三星移动CEO：今年11月发布可折叠屏幕智能手机

新浪科技讯 北京时间9月4日晚间消息，三星电子移动通讯部门CEO高东真（Koh Dong-jin）日前在接受CNBC采访时称，三星计划在今年11月发布业界期待已久的可折叠屏幕智能手机。

高东真说：“现在是时候推出可折叠屏幕手机了。根据三星进行的一项市场调查显示，消费者需要这样的手机产品 。”在采访中，高东真并未透露这款手机的工作原理，但他说明了这款手机的设计思路。例如，将可折叠屏幕手机展开后，如何与当前的平板电脑区分开来。

他说：“在折叠状态下，用户可以正常使用大部分功能。但要浏览网页或查看其它特定内容时，用户可能需要展开屏幕。但展开后，与平板电脑相比有哪些优势呢？如果用户体验与平板电脑一致，那消费者为什们要买这款手机呢？”

“因此，可折叠屏幕手机的每一个功能，每一项创新，对于消费者而言都要有意义。当真正使用它时，用户就会意识到：‘哇，这就是三星开发这款手机的原因所在。’”

《华尔街日报》今年7月曾报道称，，三星的折叠屏幕手机可能采用一整块可弯曲的屏幕，而不是部分厂商的通过铰链把两款屏幕连接在一起的方案。

高东真还称，三星可能在今年11月于旧金山举行的“三星开发者大会”（Samsung Developer Conference）上发布这款可折叠屏幕手机，但并未透露这款手机的具体销售日期。他还承认，这款手机的开发过程比较复杂，但三星已接近完成。

今年年初曾有韩国媒体报道称，三星将于今年11月开始生产可折叠屏幕智能手机，预计于12月或明年年初上市。该报道当时援引知情人士的消息称，三星的可折叠屏幕开发工作于3月完成，面板的生产工作将于9月启动。(李明)