新浪科技> 电信 > 正文

中国联通4G用户首破2亿

中国联通4G用户首破2亿
2018年08月16日 01:00 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　中国联通4G用户首破2亿

　　北京商报讯（记者 钱瑜 濮振宇）8月15日，中国联通发布2018年半年度报告。报告显示，2018年上半年，中国联通累计实现营业收入1491.1亿元，同比增长7.9%，归属于母公司净利润为25.8亿元，同比增长达231.8%。同时，上半年中国联通4G用户净增2823 万户，总数达到2.03亿户。

　　中国联通在半年报中表示，公司落实提速降费，以实现薄利多销。上半年，公司手机上网流量单价同比大幅下降，手机用户月户均数据流量同比增长2.2 倍，手机上网收入同比增长25%。同时，公司积极推动混合所有制改革落地实施，与腾讯阿里百度京东等公司持续推进互联网触点合作，以低成本和薄补贴的发展模式触达新用户。2I2C业务快速增长，用户总数达到约7700万户，带动4G用户快速增长。

　　事实上，早在去年6月，中国联通就开始下调国际漫游资费；今年3月，中国联通又宣布移动网络流量资费年内至少降低30%；7月1日，中国联通正式取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内通用流量升级为国内流量(不含港澳台流量)；8月12日，中国联通再次大幅下调国际/港澳台漫游资费，涵盖语音及数据业务。

　　2017年以来，随着混改的推进和提速降费的措施，中国联通的营收和用户一直在快速增长。数据显示，2017年中国联通归属于母公司净利润为4.3亿元，同比增长176.4%。同时,2017年中国联通4G入网用户增加7033万，4G用户市场份额同比提高3.7个百分点，而这7033万用户中有将近5000万用户为互联网卡用户。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有