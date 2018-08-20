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5G建设前夕 11家小股东将清空所持中国联通集团股权

5G建设前夕 11家小股东将清空所持中国联通集团股权
2018年08月19日 23:47 每日经济新闻
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　　每经记者 刘春山    实习编辑 徐 斐    

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　　8月19日，《每日经济新闻》记者从中国联通内部人士处获悉，中国联合网络通信集团有限公司（以下简称联通集团）拟启动减资相关事宜，联通集团11家小股东将陆续全额减持联通集团相关股权。该内部人士表示，联通母公司小股东退出与A股中国联通混改平台没有联系，11家小股东占股为1.56%，所占比例也较小。

　　此前，17日晚间，A股上市公司中国医药（600056，SH）、中信国安（000839，SZ）披露了拟减资联通集团股权的公告。中国医药在公告中表示，按照初步方案测算，公司全额减资所持股权并扣除相关税费后预计取得净收益约为1.7亿元。中信国安则明确表示，减持行为是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）对联通集团法人股股东减资退出事项的安排。

　　●减资金额或达30亿元

　　根据工商资料查询得知，联通集团目前共有12家股东，其中，国务院国资委所持股份占比最大，为98.44%。其他11家小股东分别是：中国华能集团有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、中国银行股份有限公司、中华通信系统有限责任公司、中国医药健康产业股份有限公司、华润股份有限公司、中信国安通信有限公司、招商局集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国中化股份有限公司、上海科技创业投资股份有限公司，合计持股占比1.56%。

　　中信国安在公告中表示，转让价格以联通集团2017年经审计的扣除国家独享资本公积后的每股净资产确定，为每股1.724元，总金额约为1.53亿元。

　　若11家小股东均以此价格来计算的话，联通集团收购自身1.56%股权事项所需支付金额约为30亿元。

　　联通内部人士对《每日经济新闻》记者介绍，从2009年中国网通集团、中国联通集团正式合并以来，联通集团就一直在持续推进小股东的退出。2017年混改之后，在上市公司层面引入战略投资者，小股东在集团层面的历史价值已经完成。

　　该内部人士同时向记者否认了此次小股东退出股权与联通、电信合并传言的关系。在上周的中国联通业绩沟通会上，关于5G建设前夕中国联通与中国电信或会合并的消息，中国联通董事长兼首席执行官王晓初表示，目前并无听到来自监管部门的消息。

　　●上半年净利润增速达新高

　　2017年8月，上市公司中国联通引入BAT等战略投资者，注入780亿元资金。一年以来，中国联通和混改方进行多方面的业务合作，其业绩也受到外界颇多关注。根据中国联通在港股发布的业绩报告，今年上半年，中国联通实现营业收入1491亿元，同比增长7.9%；净利润达59亿元，同比增长145%，净利润同比增长率为近年来最高水平。

　　其中中国联通资产负债率下降至43.8%，上半年偿还债务约1600亿元。截至2018年6月底，中国联通的总负债为2414.75亿元。王晓初指出，中国联通负债比率在一年内由63%~64%跌至43%水平，反映出未来有更多资本空间作5G投资。

　　在具体业务方面，在腾讯大王卡等移动业务差异化经营下，上半年中国联通4G用户净增2823万户，总数达到2.03亿户。中国联通手机移动业务出账用户的ARPU（每用户平均收入）为47.9元。其中4G用户ARPU下降明显，从去年同期的66.5元跌至56.6元，下降了14.9%。

　　报告期内，中国联通产业互联网业务收入同比增长39%，达到117亿元，成为中国联通业绩如此抢眼的另一原因。在云计算、大数据、物联网等新业务领域，中国联通与百度阿里、腾讯等进入了深入的合作。如与阿里成立合资公司，实现股权多元化和轻资产运营，为政企客户打造定制化的应用软件服务。

　　5G的建设对于三大运营商来说都至关重要，也涉及到庞大的投资数额。王晓初在业绩发布会上表示，联通在5G投资方面具体数字仍较难预测，主要因为5G新技术变化快，而5G频率不同对投资会有很大影响，所以还需要等待。

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