外媒评新iPhone给中国两项特供影响：竞品性价比更高

澎湃新闻记者 姚晓岚 综合报道

美国当地时间9月13日，据《华尔街日报》报道，苹果新iPhone的两个显著标志——更大屏幕和双卡双待，直接对应了其最重要的中国市场。不过，来自中国的竞争对手已经用更少的钱提供了类似的功能。

《华尔街日报》引用分析师的话称，这意味着苹果新iPhone的这些改进也许可以帮助其保留在中国的市场份额，但是可能无法为其赢得新的市场，这也意味着苹果新产品发布后会使得其销售保持持平状态。

来自第三方调研机构Canalys的分析师Mo Jia在接受《华尔街日报》采访时说，由于和中国本地高端安卓产品相比价格极高，苹果仍然很难从安卓用户那里吸引更多的中国消费者。

苹果新款iPhone在中国市场的起售价约为950美元至1400美元，而其竞争对手华为生产的同样具有双卡双待功能和大屏幕的手机售价约为660美元。

在连续多年销售额大幅下滑后，苹果中国区的业务近期反弹，帮助其获得创纪录的利润。截至今年6月，苹果在中国区的收入上涨了16%至405.3亿美元。

不过，苹果在中国的市场份额一直在下降。来自Canalys的数据显示，作为曾是中国手机市场销售冠军的品牌，苹果在今年4至6月已经掉至市场份额占6%的第五大畅销品牌，比去年同期下降1个百分点。排在苹果前面的均为中国本土品牌：华为、OPPO、VIVO和小米。

为了争取恢复在中国区的市场份额，苹果在其最新型号中采取了针对中国特定硬件的更新——增加了双卡双待功能，由此增加了额外的成本。

需要注意的是，在中国区外，苹果新iPhone推出的双卡双待功能融合了物理SIM卡和eSIM技术，后者为一种数字嵌入式SIM卡，可以让无线用户在设备上存储第二个电话号码而无需第二张物理SIM卡。但在中国，这很难做到。

因此，苹果仅在中国为这些拥有双卡双待功能的iPhone增加了承载物理SIM卡的托盘，这一功能由于需要额外的组件和不同的生产流程，使得生产这类手机的供应链变得复杂困难。

来自Canalys的数据显示，中国是世界上最大的双卡双待智能手机市场。该功能在用户中很受欢迎，用户偏向于两个号码一个用于商务、一个用于私人，或者偏向于两个号码一个用于电话呼叫、一个用于互联网访问。Mo Jia称，今年4至6月的数据显示，在中国销售的智能手机只有6.6%仅有一张SIM卡。

除去双卡双待功能和大屏幕外，此次苹果新iPhone的外观并没有太大改变。对此，来自第三方分析机构Counterpoint Research的分析师James Yan说，中国的消费者尤其倾向于重视产品的新外观，因此此次中国消费者的兴趣可能会被打消，因为苹果新机型看起来和之前的版本类似。

《华尔街日报》引用中国社交媒体观点称，新款iPhone的成本是公众主要的讨论点之一。一位名为Kena Shazhou的微博用户称，“我们一直在讨论此次产品的高价。不过，这实际上适合满足一些中国人的虚荣心。”另一位用户则评论称，“即使是最低价的iPhone，也足以买到两部好的安卓手机。”