来源：C114中国通信网

C114讯 8月16日消息（林想）作为央企中混改步子迈得最大的企业，中国联通收获了一份“最美”成绩单。2018年上半年，中国联通实现净利润59亿元，同比劲增145%。有专家指出，中国联通需要把握接下来的5G这个千载难逢的机遇，方能打一个漂亮的翻身仗。殊不知，中国联通在5G方面将提前做好布局，正期待“一场好戏”。

混改见成效，中国联通交出“最美”成绩单

昨日，中国联通公布了2018年上半年业绩报告，向业界交出一份漂亮的成绩单。

报告显示，中国联通上半年实现营业收入1491亿元，同比增长7.9%；其中主营业务收入1344亿元，同比增长8.3%；EBITDA457亿元，同比增长4.9%；净利润59亿元，同比劲增145%。

值得一提的是，中国联通上半年资本开支仅116亿元，自由现金流则创下历史新高，达到393亿元。资产负债率下降至43.8%，财务状况更趋稳健。

中国联通在财报中表示，上半年，公司围绕轻触点、轻成本，创新商业模式，加大力度推动互联网化运营转型，移动业务继续提速、高质量发展。移动服务收入达到843亿元，同比增长9.7%，大幅领先行业平均近8个百分点；移动出帐用户净增1786万户，总数达到3.02亿户；移动出帐用户ARPU达到47.9元，较去年全年基本保持平稳。

中国联通之所以扭转局势，成就“一出好戏”，最大的原因在于差异化。

报告指出，中国联通积极强化移动业务差异化经营，上半年4G用户净增2823万户，总数达到2.03亿户；4G用户市场份额同比提高近3个百分点。4G用户占移动出帐用户比例超过67%，同比提高约16个百分点。通过混改引入战略投资者，中国联通2I2C业务快速增长，用户总数达到7700万户。

某业内人士评价道，“中国联通的2I2C差异化体制性优势来自混改，来自阿里巴巴、腾讯等股东们的力量成为开展2I2C的基础，这一点，是其他运营商所不具备的。”

中国联通深刻分析并把握了大流量用户的需求痛点，在大流量低资费产品上，快速建立了用户口碑，占领了年轻用户、青年用户的消费心智，尤其是在融合与互联网伙伴比如腾讯、滴滴等合作的权益和内容，形成了内容融合型的流量产品，才有了这次大逆转。数据显示，上半年，中国联通手机用户月户均数据流量同比增长2.2倍；手机上网收入同比增长25%，达到534亿元。

值得一提的是，中国联通新兴业务保持规模快速增长，产业互联网业务收入规模达到117亿元，同比增长39%，其中云计算收入同比增长39%。受益于创新业务快速增长拉动，公司固网业务止跌转增，固网服务收入达到491亿元，同比增长5.5%。

此外，上半年，中国联通网络能力持续增强，新增4G基站6万个，4G基站总数达到91万个；固网宽带端口中FTTH端口渗透率达到81%。4G网络利用率持续提升，宽带用户中FTTH用户占比达到79%。

综合各项数据，中国联通十分确定以及肯定地走在“向上”的康庄大道上，这也进一步说明中国联通“混改”的方向是正确的。

5G提前布局，中国联通期待“一场好戏”

纵观整个财报，有一组数据比较令人在意，中国联通上半年4G ARPU持续下跌，跌至56.6元人民币，按年跌14.9%，较去年全年下降10.7%。

对此，中国联通董事长兼首席执行官王晓初在参加业绩发布会时表示，下跌是很正常的，因为大量新增4G用户属王卡用户，这些用户ARPU较稳定，并且非常接近现在4G平均ARPU水平，相信跌至40多元的时候就会步入平稳期。

王晓初强调，4G的ARPU对整体ARPU影响不大，整体表现仍平稳，相信仍有利提升集团盈利能力。他指出，大陆地区7月起取消手机国内流量漫游费，中国联通提前部署作出调整及促销，第二季ARPU已消化部分影响，上半年表现较平稳。

俗话说，创业容易守成难，既然康庄大道在前，中国联通没有回头之理。

有专家指出，中国联通需要把握接下来的5G这个千载难逢的机遇，方能打一个漂亮的翻身仗。为了进一步巩固目前打下的江山，中国联通高级副总裁邵广禄表示，公司在5G方面将提前做好布局，确保未来发展与行业同步。

中国联通董事长兼首席执行官王晓初在出席业绩发布会时表示，联通在5G投资方面具体数字仍较难预测，主要因为5G新技术变化快，而5G频率不同对投资会有很大影响，所以还需要等待。

不过，王晓初指出，集团负债比率曾经在一年内由63-64%跌至43%水平，反映有资本空间作5G投资。同时，王晓初强调，若有新投资，有必要在一段时间内付出更多财务成本。

王晓初对混改成绩也是非常认可。他认为没有改革公司业绩不会有这么大的变化，而公司创新能力也有提高。同时，王晓初指出，互联网企业更加注重应用层面，而公司则重视网络方面，两者结合可为消费者及公司提供更多新价值，强调与互联网公司各自优势互补明显。对于公司近期有人士调整，他指出，大股东有权推动人士变化，而且公司到一定时间调整管理层、加入新血液亦属必要。

邵广禄补充到，下半年面对取消流量漫游费、加上市场竞争加剧等，中国联通将继续推动互联网化运营并会加大投入培育增长引擎等，包括坚持差异化发展、控制成本、加强基本面并深化改革。

最后，针对业界盛传的中国联通与中国电信或会合并，王晓初也给出正面回应称，“并无听到监管部门的正式通知。”