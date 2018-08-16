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中国联通早盘冲涨停：上半年净赚25.8亿 同比增232%

中国联通早盘冲涨停：上半年净赚25.8亿 同比增232%
2018年08月16日 11:24 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 徐宏文

　　在5G板块逆市走强的带动下，业绩符合预期的中国联通（600050）8月16日早盘一度涨停。

　　受外围市场影响A股市场走势低迷，科技股再度强势出击，5G板块全速拉升，早盘低开的中国联通快速探底后迅速拉升并强势封板，封单一度超50万手。此后，在涨停板上成交了47万余手后，在巨大抛单压力下，涨停打开，但涨幅仍超过5%。

　　此前，中国联通宣布北京首批4座5G基站已经建设完成，部分已经启用。

　　而8月15日晚间披露的半年报，亦为中国联通这次大涨提供了支撑。

　　中国联通半年报显示，上半年实现营业务收入1491.05亿元，同比增长7.92%；归属于母公司净利润25.83亿元，同比增长231.8%。

　　具体来看，今年上半年，中国联通的移动主营业务收入达843亿元，同比增长9.7%，领先行业平均近8个百分点；移动出账用户ARPU达到47.9元，较去年全年基本保持平稳。

　　上半年， 中国联通4G用户净增2823万户，总数达到2.03亿户，4G用户市场份额同比提高近3个百分点；4G用户占移动出账用户比例超过67%，同比提高16个百分点。

　　国信证券认为，中国联通业绩继续改善，自由现金流再创历史新高。4G业务规模发展，用户市场份额稳步提升。同时，中国联通积极推动混合所有制改革落地。因此看好公司变革，维持买入评级。

　　方正证券认为，中国联通业绩超预期，混改成绩显著，预计2018年至2020年归属于母公司的净利润分别为39.87亿元、45.1亿元和53.4亿元，维持强烈推荐评级。

　　中金公司称，中国联通维持稳健增长，受益于混改“提质增效”，维持联通A股和H股的推荐评级，维持H股目标价15港元/股和A股目标价9元/股。

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