上海开老人手机使用培训班：65岁阿姨称没手机不方便

一位老人在听取工作人员关于智能手机功能的介绍。主办方供图

“爸爸妈妈，这份手机手绘说明书希望你们能喜欢，这样，即使我不能时时在你们身边，也有它能代替我陪伴你们……”

8月16日，在上海普陀区长征镇新城片区网格化综合管理服务中心，近百位中老年居民出席了2018上海市“智慧为老”系列培训开班仪式。开班仪式的第一堂培训课程为“送给咱爸妈的手机使用指南——教爸妈快速学会智能机”，在讲师的指导下，老人们一板一眼地学习起如何打开手机相机功能、如何对焦将照片拍的更清晰、如何点对点给子女发微信红包……

家住附近的管阿姨也是前来听课的老人之一，今年65岁的她略有点不好意思地告诉澎湃新闻记者，儿子和孙子是她的智能手机“启蒙老师”，而今再来听专家讲课就有底子了。平时她用的最多的手机功能是玩游戏，微信排在第二位。

65岁阿姨网龄超四年，最爱玩游戏

1954年出生的管建英家住普陀区长征镇运旺居委，与老伴及儿子、媳妇、孙子同住一个屋檐下。管阿姨说，儿子很孝顺，多年前给她买了一部手机，亲自教她上网，但因为质量不太好，没用多久就烧坏了。四年前，儿子又花2000多元帮她换了一部手机，一直用到现在。

“儿子是我的第一个老师，上网、用微信、发朋友圈、抢发红包都是他教我的。上小学二年级的小孙子也是我的小老师，现在的孩子不得了，电脑、Ipad一学就会，无师自通，我有什么不懂的都常向孙子请教。”管阿姨告诉澎湃新闻，她年轻的时候曾去江西一家军工企业支内，学会使用微信后，经常在朋友圈里与当年一起支内回城的老厂朋友们聊天、互动。她表示，平时去上海植物园、迪士尼等地旅游，拍照、发朋友圈已是必做的功课，这样不必再打电话也能让孩子们知道自己的动态，不会让他们担心。“再要回到过去那种没有手机、没有微信和游戏的日子就会觉得非常不方便，时间也难以打发。”

快人快语的她告诉澎湃新闻，她的手机里装的十几款游戏是自己的最爱，平时除了做家务，一有空就玩手机游戏。微信钱包里抢红包抢来的零钱，都花在游戏上了，“一元钱可以买五颗星、五条命”。

因为尝到了智能手机的甜头，管阿姨曾极力劝说比自己大两岁的姐姐和年长五岁的老公学习用智能手机，但他们尝试过几次，都是学了就忘，后来失去耐心就不想学也懒得用了。“其实我也只是掌握了一点皮毛，最难学的地方就是清理内存。有好几次，手机提醒我内存不够，我就扫垃圾，结果扫完后发现微信打不开了，这样的情况已碰到好几次，都是儿子帮我重新弄好的。”

16日，一些老人告诉记者，他们很欢迎这样的培训，居委会一通知就都来参加了。当天，首堂培训课持续了40分钟，澎湃新闻注意到但一些老人觉得时间不够，自己又不太懂，就纷纷要求讲师“少提问题，多讲讲要点”。

未来一年内开展百场以上培训活动

“深入社区为老年人教授移动互联网应用的使用方法，并为老年人提供更多生活服务，真正提高老年人的生活品质，实现老有智慧、老有所乐。”上海市经信委信息化推进处处长裘薇表示。

2018上海市“智慧为老”系列培训活动由上海市信息服务业行业协会和市民云等单位共同发起，旨在把信息化作为智慧养老的重要手段，满足沪上“银发”人群对智慧生活的渴求，并由上海信息服务业龙头企业组成志愿者讲师团。

针对老年人的需求和难点，上海市信息服务业行业协会将携手相关信息服务企业，积极响应《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，运用互联网、物联网、大数据等信息技术手段，为老年人提供智慧健康养老服务，同时对生活服务类App进行适老化改造，以老年人的需求和体验为核心，诚实守信、依法合规地提供适老化的产品和服务，提高老年人的生活质量，同时志愿指导老年人使用互联网新技术、融入互联网新生活，丰富老年人业余生活。

澎湃新闻从开班仪式上了解到，在未来一年内，上海市经信委、市民政局、普陀区科委、上海市信息服务业行业协会等多个政府单位计划在上海各大社区持续开展累计100场以上系列智慧用机公益培训活动，教老年用户学习使用市民云、共享单车、外卖订餐、网上购票、手机导航等智能生活类App服务。

其中，普陀区计划在2018年开展10场互联网+养老百人培训，在智慧养老领域积极推进普陀市民云的服务。下一步，上海市信息服务业行业协会还将成立“上海市信息无障碍联盟”，为残障人士改造和筑建信息无障碍平台。