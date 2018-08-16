美政府禁用华为中兴设备 将进一步拉大与中国的差距

摘要：“国防授权法案”中对华为、中兴等中国科技厂商的态度对美国国内5G发展来说无疑是“雪上加霜”的，美国的5G发展将因此踩下刹车。

原标题：为什么“美国5G”不如“中国5G”？

来源：IT时报

作者：王昕

美国总统特朗普近日签署了2019财年“国防授权法案”，作为法案的一部分，美国政府和政府承包商将禁止使用来自华为和中兴通讯等中国科技公司的部分组件和服务。显然，此举只会杀敌不成、自伤八百，并将进一步拉大美国在通信基础建设和5G方面与中国的差距。

虽然美国的前二大运营商AT&T、Verizon都已高调宣布了各自的5G计划，打算抢在年底前完成首批城市的5G部署，然而这两家的“5G计划”还未实施就遭至T-mobile“网红”CEO约翰·莱格尔的嘲笑，称这只是为了“抢第一”而进行的无意义举动，T-mobile将在2020年建成覆盖全美的“真正的5G网络”。

约翰·莱格尔说得没错，就算AT&T、Verizon抢到了“美国第一”，甚至“全球第一”，也都将难掩其在整个无线、有线通信基建领域与中国差距的被继续拉大。

“国防授权法案”中对华为、中兴等中国科技厂商的态度对美国国内5G发展来说无疑是“雪上加霜”的，美国的5G发展将因此踩下刹车。

接下来，我们来看看“美国5G”为什么不如“中国5G”？

第一，美国运营商的网络覆盖水平大幅落后中国。在中国，光纤宽带早已接入深山里的村落，手机信号飘扬在世界最高峰的脚下，而在美国，AT&T、Verizon大赶快上5G的一大原因，其实是为了缓解高速光纤网络覆盖的严重不足，究其缘由，美国运营商“只认钱、只认人”，更谈不上社会责任，偏远地区成本光纤入户成本很高，既然划不来，那就不干、不装，即便美国前任总统奥巴马推动的国家宽带计划也未能带来多大改观。

如今，AT&T、Verizon的算盘是利用5G技术，将5G信号转化为室内WiFi，让更多美国家庭借此用上无线的高速宽带。这被不少通信业内人士称为“固定5G无线”，不能算是真正的惠及大众的5G商用模式。

第二，拒绝来自中国通信公司的竞价，将增加美国运营商的5G建网成本。拒绝华为、中兴，使美国电信运营商在建设5G和通信基础网络时的选择面更窄，议价权下降，而因此受益的爱立信、诺基亚等则是来自欧洲的通信设备厂商，例如诺基亚就刚刚与美国运营商T-mobile签下全球最大一笔5G合同，美国本土企业和通信产业链并未因此尝到甜头。

华为、中兴早已成为全球5G建设最主流的厂商和参与者，这个事实，不会因为美国政府和运营商的态度而转移。同时，对华为、中兴来说，由于美国政府一贯的态度，它们在美国通信市场的份额几乎可以忽略不计，失去美国市场，对两家公司的营收影响微乎其微。一里一外，美国运营商占不到丝毫便宜。

第三，中国通信企业已在5G专利领域拥有越来越多的话语权，美国运营商在部署5G时无法忽视。近年来，以华为、中兴为代表的中国通信企业的发明专利授权量一直处于全球领先位置，其中包括了大量的5G战略布局专利。在5G专利领域，既便与老牌的高通公司等相比，华为、中兴在专利数量和质量上，都不遑多让。

在中国、亚洲、欧洲、非洲，甚至亲美的澳洲，华为和中兴的5G通信设备都正积极参与到全球5G部署过程中，毫无疑问，全球将有数十亿人用上来自中国的5G通信基础设备。对美国运营商来说，在5G技术和标准方面，无论如何它们都绕不开华为和中兴的5G技术。

第四，中国政府对5G的扶持力度远远超过特朗普当局。为鼓励战略新技术新业务的发展，国家发展改革委财政部等对5G频率占用费标准实行“头三年减免，后三年逐步到位”的优惠政策，即自5G频谱使用许可证发放之日起，第一年至第三年免收无线电频率占用费。

相较之下，2017年，美国600MHz频频谱刚刚拍出了高达200亿美元的天价，今年11月， FCC还将陆续拍卖28GHz频谱和24GHz频谱，预计美国运营商又将为此多花数百亿美元。羊毛出在羊身上，这些5G投资无疑最终将提高美国民众使用5G的门槛。

第五，低质量的5G网络覆盖率将阻碍美国企业创新。令美国人忧心忡忡的是，美国的初创企业数量已降至历史低点，人们的创业热情远远低于中国等新兴国家，底层经济活力不足。而在高达万亿美元级的5G经济生态中，美国也想占据一席之地，但没有良好的5G网络覆盖前提下，美国产业界的创新条件将受到制约，如无人驾驶、VR等应用场景都需要优质的5G网络作为基础。

没有优质5G网络为基础的“创新猎场”，美国产业界将被束手束脚，受限于应用条件和用户规模，难以将技术优势最大化。没有好的5G生态作为“孵化器”，美国产业界研发和孕育出5G时代优质软硬产品的难度将水涨船高。

第六，美国运营商的快速商用能力远远落后中国运营商。也许美国的第一位5G用户诞生得比中国早，但中国运营商将几乎肯定达成完成1亿、2亿、5亿个……5G用户的宏伟目标。

从“0到1亿”中国电信运营商拥有名副其实的“中国速度”，这是全球其他任何一个国家运营商都难以望其项背的。这意味着，一旦5G发令枪响，即便全球运营商在起跑线上各有先后，一旦进入到中途加速阶段，中国运营商将一骑绝尘，并把竞争对手远远甩在后面。

更好的5G群众基础意味着，中国将孕育更多更强大的互联网生态，以及更多潜在创新。不容置疑，信息已经成为互联网+时代最重要的生产资料之一，更好的通信基础设施代表着更好的生产力基础，随着信息产业在国民经济中贡献比例不断扩大，“通信高速公路”的作用堪称中流砥柱。

美国咨询机构Recon Analytics创始人Roger Entner警告，当一个国家在无线领域失去全球领先地位时，就业机会也会随之减少，这些工作机会和技术都将更快地流失到海外。如果美国在 5G 时代被中国抢走了领先地位，那么等到 6G 时代，双方的差距可能就会越来越大了。

美国本土研究机构Analysys Mason分析了世界各国的5G频谱分配、牌照发放、部署计划等后得出结论，美国在4G领域居于世界前列，但中国在5G进度方面略有领先，韩国和美国紧随其后。

2G落后，3G突破，4G同步，5G赶超，这事儿没跑了！