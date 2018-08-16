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思科公布第四财季财报：净利同比增57%

思科公布第四财季财报：净利同比增57%
2018年08月16日 05:39 新浪科技
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思科公布第四财季财报：净利同比增57%
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　　新浪科技讯 北京时间8月16日凌晨消息，思科今天发布了2018财年第四财季及全年财报。报告显示，思科第四财季净利润为38亿美元，比去年同期的24亿美元增长57%；净营收为128亿美元，比去年同期的121亿美元增长6%。思科第四财季业绩超出华尔街分析师此前预期，对第一财季业绩的展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近7%。

　　2018财年第四财季财报要点：

　　在截至2018年7月28日的这一财季，按照美国通用会计准则，思科净利润为38亿美元，比去年同期的24亿美元增长57%。按照美国通用会计准则，思科第四财季每股收益为81美分，这一业绩比去年同期增长69%。2017财年第四财季，思科每股收益为48美分。

　　思科第四财季净营收为128亿美元，比去年同期的121亿美元增长6%。

　　不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科第四财季调整后净利润为33亿美元，比去年同期的31亿美元增长8%；调整后每股收益为70美分，比去年同期的61美分增长15%，这一业绩超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet Research调查显示，分析师此前平均预期思科第四财季每股收益为69美分，净营收为127.7亿美元。

　　思科第四财季总毛利率和产品毛利率分别为61.7%和60.2%，相比之下去年同期分别为62.2%和60.3%。不按照美国通用会计准则， 思科第四财季调整后总毛利率和产品毛利率分别为62.9%和61.5%，相比之下去年同期分别为63.7%和61.9%。思科第四财季服务毛利率为66.0%，相比之下去年同期为67.8%；不按照美国通用会计准则的服务毛利率为67.1%，相比之下去年同期为68.8%。按地域划分，思科第四财季美洲地区业务的毛利率为64.1%，EMEA（欧洲、中东和非洲）地区业务的毛利率为63.7%，APJC（亚太、日本和大中华区）地区业务的毛利率为57.7%。

　　思科第四财季总运营支出为45.76亿美元，高于去年同期的45.12亿美元。其中，思科第四财季研发支出为16.26亿美元，去年同期为14.99亿美元；销售和营销支出为23.48亿美元，去年同期为23.18亿美元；总务和行政支出为5.43亿美元，去年同期为4.95亿美元；无形资产摊销支出为3300万美元，去年同期为5800万美元；重组及其他支出为2600万美元，去年同期为1.42亿美元。

　　思科第四财季运营利润为33亿美元，同比增长10%，运营利润率为26.1%。不按照美国通用会计准则，思科第四财季调整后运营利润为40亿美元，同比增长4%，调整后运营利润率为30.9%。

　　思科第四财季备付所得税率为-5.9%，不按照美国通用会计准则的备付所得税率为21.2%。思科第四财季递延营收为197亿美元，同比增长6%。其中，产品递延营收同比增长15%，服务递延营收同比增长1%。

　　2018财年第四财季，思科的运营现金流为41亿美元，与2017财年第四财季的40亿美元相比增长2%。在整个2018财年，思科的运营现金流为137亿美元，与2017财年的139亿美元相比下降2%。截至第四财季末，思科持有的现金、现金等价物以及投资总值为465亿美元，相比之下截至2018财年第三财季末为544亿美元，截至2017财年第四财季末为705亿美元。截至第四财季末，思科在美国的可用现金、现金等价物以及投资总值为404亿美元。

　　2018财年第四财季，思科宣布并支付了每股普通股0.33美元的现金股息，总支出为15亿美元。在整个2018财年，思科宣布并支付了每股普通股1.24美元的现金股息，总支出为60亿美元。

　　思科第四财季根据其股票回购计划总共回购了约1.38亿股普通股，平均回购价格为每股43.58美元，总计支出60亿美元。在整个2018财年，思科根据其股票回购计划总共回购了约4.32亿股普通股，平均回购价格为每股40.88美元，总计支出177亿美元。根据当前的股票回购计划，思科还可进一步回购价值约为190亿美元的普通股，无到期日。

　　2018财年第四财季，思科产品（包括路由器和交换机等）销售额为96.42亿美元，高于去年同期的90.27亿美元；服务销售额为32.02亿美元，高于去年同期的31.06亿美元。

　　在产品部门中，按具体业务部门划分，思科第四财季基础设施平台业务营收为74.43亿美元，同比增长7%；应用业务营收为13.39亿美元，同比增长10%；安全业务营收为6.27亿美元，同比增长12%；其他产品业务营收为2.32亿美元，同比下降18%。

　　按地域划分，思科第四财季来自于美洲地区的营收为75.66亿美元，同比增长5%；来自于EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为31.74亿美元，同比增长8%；来自于APJC（亚太、日本和大中华区）地区的营收为21.16亿美元，同比增长6%。

　　全年业绩要点：

　　思科2018财年净营收为493亿美元，比2017财年的480亿美元增长3%。按照美国通用会计准则，思科2018财年净利润为1亿美元，比2017财年的96亿美元下滑99%；每股收益为0.02美元，比2017财年的1.90美元下滑99%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），思科2018财年净利润为127亿美元，与2017财年的121亿美元相比增长5%；每股收益为2.60美元，比2017财年的2.39美元增长9%。

　　业绩展望：

　　思科预计，2019财年第一财季营收同比增长5%到7%（按财经网站MarketWatch计算为127.4亿美元到129.9亿美元，超出预期），不按照美国通用会计准则的毛利润率为63%到64%，不按照美国通用会计准则的运营利润率为30%到31%，不按照美国通用会计准则的备付所得税率为19%，不按照美国通用会计准则的每股收益为0.70美元到0.72美元，其中值为0.71美元，超出分析师预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期思科第一财季每股收益为0.69美元，营收为125.8亿美元。

　　思科还预计，2018财年第一财季按照美国通用会计准则的每股收益将达0.69美元到0.74美元。

　　股价反应：

　　当日，思科股价在纳斯达克的常规交易中下跌0.14美元，报收于43.86美元，跌幅为0.32%。在随后截至美国东部时间17：34（北京时间16日5：34）为止的盘后交易中，思科股价上涨2.90美元，至46.76美元，涨幅为6.61%。过去52周，思科的最高价为46.37美元，最低价为30.36美元。(唐风)

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