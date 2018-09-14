紫光展锐CEO曾学忠：明年将推全网通芯片 助力5G产业

来源：C114通信网

C114讯 9月14日消息（乐思）全网通标准从国家标准走向国际标准，对中国终端产业和电信产业极具里程碑意义，也为全球手机产业和通信行业带来积极影响。据中国信息研究院发布的数据显示，我国全网通手机的占比率持续攀升。2018年5月，国内手机市场出货量3783.6万部，全网通手机占比增长至95.9%。

全网通手机的普及离不开运营商、终端厂商和芯片厂商的支持。作为国内芯片制造商紫光展锐和中国电信近日举办了全网通合作发布仪式，宣布正式加入全网通产业联盟，全力助力全网通发展。

谈及迟迟没有推出全网通芯片一事，紫光展锐CEO曾学忠有些遗憾。他表示，中国电信十亿的全网通用户对于终端产业而言是一个繁荣，但是对紫光展锐来说却是一个遗憾。虽然紫光展锐在全网通领域姗姗来迟，但是希望未来借势全网通的东风、顺势而为，在4G以及未来的5G全连接时代，再迈上一个新的台阶。同时，他还透露，明年紫光展锐将推出全网通芯片。

全力进军全网通市场

2015年，中国电信联合中国联通发布《六模全网通终端白皮书》，大力推广全网通终端普及。2016年4月，工业和信息化部正式颁布六模全网通手机国家标准。2017年4月和6月分别获得GCF和GSMA两大国际标准组织的认证和认可。

自此，我国全网通手机出货量持续攀升，截止到今年5月，全网通手机占比增长至95.9%。而根据中国电信发布的数据，截至目前，全网通终端累计销量已超过10亿部。

“全网通标准的发布带动了终端市场的繁荣，推动了整个终端产业的设计、工艺创新以及质量的提升，在渠道的拓展上也迈上了一个新的台阶。而且，今年中国电信颁布了全网通3.0版本，将会进一步推动全网通的发展，包括在未来的5G时代，相信全网通还将会有巨大的生命力。” 曾学忠充分肯定了全网通手机的发展。

全网通芯片的推出也可以说是曾学忠加入紫光展锐之后很重要的一项决策。”在去年年底，加入紫光展锐之后，我主要做的技术决策就是弥补紫光展锐的核心短板，而这个核心短板就是‘全网通’。紫光展锐一直强调自己的芯片是高性价比的芯片，但是因为不是全网通，所以错失了很多机遇。”曾学忠表示。

在曾学忠看来，相比其他全网通芯片厂商，紫光展锐有三个优势。第一，技术储备。紫光展锐致力于移动通信和物联网领域核心芯片的自主研发及设计，产品涵盖2G/3G/4G/5G移动通信基带芯片、物联网芯片、射频芯片、无线连接芯片等，正在努力成为全球数一数二的手机基带芯片设计企业、中国最大的终端芯片供应商和中国领先的5G通信芯片企业，以自主创新和国际合作的双轮驱动，打造成为世界一流的芯片设计企业。

第二，市场优势，作为中国自主研发的芯片厂商，将会更加贴近中国的手机厂商。目前，展锐成立了专门针对华米OV、中兴、TCL等品牌客户的销售及服务团队。曾学忠表示，有信心和中国各大品牌的终端厂商达成合作。第三，品牌优势。他举例称，比如苹果的通讯模块用的AP是紫光展锐的，通过和苹果在美国市场的合作，也提高了其他终端厂商对于紫光展锐的信心。

曾学忠称，紫光展锐经过四年的等待，终于加入了全网通的阵营。紫光展锐来了就一定能发挥光和热，我们将成为全网通阵营里面的核心力量。他强调，紫光展锐和电信的合作将会是“强者联盟，必将不凡。”

5G全网通芯片将成为趋势

2018年是中国通信产业的大发展年，5G将迎来商用前的快速发展。我国的5G标准、研发和测试已与国际同步，下一步的决战点就是商用的芯片。可以说5G是芯片的时代，其先进的技术和应用需要芯片作为载体来实现和推广。

“随着5G的到来，全网通的标准还会进一步增加5G的概念，5G版的全网通一定还是市场主流，在这方面，紫光展锐将和电信继续合作，共同助力5G全网通的发展。”曾学忠表示。

他强调，芯片是金字塔的塔尖，从2G、3G到4G再到当前5G，中国芯片市场的实力和国外相比正在逐渐缩小，紫光展锐始终坚持自主创新，在移动通信发展当中取得了众多具有全球影响力的成果。曾学忠称，展锐在4G方面投入较晚，并且在最低端的芯片领域面临较大压力。因此，在将要来临的5G时代，展锐提早进行了布局。

曾学忠称，紫光展锐把最核心的团队投到5G领域中。目前，紫光展锐正加速开展5G领域的技术研发和业务布局，展锐已经发布了5G原型机，并计划于2019年推出5G商用全网通芯片。“我们希望在5G领域能够与全球顶级的行业巨头站在同一起跑线”。

据悉，紫光展锐已经完成了IMT-2020（5G）推进组第一、二阶段的5G测试工作，第三阶段的测试工作正在有条不紊的进行中。同时，紫光展锐也正在加快和其他厂商在5G领域的合作，紫光展锐与英特尔展开了多层面的深度合作。此外，今年展锐开启了“5G芯片全球领先战略”，先后与中国移动、英特尔、华为、是德科技、罗德与施瓦茨达成战略合作，致力打造中国5G高端芯片，成为5G芯片全球领军品牌之一。