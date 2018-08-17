联通半年净利增长232% 4G“下半场”初显混改红利？

21世纪经济报道 朱艺艺 上海报道

8月15日晚，中国联通（600050）晒出了2018年上半年成绩单。此时距其“混改”方案推出，正好一年的光景。

今年上半年，中国联通实现营收1491.1亿元，较上年同期增长7.9%。其中，主营业务收入1344.2亿元，同比增长8.3%。而较为亮眼的数据是，净利润达25.8亿元，同比增长231.8%。

“面对激烈的市场竞争，围绕轻触点、低成本和薄补贴的发展模式触达新用户”，在业绩报告中，中国联通总结，上半年其主要营收来源于非语音业务，其中，移动主营业务收入达843亿元，同比增长9.7%。

受此消息影响，中国联通16日涨幅5.44%，报5.62元，股价创一个月来新高，不过拉长时间轴来看，相比一年前的8.22元，目前股价仍处历史低位。

相比中国移动上半年净利润656亿，同比增长4.7%，联通似乎为4G“下半场”扳回一城，但在布局5G的过程中，其能否突出重围，依然是未知之数。

混改初显成效？

从用户数量来看，今年上半年，中国联通4G用户净增2823万户，总数达3.02 亿户，其中，移动出账用户净增1786 万户，移动出账用户ARPU（每用户平均收入）达47.9元，与去年基本持平。

与之可比的行业现状是，今年上半年，中国移动、中国联通、中国电信三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.1亿户，尽管移动电话通话量持续下滑，但移动互联网累计流量同比增长199.6%，尤其手机上网流量同比增长214.7%。

犹记得2017年8月20日，中国联通敲定的混改方案“千呼万唤始出来”，作为目前唯一一家集团整体混改的试点单位，其战略投资者阵容豪华：除了百度、阿里、腾讯、京东等四大互联网巨头，还有中国人寿、苏宁云商等大型金融、产业集团参与，及国有企业结构调整基金等身影，此外，还隐现滴滴出行、网宿科技、用友网络、宜通世纪等垂直行业龙头身影。

根据混改方案，中国联通拟非公开发行不超90.37亿股，每股6.83元，募资不超过617.25亿元，将投入“4G能力提升”和“5G组网技术验证”和“创新业务建设项目”等相关业务。

此外，其推出了核心员工持股，首期拟授予8.48亿股限制性股票，募资不超过32.13亿元。

引入战投者，最直观的变化是，600多亿元的资本流入，让中国联通的资金压力有了显著改善。截至2018年6月30日，中国联通的负债率同比下降17.5%，目前负债率为43.5%，财务费用较上年同期下降92%。

那么，“混改”一年来，联通与各大战略投资者之间究竟擦出了哪些火花？

联通表示，与腾讯、阿里、百度、京东、滴滴等持续推进互联网触点合作，针对互联网线上触点的2I2C业务快速增长，用户总数约7700万户。

中国联通还与阿里、腾讯合作推出以“沃云”为品牌的公有云产品，其中，1月31日，联通与腾讯云云服务合作平台（tencent.wocloud.cn）发布上线；2月1日，联通与阿里云合作的“沃云Powered by Alibaba Cloud”平台正式上线，这两项合作均面向中国联通31个省级公司开放。

此外，今年8月3日，联通与阿里巴巴宣布成立云粒智慧科技有限公司，为政企客户提供定制化的应用软件服务。

在新零售领域，其联合阿里、苏宁、京东、腾讯等，依托大数据能力，丰富门店品类、强化线上线下相互引流；在IPTV、手机视频内容、大数据、物联网、AI等创新业务领域以及基础业务领域，中国联通均与各战略投资者进行合作。

数据显示，在产业互联网等创新业务板块，中国联通上半年收入达117亿元，同比增长39%，其中云计算收入同比增长39%。

“业绩表现还是在预期之内”，上海一位私募人士向21世纪经济报道记者分析，不过，他认为相比当初的混改方案，还是有更多提升空间，“我更多希望看到，中国联通在产业布局上能有一些比较快速的布局和迭代，比如和互联网巨头合作，如何深入挖掘用户大数据，推出一些解决痛点的产品”。

突围4G“下半场”？

尽管上半年中国联通的移动业务营收有了显著提升，但如何突围4G“下半场”，以及在5G市场抢占先机，仍面临挑战。

分季度看，其移动主营收入增速从11.6%降至二季度的7.9%，下滑近4%。而中国联通的移动出账用户，也从一季度的净增978万降至二季度的净增807万。对此，中国联通解释为，上半年手机上网流量单价同比大幅下降导致。

事实上，除了开展薄利多销的价格战，各大运营商要做的还有很多。

2017年初，中国联通首先推出颇有争议的“不限量”套餐——冰激凌套餐。此后，中国移动和中国电信为争夺不限量用户，也相继推出“不限量”套餐。

7月1日起，三大运营商取消国内流量“漫游”费，使得竞争格局进一步激化。

一位手机用户告诉记者，“如果是宽带业务，从价格上会考虑移动，如果是手机业务，感觉移动的信号比较稳定，但电信的流量比较便宜”，另一位手机用户则表示，“其实对资费不太敏感，更看重几大运营商提供的增值服务。”

联通指出，上半年公司新增4G基站 6万个，其中5万为扩容基站，大量热点区域微站，新建1万基站，目前4G基站总数达91万个，不过相比2017年底中国移动4G基站已建成187万个，以及今年上半年新增19万个基站，仍存在较大差距。

据国家发改委和工信部在2016年联合发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，其中明确提到，三年内再新建200万个4G基站，这样看来，200万的新建基站任务将主要落在中国联通和中国电信身上。

此外，针对潜在的5G市场，方正证券通信行业首席分析师马军在8月16日的研报中指出，“上半年，中国联通资本性支出116 亿元，预计2018 年总支约出500 亿符合预期，预计下半年将加大5G在传输、站址、局房等基础资源的储备工作”。

目前，联通北京分公司于8月中发布“5G NEXT”计划，北京市首批5G站点也宣告正式开通，计划到2018年底在全国建成300站。