中国移动天津营业厅变相收取开卡费 违反工信部规定

【国务院大督查】天津移动变相收取开卡费违反工信部规定

2018年的《政府工作报告》明确要求，加大网络提速降费力度，让群众和企业切实受益。此次大督查中，首次把中国电信、中国联通、中国移动纳入督查范围。提速降费的落实情况到底怎么样？督查组发现，提速降费中的猫腻仍然存在。

9月12日一早，第八督查组的工作人员就赶赴天津，对此前了解到的群众反映强烈的电信运营商违规收取开卡费等问题进行了暗访。

国务院督查组工作人员：那给我办个18元的。

中国移动天津营业厅工作人员：一个月不能超过40G，电话一毛九一分钟，卡36一张。

国务院督查组工作人员：还要收卡费吗？

中国移动天津营业厅工作人员：对。

国务院督查组工作人员：我们在其他的地方办没收卡费啊？

中国移动天津营业厅工作人员：在天津不可能！

收取开卡费，这样的规定合理吗？督查组工作人员又拨打了中国移动的天津客服电话进行咨询。

国务院督查组工作人员：我想了解一下咱们天津移动的政策，咱们开卡是需要交开卡费吗？

中国移动天津客服工作人员：开卡没有费用。

客服说开卡没有费用，但是记者注意到，营业厅通过强制新用户以开通业务的方式变相收取了开卡费。

国务院督查组工作人员：这个卡费收了是干嘛？是充话费给我的吗？

中国移动天津营业厅工作人员：体验业务。

原来，督查组工作人员新开通的手机号被强制要求“需体验价值36元的咪咕会员半年包”。那么，这种变相收取开卡费的要求是否符合规定呢？

国务院督查组工作人员：他（36元）没有充到我的话费，它就是开卡必须要交36块钱的开卡费，然后办成了咪咕会员半年包。

中国移动天津客服工作人员：没有这个规定。

记者查询到，工信部于2003年发布、2014年修订的《电信网码号资源管理办法》中明确指出，电信业务经营者取得码号使用权后，不得向用户收取选号费或占用费。

国务院督查组工作人员 孟好：天津移动在消费者开新卡的时候，变相收取36元的开卡费，违反了工信部的有关规定，下一步我们将把相关问题移交中国移动，督促整改落实，给消费者一个满意的答复。

不止是开卡费，根据国务院督查组核实的情况，几家电信运营商都不同程度存在限制老用户享受新套餐优惠、不限量套餐夸大宣传、手机资费“明降实涨”等方面的问题。