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一场5G标准化的马拉松：5G商用的幕后故事

一场5G标准化的马拉松：5G商用的幕后故事
2018年08月16日 09:23 环球网
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3GPP TSG RAN1主席陈万士博士/摄影：环球网记者 李浩3GPP TSG RAN1主席陈万士博士/摄影：环球网记者 李浩

　　[环球网科技 记者 张之颖]划时代的技术变革，需要无数技术人员的付出和努力。如果说5G是一次影响人类社会的技术变革，一如工业革命，那么3GPP TSG RAN1主席陈万士博士与众多推动标准化制订的产业伙伴们一道，成为了实现5G商用，从而影响社会，改变人们生活的重要力量。

　　5G商用：中国影响力崭露头角

　　5G技术带给通信与商业的新变革，好似蒸汽机带给工业的冲击：一秒下载高清电影的5G手机、现实沉浸感强大的VR游戏、无人驾驶的出行体验……随着5G商用的临近，众多中国终端厂商早已蓄势待发，智能手机很可能成为人们享受5G的第一波福利。

　　中国的移动用户体量庞大，作为一个具代表性的市场，在5G时代，中国影响力崭露头角。中国在标准化方面的成长，特别在过去十年是有目共睹，陈万士博士表示。

　　“3GPP以开放、公正的架构向包括来自中国的成员们在内，提供了聆听彼此声音，共同分析市场需求以最终谋取共识的平台。”陈博士介绍道。例如，在5G标准化制订、推动5G商用成为现实的进程中，终端及设备厂商包括华为、中兴、大唐、小米、vivo、OPPO等都会听取中国移动、中国电信中国联通等运营商的诉求，而高通等底层技术厂商也会听取各终端厂商的诉求，从而在技术制订、标准化操作方面做出调整，”陈万士博士告诉环球网记者， “我们都希望制订的标准能够商用，不是为了制订标准而制定标准。”

　　标准化的幕后故事

　　陈万士博士于2006年加入高通研发团队，从4G LTE到近期5G NR，参与了系统设计、原型开发、落地部署与标准化工作。自2008年开始参与3GPP RAN1至今，作为一名拥有17年通信从业经验的老兵，陈博士已经服务3GPP的标准化制订超过了10年的时间。

　　3GPP容纳了全球通信产业人士，网络运营商、终端制造商、芯片制造商、基础设施制造商、学术界、研究机构以及政府机构等共同制订5G标准，激烈的技术争论时而有之。光是陈万士博士带领的TSG RAN1工作组，业界成员即超过500位，就很多技术细节共同讨论。这样庞大的人数，有时候连找一个适合的会议场地都是挑战。

　　2017年12月，3GPP发布5G标准NSA方案，随后今年6月，3GPP5G标准SA方案出炉，而将在明年年底释出的3GPP R16版本将更多的强调垂直领域的应用拓展。

　　“3GPP听起来是不易达成共识的团体，但实际上我们总是能够达到共识。”陈万士博士说。在采访中，很容易感受到陈博士对于推动5G标准化的热情。

　　去年8月，3GPP TSG RAN1成员投票表决后，陈万士博士当选工作组主席。其深厚的技术背景、任职经历，以及对运营商、设备商、终端厂商技术需求的综合理解，使他获得了成员们的信任。此外，四年的副主席经历也赋予了他营造开放、公平、有效地标准化制订环境的经验，使他成为工作组中主掌标准化项目的最佳人选。

　　在写下5G历史的重要时刻，陈博士知道自己能把这件事情做好，并渴望参与更多。“在共识的机制下，以合作共赢为前提，开发出更好的产品，一起把5G产业做大，共同分享，这是正在3GPP中发生的事情。”陈博士说。

　　采访中，记者可以感受到，在推动5G标准化进程的这一里程碑时刻，以陈博士为代表的3GPP成员们都有着一种正在书写历史的兴奋与光荣。

　　当然，标准化的过程其实充满挑战，这是一场消耗耐力、精力，需要毅力与智慧的持久战。

　　陈博士向记者解释道，不同企业诉求各异，比如设备厂商在设计理念上，更强调时间的灵活性。但对于终端厂商可能又要从互操作测试的角度进行考量，而从运营商来看，则更侧重考虑实际网络部署的需要。

　　“这是非常繁琐和耗时的过程。大家坐在一起，整合不同的声音达成协议。其中所考量的并不来自于某一家公司、某一个端口，而是整个系统不同厂商的声音。你可以想象，即使是终端厂商之间，大家的意见可能也不一致。”陈博士表示。

　　当3GPP的工作面临挑战时，有时需要借由小组线下讨论，通过公式演算，将技术问题分析得更加透彻。如果这时还难以达到共识，就需要寻求一种方案，共同做出一定程度的让步。在3GPP中，多数提案很难原封不动地直接被采纳，经过讨论，调整后新的方案往往都会比任何一方的原始提案更好。

　　“3GPP有这么多的声音，有这么多公司参与，工作量很大，能够按期完成每个阶段的标准制定，实际上是非常惊奇的、让人感到不可思议的事情，这也是让我始终保持动力的原因。”陈博士告诉记者。

　　一场5G马拉松

　　“要么不做，要做就是100%把它做好。”这是陈博士的座右铭，也是他对孩子念兹在兹的嘱咐。在他的字典里，从来没有放弃两个字。

　　自去年8月陈万士博士当选RAN1主席始，至去年12月，非独立组网（NSA）的5G NR规范需要在4个月内制订完成。于此期间仅有三次会议机会，每次为期5天的会议，都要讨论至少3000篇文稿，可见完成标准制定的工作量之大、时间之紧，很多人视之为不可能的任务。

　　为了实现目标，陈博士进行了大量思考，深知必须改变工作方式，发挥团队力量。

　　首先，他根据不同的技术和项目，任命来自高通、华为、vivo等公司的成员担任技术领导（feature lead）。这些技术领导们对各方的提案进行相关特性技术问题的总结，并主导线下讨论，将不同公司的想法更好地提炼出来。

　　“即使如此，在极富挑战性的标准制订进程中，工作组还是会常常遭遇众多挑战以及巨大的时间压力。”排山倒海压力来袭时，陈博士排解压力的最好方式就是慢跑。陈博士每周至少要慢跑5次，通常会选择在每天凌晨四、五点晨跑，他2016年慢跑的里程总数达5000公里。“现在由于3GPP RAN1主席的身份，工作量较大。出差较少的时候，每天可以跑到近20公里，比如上个月我一共跑了近590多公里，”他补充道，一般情况下，每周五天70-80公里。

　　跑步的晨间时光，帮助他冷静思考，剖析问题症结源，然后再做思做出相应调整。“很多事情不一定一帆风顺，会出现很多不如预期的状况，经历各类挫折，但是慢跑在锻炼身体的同时，更重要的，是我可以通过跑步去很好地调整自己，给自己减压，并进行冷静地思考。”陈博士说。

　　在重重挑战之下，大家都知道最后的结果是，2017年底，非独立组网（NSA）的5G标准如期完成。

　　这位长跑健将不仅仅在生活中从未间断地奔跑，也在工作上持续实践他的马拉松精神。

　　陈博士指出，一旦设定一个目标，就要投入120%的努力。就像跑马拉松，你要定目标，为了实现它，必须进行专门的训练。在RAN1做管理工作也是一样，设定目标和方案，有一个很好的长期规划后，具体执行该方案，就一定可以做出来。

　　如果做不到呢？记者反问。“如果做不到也没什么遗憾的，至少已经完全投入，因为最后的成功不仅要靠个人能力，要靠团队的努力，很多时候运气也是很重要的一部分。”

　　5G的标准工作已于今年6月取得阶段性成果，从标准上实现了从4G到5G的演进。从架构上来看，此前部署4G的运营商在向5G转化的过程中，面临原本4G核心网络是否可以连接5G空中接口的问题。相同地，全新部署的5G核心网络，是否要连接4G的空中接口；另外，移动终端需要考虑是否同时支持4G和5G，如何能与核心网络进行连接等问题。R15版本在这些方面完成了共同的架构。

　　现在，3GPP R16版本的演进正在继续，它在R15基本、关键的框架的基础上，强调了垂直领域的应用拓展，包括物联网、免许可频谱、卫星通讯、基于工业控制的高可靠性和低时延、移动终端上的低功耗等考量继续延伸。

　　3GPP是不断拓展的成员驱动型组织，成果皆依赖于以RAN 1主席陈万士博士为代表的等各方成员的共同研发工作、技术发明与相互协作。

　　“作为3GPP TSG RAN1的主席，我希望能通过我的努力，聆听各方面的意见，代表3GPP TSG RAN1将工作按期、高质量地完成，这对我来说非常有意义。”陈博士说。

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