5G技术标准之一。其实，它的发明者土耳其Erdal Arikan教授1982年就开始了研究，在2008年才公开发表Polar码论文。2010年，华为识别出极化码的潜力，持续投入。华为科学家与Arikan教授一起又经过“十年磨一剑”，取得多项核心技术突破，才完成Polar码从学术研究到产业应用的蜕变。

　　童文博士，是3G、4G无线通信技术构架的创始人之一，也是华为引入的第一批Fellow。作为华为5G项目经理，为了实现技术突破并帮助制定统一的全球标准，在过去10年里，他在世界各地旅行了数百万公里。

　　我们制造部的员工周二虎，能够在50倍显微镜下，手工调整六维调节架，精调到千分之一毫米，实现720束激光通道。

　　童文和周二虎就是华为十八万员工的缩影，他们板凳甘坐十年冷、耐得住寂寞，认准方向就坚持不懈，把工匠精神做到了极致。

　　如果一艘船不知道驶向哪一个港口，任何方向吹来的风，都不是顺风。

　　所以，要真正问清自己的内心，拿出行动的勇气，坚持自己的选择。

　　华为给年轻人最大的回报

　　是不辜负你的选择

　　人生苦短，青春更短。我想，华为能给年轻人最大的回报是不辜负你的选择。我们将与你一道，用奋斗的火花，点燃无愧无悔的青春。

　　“蒙哥马利计划”打开成长的空间

　　我们从今年四月份开始，实施“蒙哥马利计划”，就是为了让好苗子不在等待中枯萎。

　　年轻人，你觉得自己牛，你干了牛的事儿，但是公司不知道，怎么办呢？

　　我们的“蒙哥马利计划”能为每一位华为员工提供“20分钟”的演讲机会。在公司董事会成员的面前，客观讲述自己的工作成绩和感悟。任何员工都可以自由申请成为演讲人。

　　“蒙哥马利计划”给每一位基层员工一个“怀才得遇”的机会。

　　2017年华为破格提拔4500人，2018年将破格提拔6000人。

　　物质文明奠定精神文明

　　电子科技大学的刘盛纲老校长，70岁从校长的岗位上退下来，走进实验室，进行太赫兹的研究，太赫兹可能将改变未来的通信技术。

　　刘校长说“搞科研就是要一辈子清贫”。我们崇尚刘校长始终与梦想同行的精神追求。作为一家企业，我们为员工提供的不仅仅是与梦想同行的精神追求，还有与梦想同行的物质回报。

　　精神文明引领物质文明

　　今天在成都，我给大家分享一个成都的英雄故事。

　　2008年汶川地震之后，华为成都无线产品技术支持部的同事罗涛，第一个冒着生命危险，和中国移动的两位工程师，在5月14日空降到震中。当天他们乘坐军用直升飞机从凤凰山机场起飞，晚上六七点钟飞到汶川牛老寨山头，降不下去。山顶空地很小，第一次飞过了头，第二次机翼差点铲在山崖上。第三次好不容易悬停在山顶，靠绳索降落到地面。

　　对于外界，他们是默默无闻的普通人，在华为，他们就是令人崇敬的英雄，罗涛被华为评为了我们自己的“特级英雄”。救灾结束后，公司给参加抗震救灾的勇士颁发了九公斤重的水晶纪念杯。

　　七年之后的2015年，我们又在巴黎造币厂重铸了“汶川地震救灾抢通英雄纪念章”，发放给142位参与了汶川地震抢险的同事。

　　华为崇尚“物质文明奠定精神文明，精神文明引领物质文明”，无论是物质的，还是精神的，只要你们选择华为，华为都将“不负岁月不负卿”。

　　把思想打包带走，分享胜于拥有

　　华为其实是一所没有围墙的、开放的大学。我们拥有超过30000+的网课，为你提供足够的学习资源。

　　我们构建了心声社区，每位华为人都可以自由发言，指点江山。

　　在华为的园区内，有咖啡吧，有图书馆，我们鼓励分享。我们相信分享胜于拥有，华为有大大小小的图书馆，仅财经图书馆有藏书万册，涉及人文、社科、艺术等偏思想类的书箱。我们鼓励大家有借无还，把知识带回家，把思想分享给他人，有分享才会有新的聚合，新的动能。

　　最后，我想说：

　　勤奋不设时限，

　　伟大不因天赋，

　　成功不走捷径，

　　探索不问终点，

　　开创不曾畏惧。

　　来吧！加入华为，加入我们的勇敢新世界！

孟晚舟华为
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