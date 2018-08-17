人民日报：新型诈骗案件穿上互联网“隐形衣”

作者：余建斌

相信不少人都被诈骗电话和短信骚扰过，比如高考后大量出现的“高考补助金”“黑客改分”“保送”等短信，一不小心点进去，手机就会被植入病毒。今年上半年，某手机安全App平均每天标记诈骗电话16万个，拦截诈骗短信10万条。而这仅仅是一家安全厂商的统计，总体的风险和由此带来的危害可能更加触目惊心。

应当说，经过近几年坚持不懈地打击，成效很明显：2017年，全国公安机关共立电信网络诈骗案件53.7万起，同比下降6.1%，破获7.8万起，同比上升55.2%。据某互联网安全厂商统计，今年一季度，诈骗电话拨打次数同比下降77.9%，收到诈骗短信人数同比下降75.3%，电信网络诈骗涉案金额同比下降28.3%。

但随着移动互联网的进一步普及使用，电信网络诈骗手段也在“翻新”，新型诈骗案件穿上互联网的“隐形衣”，更具欺骗性和隐蔽性。比如，将木马病毒和电信网络诈骗常规手段结合，利用无线宽带的风险和连串木马病毒“家族”来作案等。诈骗手法的专业化、精准化也大为提高，从传统的广撒网、诱导式“撞骗”向“连环设局、精准下套”的精准诈骗转变。传统电信诈骗案件中，中老年人往往是高危群体。但新的数据表明，目前在虚假兼职、理财、购物等网络诈骗中，受害人群多为40岁以下的都市人群。这些新变化，就要求预防和打击技术及时更新、手段更加丰富。

遏制新型电信诈骗，需要多管齐下，提供全方位的网络安全防护。一方面，政府部门、企业要形成合力，利用大数据分析、云计算等进行全面打击，公安部门和银行也在“最后一公里”加强合作，降低受害人损失；另一方面，还应打好“预防针”，提升公众的鉴别能力和安全防范意识，这可以说是最经济、最有效的战术。

例如，有互联网安全企业发起“守护者计划”项目，联合公安部门和众多线上线下企业，为用户提供隐私指南和防网络诈骗手册，以及查询和举报诈骗行为的入口。又如，国内首部反新型诈骗题材电视剧《无处可藏》最近正在筹拍，这部由公安部、福建省委宣传部支持并指导的电视剧，将通过讲述身处一线的反新型诈骗公安干警的故事，曝光多种新型诈骗手段的细节和产业链内幕，有望成为一份深入浅出的生动教材。这些贴近性更强的宣传推广形式，将会是新颖有效的防诈骗科普和教育手段。

虽是顽疾，也怕精准有效的治疗之策。要根治电信网络诈骗，政府主导、行业联合、全民参与的联合协作模式必不可少，技术升级、知识普及和入脑入心的宣传方式也是有效补充。如此，就算电信诈骗穿了“隐形外衣”，也将无所遁形。