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研究机构:华为手机今年出货将接近2亿部 同比增长30%

研究机构:华为手机今年出货将接近2亿部 同比增长30%
2018年09月14日 18:12 TechWeb
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　　原标题：研究机构预计华为手机今年出货接近2亿部 同比增长30%

　　【TechWeb】9月12日消息，据国外媒体报道，研究机构预计华为智能手机今年的出货量将接近2亿部，较去年1.53亿部的出货量增长30%。

　　预测华为智能手机今年出货量接近2亿部的，是市场研究机构Strategy Analytics，其预计华为智能手机在今年出货1.994亿部。

　　而华为此前发布的2017年年报显示，华为与荣耀双品牌并驾齐驱，智能手机全年发货1.53亿部。Strategy Analytics预计其今年出货1.994亿部，较2017年的出货量是增加了4640万部，同比增长30.3%。

　　在全球的智能手机厂商中，华为去年的出货量是排在第3位，仅次于三星和苹果，Strategy Analytics预计其今年仍会是全球第三大手机厂商，出货量高于它的还是三星和苹果。

　　Strategy Analytics预计三星智能手机今年的出货量为2.985亿部，自2013年以来首次低于3亿部；苹果iPhone今年的出货量预计为2.96亿部，较去年的2.158亿部增长37%。

　　国内其他手机厂商方面，Strategy Analytics预计小米智能手机今年出货1.277亿部，OPPO出货1.203亿部。（辣椒客）

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