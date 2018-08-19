四名劫匪Apple Store内抢走20部iPhone：遭顾客抓拍

上个月，美国加利福尼亚州中部城市弗雷斯诺的一加Apple Store零售店里，四名穿着连帽衫的劫匪数秒之间就洗劫了26件苹果产品，价值27000美元。

而本周二，这一幕又在罗斯维尔广场（Roseville Galleria）购物中心里的Apple Store重演。更让人气愤的是，盗贼没有做任何蒙面伪装工作，直接在苹果店员和顾客的众目睽睽之下，将物品抢走。

虽然这些贼只在商店里呆了很短的时间，但依然拿走了20部iPhone手机、一台iPad以及一台MacBook Pro笔记本电脑，被盗物品价值超过20000美元。

罗斯维尔警方表示，与前一次抢劫案类似，四名成年男性穿着连帽衫和运动鞋，似乎没有武装。抢走产品的方式也简单粗暴——直接把防盗绳拉断。

目睹洗劫案的苹果零售店顾客掏出手机抓拍到了这一幕，但并没有人上前干预。