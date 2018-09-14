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小米大调整：80后新人上位

小米大调整：80后新人上位
2018年09月14日 14:13 中国企业家
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（雷军）来源：被访者供图（雷军）来源：被访者供图

　　从最初的2000人成长为两万人，如今，小米上市，营收过千亿，过去的游击队打法早已不适合。此番大调整后，小米能否更进一步？

　　文 | 梁睿瑶  

　　编辑 | 林文龙

　　上市后的小米迎来第一个大动作，9月13日下午，雷军在内部信里公布了一场大刀阔斧的组织架构调整，设立组织部和参谋部，一批80后新人走上台前。

　　阿里、华为之后，小米是第三家设立组织部的巨头公司。原本掌管生态链部门的高级副总裁刘德担任组织部部长，管理中高层管理干部的聘用、升迁和考核激励等；负责小米电视的高级副总裁王川担任集团参谋长，协助CEO制定发展战略并督导战略执行，二人均向雷军汇报。

　　老将升至战略层，一线留给了新人。这次调整，小米将电视部、生态链部、MIUI部和互娱部等四个业务部重组成10个新的业务部，新晋的10名部门总经理平均年龄为38.5岁，大多数为80后。

　　雷军接受极客鹏友说采访时，盛赞这一批80后部门总经理，称他们在小米带领团队时都立过战功，而且对小米有着罕见的忠诚。据小米提供的资料显示，小米创立只有8年，而10位新晋的部门总经理在小米供职平均时间达5.9年。

　　从最初的2000人成长为两万人，如今，小米上市，营收过千亿，过去的游击队打法早已不适合。此番大调整后，小米能否更进一步？

　　老将退守最强大脑

　　刘德与王川的调任一度被外界解读为“杯酒释兵权”，两名一手打造出生态链和小米电视的老将，担任“组织部长”和“参谋长”，有点半退休的感觉。

　　一名小米内部人员告诉《中国企业家》，这并非降权，而是让老将从前线回到总部，负责战略，一线留给新人冲锋陷阵。雷军也向极客鹏友说透露，他与刘德、王川从去年底开始聊计划，上市后讨论两个月，最终得出这次的调整方案。雷军表示，小米要成为万亿公司，要增强脑力，战略不能靠他一人，组织部和参谋部是“强力部门”，一线的年轻人是肌肉力量。

　　雷军的组织调整早从2016年开始，那时候小米手机正逢低谷，雷军亲自管理手机业务。据悉，也是那时，雷军开始起用新人，并在销售与服务部做竞聘试点。

　　2017年11月24日，小米开始一轮人事大调整。小米总裁林斌调离小米网，兼任小米手机总经理，向雷军汇报。雷军从一年半的手机业务管理中解脱出来，更多精力投入到小米的整体战略上。

　　负责市场部的黎万强被任命为品牌战略官，同时出任顺为资本投资合伙人，强化小米和顺为在投资领域的协同，市场部日常工作由市场部副总裁梁峰负责。

　　值得注意的是，接替林斌的是公司副总裁汪凌鸣，小米网改名为销售与服务部，汪凌鸣兼该部门总经理，直接向雷军汇报。与林斌、黎万强、王川等联合创始人不同，汪凌鸣是“空降兵”，曾任话机世界集团首届董事、天语手机副总裁等职务，2017年上半年加入小米，雷军看中他的终端渠道布局能力。

　　在最新的大调整中，原公司市场部（除公关团队外）、销售与服务部的电商市场组和新媒体组三个团队合并，成立销售与服务部市场部，梁峰为总经理，向集团副总裁汪凌鸣汇报。

　　在小米内部人士眼中，这次调整是对汪凌鸣的充分信任，销售与服务部冲前线，市场部负责后勤，部门合并相当于将整支队伍交给了汪凌鸣。同时，带领市场部的梁峰是在小米内部成长起来的，他与汪一样只有30多岁，属于小米“少壮派”，外界视雷军此举，是在为管理层储备人才。

　　手机之外，下个焦点

　　这次大调整，小米另一个大动作便是设立10个新业务部门。原来的生态链部分为生态链部、笔记本电脑部、智能硬件部、IoT平台部、有品电商部，互联网业务也细化为4个部门。

　　10个业务部门的总经理均直接向雷军汇报，管理结构明显呈扁平化、年轻化趋势。“团队年轻化符合互联网公司业务特性。”清华大学经管学院教授胡左浩分析，现在的小米，从管理维度讲需要总部赋能，从业务维度讲需要提升经营效率。

　　上市之时，小米对外一再强调“生态链”和“互联网公司”，但从8月22日公布的财报看，手机业务依然是小米收入的中流砥柱，互联网服务的收入占比却同比下降。

　　在手机之外，找到下一个业务驱动点，是小米的当务之急。今年第二季度，小米电视异军突起，成为国内市场第一，米家智能空调也正式推出。新改组的10个部门中，电视部将同时负责孵化空调等新业务，可见，小米意在重点布局大家电领域，复制小米电视的成功。

　　另一个从生态链分离出来的部门是笔记本电脑部，它本是小米生态链公司田米科技。小米对于近百家生态链公司，多是以入股投资的方式合作，而田米科技早已是小米的全资控股公司。

　　外界曾质疑的互联网业务，也分设4个部门以示重视，顺便对外明晰了小米的互联网业务框架。雷军表示，未来两年内，小米还会进行一系列调整和优化。即便是主力手机部门，从去年林斌接手至今，都在不断地内部调整。

　　“业务部门提升为一级部门，不仅意味着重要性上升，相应资源也会增加。” 清华大学经管学院创新创业与战略系副主任、副教授李东红认为，可以预见的是，小米将进一步强化互联网属性，并且在智能硬件领域重点发展电视、笔记本电脑和大家电。

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