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中国电信：明年发布5G试商用手机

中国电信：明年发布5G试商用手机
2018年09月14日 11:00 新浪科技综合
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　　来源：C114通信网

　　C114讯 9月14日消息（乐思）在今日举行的2018中国电信智能终端技术论坛上，中国电信市场部副总经理陆良军表示，中国电信做5G终端商用的第一阵营，将在2018年9月开启5G原型机技术验证，首批计划推60台5G原型机；2019年3月发布5G测试用机，数量超过1200台；2019年Q3发布试商用机，通过端到端网络和业务测试的5G终端2500余台。

　　同时，中国电信坚持“不断推进资源共享，合作开发”的理念，和行业链共同促进5G终端成熟，具体分为四步：制定演进策略、分阶段发布白皮书、建立5G终端开放实验室、结合应用开展多形态行业终端研发。

　　陆良军称，中国电信将在今年11月发布中国电信5G终端白皮书1.0。聚焦3种形态--手机、通信模组、数据类终端，2种模式--5G NSA和SA，一贯坚持，双卡全网通。白皮书包含13类功能要求，这是中国电信对5G全网通终端的技术指引。

　　在会上，陆良军还宣布中国电信正式成立5G终端开放实验室。目标是汇聚产业智慧，共享实验室资源，建设5G终端与业务共赢生态。能力定位为研发试验环境、测试认证环境、应用孵化平台以及宣传展示平台。力争用3到5年时间将实验室建设成行业领先、国际一流的开放实验室。

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