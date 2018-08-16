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美国Sprint联合LG开发首款5G手机

美国Sprint联合LG开发首款5G手机
2018年08月16日 01:00 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　美国Sprint联合LG开发首款5G手机

　　据路透社报道，美国第四大移动运营商Sprint本周二正式宣布，已与韩国智能手机制造商LG电子达成合作，联合开发第一款5G智能手机，并认为这将是2019年的首款5G手机。

　　目前Sprint正在努力说服反托拉斯监管机构以260亿美元的价格批准与第三大移动运营商T-Mobile US达成合并，并表示这将有助于他们能够更快地建立5G网络。Sprint此前曾宣布，它将于2019年在美国九个城市推出其5G网络，包括纽约和洛杉矶。

　　Sprint首席技术官John Saw表示：“我们将会把一个设计精美、技术先进的5G智能手机放在客户手中。”同时Sprint产品开发总监John Tudhope透露，LG手机将根据Sprint计划的5G网络进行定制，并仅与该运营商现有的4G网络兼容T-Mobile。John Tudhope表示，Sprint将会充分利用内容来让用户体验到优质的5G网络服务，因为5G网络的好处之一是智能手机上视频内容的下载时间更快。

　　不过Sprint和LG并没有透露5G手机的详细细节，5G手机的价格和确切的发布日期将在稍后公布。不过就目前来看，5G手机在未来1-2年内应该就会陆续问世。　

Sprint5G首款
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