人民日报：中国手机在俄罗斯实力“圈粉”

市场份额升至首位，每售出3台手机，就有1台是中国品牌中国手机在俄罗斯实力“圈粉”

人民日报 本报驻俄罗斯记者 屈 佩

俄罗斯顾客正在选购中国品牌的手机

位于莫斯科特维尔大街上的华为手机旗舰店。

本报记者 屈 佩摄

俄罗斯世界杯期间，卢日尼基体育场外的vivo手机展台。vivo手机是俄罗斯世界杯官方赞助商。

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在莫斯科的公共场所，经常可以看到手拿中国品牌手机的俄罗斯人。短短几年时间，华为、联想、小米等中国手机品牌成功进入俄罗斯市场，给当地民众提供了更多样化的选择。

“中国手机成了流行品牌，年轻人很喜欢”

俄罗斯智能手机零售商提供的最新市场调查数据显示，今年6月，华为手机在俄罗斯市场份额达到24.6%，超过三星的23.2％和苹果的11.8%，升至首位。2018年上半年，中国产智能手机销售额增长了50%，每售出3台手机，就有1台是中国制造。调查指出，按台数计算，俄罗斯境内共售出440多万台中国智能手机，销售量增加33%，其中包括华为、联想、魅族、小米、中兴等。

2017年上半年，中国手机品牌在俄罗斯的市场份额为1/4，短短一年的时间内，占比就提高到了1/3。俄罗斯电子产品零售商“通讯”公司代表谢尔盖·季洪诺夫对媒体表示，中国品牌快速占领市场，靠的是质量好、功能强大和有竞争力的价格。

在俄罗斯三大电信运营商的商店里，华为、魅族、小米等中国品牌占据了手机柜台的半壁江山。各大电商网站上，手机分类的热门排行里都是中国品牌。每当有中国新款手机发布，俄罗斯的电子产品网站都会第一时间更新测评、比价等各种专业信息。

在有着“莫斯科王府井”之称的特维尔大街上，华为的旗舰店十分醒目。和苹果、三星这些俄罗斯市场上的传统优势品牌同台竞技，中国手机的揽客能力毫不逊色。店员米哈伊尔告诉本报记者，每到进行品牌活动的时候，店铺外就会排起长队。很多俄罗斯人会追踪官网上的各类活动信息，第一时间预约参加。

正在店里体验新款手机的大学生热尼亚是中国手机的忠实粉丝，使用中国手机5年多了。他告诉本报记者，自己每次在购买手机之前都会做很多功课。他说，“价格公道、质量可靠的中国手机自然是首选。中国手机的各种功能设计不只针对中国消费者，对外国人也很友好，使用起来很方便。随着用的人越来越多，现在网络上有了中国手机的粉丝社群，中国手机成了流行品牌，年轻人很喜欢。”

质量和创新成为核心竞争力

数年前，中国手机在俄罗斯还鲜为人知，属于小众商品。但短短几年时间内，中国手机的用户猛增，快速融入了俄罗斯人的生活。

中国品牌手机产品线多、价格合理、质量过硬、设计新潮等优势，契合了俄罗斯市场不同消费群体的需求。几大手机企业不仅成功巩固了在俄罗斯市场的地位，更扩展线上线下销售渠道，积极开展营销活动，释放中国制造的巨大能量。

质量和创新越来越成为中国品牌的核心竞争力。中国企业重视对中长期研发创新的投入，麒麟970芯片等让中国手机掌握了自己的核心技术，改变了俄罗斯民众对中国手机的印象，因而能在俄罗斯高端消费市场中获得一席之地。

同时，中国手机在俄罗斯的成功还得益于良好的本地化战略。针对俄罗斯市场上不同收入群体的消费需求，中国手机确立不同的品牌定位，进行精准推广。华为消费者业务俄罗斯及中亚高加索地区部负责人欧以伟向本报记者介绍，华为在俄罗斯经营和销售等领域本地化率已经达到80%以上，为很多俄罗斯专业人才创造了施展才华的岗位。此外，华为还与俄罗斯第一大搜索引擎央杰科斯、俄罗斯联邦储蓄银行等建立了合作伙伴关系，实现强强联合。

线上销售是中国手机品牌的传统优势领域，中国手机进入俄罗斯之后，积极拓展线上销售，培养俄罗斯用户的网购习惯。华为、小米、联想等不仅有自己的购物网站，还与俄罗斯各大电商平台合作，进行线上营销，扩大品牌知名度和影响力。

注重品牌建设，提高消费者认知度

小手机肩负大使命，中国手机走进俄罗斯的过程也伴随着中国制造品牌形象的提升。欧以伟说，他们通过需求调查发现，俄罗斯用户的品牌意识非常强，所以他们从品牌建设入手，通过赞助当地电视节目等，逐渐建立起消费者对品牌的认知度。

如果说之前中国品牌在海外“圈粉”更多依靠的是价格优势，那现在中国制造已经摆脱了廉价的标签，在中高端产品线上发力。

在华为旗舰店，本报记者遇到了三位前来选购手机的“专业”用户，他们都是信息技术工程师。在中国手机还没大规模进入俄罗斯市场之前，他们就通过朋友代购的方式用上了中国手机。现在，越来越多的中国手机店铺开到家门口，买中国手机很方便。谢尔盖给家人买了一台P20手机，又向本报记者展示了自己的Mate7，他说，虽然已经用了4年多，但是各个方面的性能依然很好，所以还不舍得换，要再等等新品。

像这样资深的中国手机品牌用户在俄罗斯越来越多，本报记者走访小米商店的时候也发现，中国手机在俄罗斯已经建立起有黏性的客户群。店员叶甫盖尼告诉本报记者，来来往往的有很多都是老顾客，认准了这个牌子，就会过来买相关配套产品，大家口口相传，中国品牌的名气就打出去了。

今年俄罗斯世界杯上，vivo手机除作为官方赞助商亮相卢日尼基体育场外，更是再一次提升了中国手机的品牌热度，吸引了无数国际球迷关注充满创新与活力的中国手机。

（本报莫斯科电）