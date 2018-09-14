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中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售协议

中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售协议
2018年09月14日 15:57 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　C114讯 9月14日消息（张海龙）今日，中国联通正式与中兴、联想等12家虚商签署第二批移动转售业务正式商用协议。

　　据悉，本次签约的12家虚拟运营商分别为：中兴视通、联想懂的通信、国美极信、太牛互联、星美通信、广州博元、广东恒大和、华翔联信、长江时代、优酷、连连科技、中期移动。

　　此前，中国联通已经与蜗牛移动、分享通信、远特通信、迪信通通信、爱施德、乐语通信、小米移动、民生通讯、海航通信、天音通信、阿里通信、话机世界、京东通信、红豆电信、苏宁互联、263等16家虚商签署正式商用协议。

　　在今年7月，工信部为首批15家虚商发放了移动转售正式商用牌照，让我国移动转售业务正式进入到正式商用阶段。不过，目前已有42家企业展开移动转售业务，但尚未获得正式牌照。

　　对此，相关人士向C114介绍，首批正式商用牌照发放并不意味着不再为其他企业发放正式牌照，首批牌照只意味着移动转售正式商用的开始，随后工信部将根据虚商表现、市场放映等情况逐批发放正式牌照。

　　此次，中国联通签署第二批商用协议，或意味着第二批正式商用牌照发放日子也日益临近了。

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