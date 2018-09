华为孟晚舟：来日并不方长，选择决定未来

来源:华为公众号

清水河畔,渔歌唱晚;归帆远影,千山悠悠。

9月14日,华为公司副董事长、CFO孟晚舟,回到故乡成都,与电子科技大学的1700余名学子聊起华为的故事,还有这些故事中的感悟。

“每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀,只是有时忘记了扇动”,孟晚舟的演讲以《从平凡到非凡》为主题,为我们讲述一个城市、一个企业在平凡中展现着怎样的非凡,以及如何让短暂而宝贵的青春绽放出耀眼的光芒。

来日并不方长,选择决定未来。

翅膀忘记扇动,就退化成披肩。

华为给年轻人最大的回报就是不辜负你的选择。

把思想打包带走,分享胜于拥有。

以下是演讲精华

一切非凡都源于平凡

很多人说,成都,就是一座来了就不想走的城市,自古就有“少不入川”的说法。

其实,“安逸”、“舒适”只是成都温柔的一面。都江堰“深淘滩、低作堰”的治水模式,为成都平原带来了良田千里;电子科技大学的太赫兹研究又将带领我们迈上一个新的台阶。

一切非凡都源于平凡,成都是一个平凡的城市,总也能处处展现着它的非凡。华为也是如此,我们一直努力在平凡中创造着非凡。

1993年大学毕业后,我加入了华为,那个时候的华为只有二、三百人,如果我没有记错的话,销售收入刚刚过亿。30年前,华为只是无人知晓的创业公司。20年前,知道的人也没几个。1996年,我去北京参加通讯展,手里提着几大袋资料,纸袋子上有华为的Logo,出租车司机很热情,说:“哦,华为,我知道……就是做纸袋子的嘛”!

30年后的今天,你在全世界的机场都能看到华为的广告,我们正为全世界30亿人提供着通讯服务。

发明飞机的莱特兄弟,原本是开自行车铺的。布尔代数解决了计算机的逻辑问题,没有布尔代数,就没有计算机,也没有信息革命。然而布尔代数的发明者,只是一名小学教师。

这样的例子,还有很多。人生的起点并不重要,重要的是你终将驶向哪里。每一个平凡的人都有一双伟大的翅膀,只是有时我们忘记了扇动。

当我们忘记扇动理想的翅膀时,翅膀就退化成了一个羽绒披肩。

来日并不方长 选择决定未来

佛说,人生最大的错误就是认为自己有时间。

我们可以给自己算一笔时间细账,假设一个人可以工作35年,一天工作8小时,一年250个工作日,我们真正用于工作上的时间也只有7万小时。

“一万小时定律”的提出者研究过作曲家、作家、钢琴家、运动员、棋手,比如莫扎特、甲壳虫乐队、比尔·盖茨等等,得出的结论是“人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何从平凡走向非凡的必要条件。”

同时,我们也要记住,“一万小时定律”只是从平凡走向非凡的必要条件,而不是充分条件。

生命之所以有意义,是因为它会停止(The meaning of life is that it stops) 。

生命是短暂的,精力是有限的。如果我们还有梦想,还有期许,那么我们必须做出选择,把有限的精力聚焦在你的选择上。

来日并不方长,选择决定未来。

生命注定是一条不会回头的河流,我们要做一朵奔腾的浪花,而不是漩涡中的一片枯叶。

既然生命是平凡的,也是平等的,那么如何让平凡的生命绽放出非凡的光芒,这取决于我们的选择。

首先,选择一个行业大趋势。

今天的行业大趋势是什么呢?

要回答这一点,我们不妨把时间拉长,把空间拉大来思考。几千年人类的科技进步史就是一部摆脱时间与空间束缚的自由史。工业革命,让我们摆脱了体力的束缚;第一次电气革命,让我们摆脱了黑暗和距离的束缚;航天飞机,让我们摆脱了地球引力的束缚。

今天,我们正在进入的智能社会,又将给我们带来怎样的自由体验?

虽然,我们现在还无法想象智能社会将会多么美妙,但我们可以肯定智能社会正在到来。自工业革命以来,一个新的产业周期大约是50年到60年,前三十年是技术的纵向发展,后三十年是应用的横向扩张。我们正处在从信息化到智能化产业周期交替的奇点上,作为智能社会基石的ICT产业将拥有23万亿美元的数字化转型市场空间。

选择与社会发展大趋势同行的行业,成功的概率自然会增加几分。

其次,选择一个成长的平台。

行业趋势,是天时;成长平台,是地利。

瓦特改良蒸汽机,推动了第一次工业革命的爆发,但是如果没有格拉斯哥大学这个平台在理论基础、实践试错上的支持,也许改良蒸汽机的就不是瓦特。

“登高而招,臂非加长也,而见者远”,平台是个人价值的放大器,也是个人价值的延长线。华为将为大家提供有技术领先优势的学习平台,建立世界观的国际化平台,开放协作的团队平台,还有锐意进取的成长平台。

定位决定地位。华为三十年来,选择持续聚焦在ICT基础设施的突破上,智能社会必将是万物互联、万物感知、万物智能的,华为在这三个方向都有不可替代的优势。

眼界决定思想,遍布170+个国家的销售网络,为我们提供了一个拓展视野的平台。

在华为,世界不在远方,就在你的眼前。每次出差,对我来说,都是一件愉悦的事情,特别是到一个陌生的国度,见到一些陌生的人。有一次入境时,移民局官员看到我盖满章的护照问:“你是不是导游?”我说:“No,I work for Huawei!”其中的自豪与愉悦,相信很多华为人都深有体会。

2017年,华为人飞行了17.5亿公里,可以绕地球4.3万圈。

读万卷书,行万里路,我们对世界、对社会、对文化的认识正是在这样一个国际协作的平台上建立起来的。

第三,选择一个聚焦方向。

人生一世,草木一春。面对时间,面对宇宙,我们都有深深的无力感和渺小感。前面提到的一万小时定律,仅仅只是从平凡走向非凡的的必要条件,并非充分条件。

人人生而平凡,如果又不自甘平庸,怎么办呢?

无数成就非凡的科学家,无不是一辈子只干了一件事,在一个领域,十年、二十年、三十年地持续研究。把有限的生命聚焦在一个方向上持续投入,才有可能突破,就像足够强度的高压水枪,可以切割钢板一样。

2016年,极化码(Polar码)正式成为5G技术标准之一。其实,它的发明者土耳其Erdal Arikan教授1982年就开始了研究,在2008年才公开发表Polar码论文。2010年,华为识别出极化码的潜力,持续投入。华为科学家与Arikan教授一起又经过“十年磨一剑”,取得多项核心技术突破,才完成Polar码从学术研究到产业应用的蜕变。

童文博士,是3G、4G无线通信技术构架的创始人之一,也是华为引入的第一批Fellow。作为华为5G项目经理,为了实现技术突破并帮助制定统一的全球标准,在过去10年里,他在世界各地旅行了数百万公里。

我们制造部的员工周二虎,能够在50倍显微镜下,手工调整六维调节架,精调到千分之一毫米,实现720束激光通道。

童文和周二虎就是华为十八万员工的缩影,他们板凳甘坐十年冷、耐得住寂寞,认准方向就坚持不懈,把工匠精神做到了极致。

如果一艘船不知道驶向哪一个港口,任何方向吹来的风,都不是顺风。

所以,要真正问清自己的内心,拿出行动的勇气,坚持自己的选择。

华为给年轻人最大的回报

是不辜负你的选择

人生苦短,青春更短。我想,华为能给年轻人最大的回报是不辜负你的选择。我们将与你一道,用奋斗的火花,点燃无愧无悔的青春。

“蒙哥马利计划”打开成长的空间

我们从今年四月份开始,实施“蒙哥马利计划”,就是为了让好苗子不在等待中枯萎。

年轻人,你觉得自己牛,你干了牛的事儿,但是公司不知道,怎么办呢?

我们的“蒙哥马利计划”能为每一位华为员工提供“20分钟”的演讲机会。在公司董事会成员的面前,客观讲述自己的工作成绩和感悟。任何员工都可以自由申请成为演讲人。

“蒙哥马利计划”给每一位基层员工一个“怀才得遇”的机会。

2017年华为破格提拔4500人,2018年将破格提拔6000人。

物质文明奠定精神文明

电子科技大学的刘盛纲老校长,70岁从校长的岗位上退下来,走进实验室,进行太赫兹的研究,太赫兹可能将改变未来的通信技术。

刘校长说“搞科研就是要一辈子清贫”。我们崇尚刘校长始终与梦想同行的精神追求。作为一家企业,我们为员工提供的不仅仅是与梦想同行的精神追求,还有与梦想同行的物质回报。

精神文明引领物质文明

今天在成都,我给大家分享一个成都的英雄故事。

2008年汶川地震之后,华为成都无线产品技术支持部的同事罗涛,第一个冒着生命危险,和中国移动的两位工程师,在5月14日空降到震中。当天他们乘坐军用直升飞机从凤凰山机场起飞,晚上六七点钟飞到汶川牛老寨山头,降不下去。山顶空地很小,第一次飞过了头,第二次机翼差点铲在山崖上。第三次好不容易悬停在山顶,靠绳索降落到地面。

对于外界,他们是默默无闻的普通人,在华为,他们就是令人崇敬的英雄,罗涛被华为评为了我们自己的“特级英雄”。救灾结束后,公司给参加抗震救灾的勇士颁发了九公斤重的水晶纪念杯。

七年之后的2015年,我们又在巴黎造币厂重铸了“汶川地震救灾抢通英雄纪念章”,发放给142位参与了汶川地震抢险的同事。

华为崇尚“物质文明奠定精神文明,精神文明引领物质文明”,无论是物质的,还是精神的,只要你们选择华为,华为都将“不负岁月不负卿”。

把思想打包带走,分享胜于拥有

华为其实是一所没有围墙的、开放的大学。我们拥有超过30000+的网课,为你提供足够的学习资源。

我们构建了心声社区,每位华为人都可以自由发言,指点江山。

在华为的园区内,有咖啡吧,有图书馆,我们鼓励分享。我们相信分享胜于拥有,华为有大大小小的图书馆,仅财经图书馆有藏书万册,涉及人文、社科、艺术等偏思想类的书箱。我们鼓励大家有借无还,把知识带回家,把思想分享给他人,有分享才会有新的聚合,新的动能。

最后,我想说:

勤奋不设时限,

伟大不因天赋,

成功不走捷径,

探索不问终点,

开创不曾畏惧。

来吧!加入华为,加入我们的勇敢新世界!