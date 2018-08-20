5G可以很亢奋 中兴通讯仍很虚脱

《投资者报》 研究员 周全 王琳

一度濒临绝境的中兴通讯（以下简称“中兴”，000063.SZ），近日股价再度大起大落。

中兴能否平安过渡

2018年4月，中兴通讯遭遇企业历史上最大的重创：不仅面临14亿美元的巨额罚单、被迫更换管理层，同时股票停牌长达两个月，复牌后更是遭遇8个跌停，市值缩水超60%。对美国技术和服务高度依赖的模式，遭受了生死存亡的考验。

如今，尽管中兴通讯已经恢复经营，但后遗症的治愈却难言乐观。7月13日，中兴通讯发表2018年半年报业绩预告称，报告期内，预计亏损70亿元~90亿元，而导致亏损的原因，除高额罚款外，还有禁售期间业务活动的被迫中止。

连带遭殃的当然少不了龙头老大华为，但华为似乎早有准备，迅速放出消息说要退出美国市场，并开始撤离其在美国包括华盛顿特区及华盛顿州等共有3处办公场所。华为与中兴两种截然不同的处理方法，他们业务布局和技术有着紧密联系。

有意思的是，人们总喜欢将这两家公司业绩进行对比，2017年，华为营业收入达到6036亿元，中兴为1088亿元；净利润方面，华为474亿元，中兴45亿元。从地区业务份额来看，美洲业务只占华为业务的7%，而当华为还在为进入美国市场努力的时候，美国已经成为中兴手机最大的市场之一。

根据市场调研机构Strategy Analytics发布的报告显示，2017年第三季度中兴手机以12%的市场份额、460万的出货量在美国市场名列第四，仅次于位居前三的苹果、三星和LG，也是目前占领美国市场份额最大的中国手机企业。

其实，手机市场倒是其次，中兴的要害所在乃是核心技术。现如今，所有通信产品都有一个或多个必不可少的东西，那就是各种芯片。大到基站的核心部分基带池（BBU）中的基带，小至手机和智能终端中，连中央处理器、图形处理器在内的主要部件，都几乎被高通、ARM、博通等英美企业垄断。2017年，高通、博通美国21家半导体上市公司有37%的营收都来自中国。美国禁令一出，无疑对中兴掣肘是显而易见的。

无奈之下，中兴勒紧腰带交了罚款，重建新管理层，但仔细研究董事会新成员的来历，便会发现他们全都来自中兴大股东——中兴新控股有限公司。这一背景让新管理层的上任增加了一层意味：老师教不好的孩子，家长撸袖子开干了。大股东这回要亲自上阵，拨开笼罩在中兴前方的重重迷雾，冀望5G一血国耻，并摆脱被动局面。

欲借助5G龙腾飞跃？

中国5G商业普及应用时间表已经确定，尽管移动、联通和电信三大运营商研发和试验进度并不统一，但大致节点还是保持了一致，即2019年试商用，2020年开始普及。

据《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》显示，按2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出；从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。

而中兴被罚后第一张大订单，就是来自中国移动。中国移动官网显示，中兴通讯为中国移动2018年GPON设备（新建部分）集中采购（标段二、标段三）中标候选人，并取得了超过70%的份额，投标报价约4亿元。

国家也对5G建设非常重视，8月8日中国铁塔股份有限公司（00788.HK）登陆香港证券交易所，成为香港市场今年以来最大规模的IPO。8 月10 日，工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》确保启动5G 商用。

除大好的政策环境外，中兴的通信设备有望成为新的业绩增长点，也是中兴寄希望于5G腾飞的重要原因之一。

从中兴2017年报来看，去年运营商网络营业收入637.8亿元，同比增长8.32%，占主营业务收入59%，主要是由于国内外4/5G系统产品、国内外光接入产品以及国内光传输产品营业收入同比增长所致；消费者业务营业收入352.1亿元，同比增长5.24%，占主营业务收入32%，主要是由于国际手机产品和国内家庭终端产品营业收入同比增长所致。

长期竞争优势落点？

据QuestmMobile TRUTH调查数据显示，中兴手机在国内市场占有率仅有1.1%，比濒临破产的金立2.6%还低，更远不及老对手华为的16.8%，处于疲软状态。无论是供应链、营销还是渠道，都像一潭死水，毫无亮点可言。

可不容小觑的是，在通信运营领域中，中兴早已跻身成为世界第四巨头。根据Garnet预测，2020年，中兴在全球无线通信设备市场的占有份额将达到22.8%。在这一年里，中兴在5G领域取得了多项重要突破，先后发布了5G全系列预商用基站、承载方案和核心产品。甚至在2018年4月被罚前夕，中兴消息不断涌出，称其“成功打通了基于3GPP R15标准的首个电话，进一步加速了5G商用进程。”中兴在5G技术上的领先进度，引起了美国对国家安全网络的担忧，也被看作是本次被罚的诱因之一。

就在中兴停牌期间，中泰证券研报称，过去几年，中兴在5G领域的高投入积累了有目共睹的成绩，而工程师红利仍将是其长期竞争优势。果不其然，8月9日，中兴宣布率先完成5G国测第三阶段。第二天紧接发布了《5G网络智能化白皮书》。这些举动无疑是在向市场和同行宣示其雄厚科研实力和砥砺前行的决心，也可看作是中兴股价上升的“催化剂”。

不过5G技术日益成熟，同行竞争也愈发激烈。与通信行业龙头老大华为的研发竞争，与其他通信设备公司的业务竞争，如今都是中兴5G发展道路上必须面对的挑战。华为是全球3家5G核心网专利主要持有人之一，其余两家分别是高通和爱立信，这意味着中兴还要缴纳一大笔专利费。最近亨通光电（600487.SH）、烽火通信（600498.SH）等多家科技公司迅速崛起，股价飙升，对中兴造成不小压力，但无论从企业规模来看，还是从营业收入、净利润相比，两家公司与中兴通讯有着不小的差距。