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运营商流量不限量后限速 天津网友质疑变相收费挣钱

运营商流量不限量后限速 天津网友质疑变相收费挣钱
2018年08月19日 07:03 新浪科技综合
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　　来源：“津云”微信公号

　　“津云”微信公号8月18日消息，手机“流量不限量”套餐正在流行，三大通信运营商均推出了这项套餐服务。无奈买的不如卖的精，说是不限量，但是三大运营商却给这项服务施加了多种隐形的门槛。

运营商对“流量不限量”套餐的宣传广告运营商对“流量不限量”套餐的宣传广告

　　天津网友反映：限速以后打开图片都费劲，这不就是变相收费挣钱？

　　津云新闻记者通过在网上搜索信息发现，不少天津网友曾表达过对此类广告的不满。很多人反映，三大运营商提供的手机流量服务在当月流量使用达到20GB或40GB后，手机出现视频卡顿、图像下载非常缓慢、不能正常传输文件和视频等无法正常上网的现象，当月流量使用达到100GB时，被停止流量服务，即完全不能上网。

　　网友“@ Carry-哲哲” 说：“由于高三，我很需要4G网。就办理了全国不限量，我还特意问清楚了这个流量的问题，客服回答10G后是普通流量，普通流量连一张图片都没有刷出来吗？我再打电话，客服就告诉我限速了，需要办理加速包。”

　　网友“@面瘫酱油油”说：“中国移动是个什么流氓公司，流量不限量但限速啊！超过部分1G收10块钱，我不如去买流量包。”

　　网友“@奔跑的琳琳Amy” 说：“中国移动，60元不限量流量，本来还很激动，看电视两天把流量用完了，开始限速，别说看电视了，打开图片都费劲，如果想提速，要重新办理流量服务。早晚把你换了，变相收费挣钱！体验太差了。”

微博网友抗议“流量不限量”套餐名不副实微博网友抗议“流量不限量”套餐名不副实

　　不少消费者对三大运营商的广告欺骗行为十分愤慨，要求工商部门从严查处。

　　记者跟踪调查：天津三大运营商仍在营业厅张贴“流量无限量”广告

　　8月16日，记者走访了位于和平区宜昌道的中国联通营业厅，在店门口的手绘海报上，有“流量无限，无限畅玩”八个大字，下面用小一号的字体写着“全国流量不限，1000分钟通话，要求在网时间1年”，价格为每月48元。在标价下面，用极小的黑色字体写着“流量20GB限速1M”。工作人员解释称，这种每个月48元的套餐，虽然号称不限量，但是“有个降速的问题，用到20G会降速，从4G降到3G，但是能用，能刷开图片视频，再说，你到哪不都免费WIFI嘛。”

　　在位于马场道的一家中国移动营业厅中，在显眼位置张贴着一张海报，上面用艺术字体写着“任我用”“不限量套餐”，在下部使用极小字体写着“温馨提示：全国不限量套餐98元档使用20GB后，国内流量网速降至最高1Mbps；当月使用流量累计达到100GB后，国内流量网速降至最高108Kbps”。记者询问工作人员，既然在使用超过20G后对网速有影响，是否能够称之为“不限量”？对方回答：“不限量，但是限速。”

　　在位于永安道的中国电信营业厅中，工作人员直白地告诉记者，这种不限量套餐会在用户使用流量达到20G之后降速，降到“特别慢”，“你等一会儿就不愿意等了”，会“直接从4G降到2G”。

　　（原题为《很傻很天真！三大通信运营商说的“流量不限量”，还能信吗？》）

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