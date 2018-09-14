iPhone从iPhone 5开始一路涨价 为什么越卖越贵了？

原标题：为什么iPhone越卖越贵？

来源：界面 作者：刘方远

每年iPhone新品发布会之后，大家都会讨论它到底值不值得买？

今年，问这个问题似乎更有必要。因为，最高配的iPhone售价再度创下历史，达到了12799元。

除了这个令人印象深刻的价格，昨天苹果发布的三款新iPhone能让人记住的地方不多。从iPhone XS， iPhone XS Max，以及iPhone XR的命名也能看出来，他们都是去年旗舰机iPhone X的改进延续。

在过去大部分时间里，苹果都保持着iPhone两年大更新，一年小升级的节奏。比如iPhone 4和iPhone 4s变化不大，iPhone 5和iPhone 5s外观差不多，iPhone 6和iPhone 6s也长得一样。

今年就属于iPhone更新的“小年”。

因为去年发布的iPhone X可以说是iPhone问世十年来最大的变革。苹果为了全面屏主动抛弃了它开创并引领十年之久的手机交互模式。改而采用面部识别Face ID取代指纹识别的Touch ID，用手势操作替代实体Home键。

表现在外观上，就是多了个“刘海”，少了个“Home”键。

虽然iPhone X刚发布的时候还有诸多质疑声，比如认为手机屏幕上多个刘海实在太丑了，另外面部识别解锁也不够安全等等。但之后一众安卓新手机都带着“刘海”问世之后，却证明苹果又一次引领了潮流。

所以，今年苹果要做的就是做一些性能上小升级，巩固胜利果实。当然，为了让你能下决心花钱换新机，苹果还是想了一些理由的。

比如这是史上屏幕最大的iPhone；这是史上速度最快的iPhone；这是史上首个支持双卡双待的iPhone。

当然，这也是史上最贵的iPhone。

即便是这批新手机中配置缩水的iPhone XR，其售价也要人民币6499起。iPhone XS和iPhone XS Max的起售价分别是8699和9599元。最贵的256G版本iPhone XS Max售价更是高达12799元。

看着一万多的价格，刚从“消费升级”跌入“消费降级”的中国用户们不禁要发出一句天问，“为啥要卖这么贵？！”

简单粗暴回答这个问题就是，苹果需要，而且有人买单。

你可能没有留意到，iPhone早就不是你印象中5000元上下的售价了。其实从2012年发布iPhone 5开始，苹果就开始了涨价之路。

iPhone 5把iPhone的起售价从维持数年的4999元提高到了5288元。两年之后的iPhone 6时代，又通过大屏幕的iPhone 6 plus，把售价提高到了6088元。

2016年发布的Phone 7和7 plus略微涨价，起售价分别是5388元和6388元

到了2017年，iPhone 8和8 plus继续提价，其售价分别是 5888元和6688元。同期发布的新手机iPhone X，因为成本提升及采用新技术的原因，售价跳涨到了 8388元起，高配版售价也超过了一万元。

一路涨价给苹果带来了很多好处。

上个月苹果发布的2018年财年第三财季报告显示，iPhone的销量和去年同期相比几乎没有变化，但是营收却大幅增长了20%。唯一的解释就是，在高价iPhone X的推动下，iPhone的平均售价大幅提升了。

在全球智能手机总体出货量开始下滑的大背景下，不得不说苹果这样的策略很成功。在库克的带领下，iPhone的营收一路攀升，苹果的市值也随之一路攀升，不久前突破了万亿美金大关。

过去一年iPhone X的表现给了库克更多提价的信心。因为只要iPhone产品有大革新，贵一些用户也愿意买单。与其跟其他厂商拼价格拼销量，不如高价维持利润，再投入研发更创新的产品。

事实证明也是如此。你看iPhone X用户嘴上说着贵，但该买的还是陆陆续续买了，销售数据不会撒谎。

今年的新产品也会如此，而且最贵的iPhone XS Max一定会比iPhone XS卖得好。因为一万块钱都花了，不如再多花个900块钱，就能得到更大的屏幕和更长的电池续航，还能双卡双待。

那么，到底是什么人会为最新的iPhone旗舰买单呢？

土豪自不必说，不管苹果发什么新品，他们只管卖就是了。而且一定是只买最贵版本的。

另外就是所谓的刚需用户了。现在手机已经变成了生产力工具，你每天拿着手机处理工作的时间，可能已经远远超过对着电脑了。对于手握iPhone 7以前版本的老用户来说，去年没有下决心换iPhone X的话，今年的iPhone XS Max或者售价6499起的iPhone XR都不错。后者也支持双卡，也采用了最新的芯片，只是屏幕和相机有所打折。

但是，更多跟风的普通消费者可能会陷入观望。消费降级的压力之下，花一万块买个iPhone就为了装个逼？可能就不是那么值得了。

不过，好消息是，虽然新iPhone总是越来越贵，但是老iPhone可是又大幅降价了。在苹果官网上，现在iPhone 7的售价只要3899元起了。