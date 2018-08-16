来源：北京商报

中国联通4G用户首破2亿

北京商报讯（记者 钱瑜 濮振宇）8月15日，中国联通发布2018年半年度报告。报告显示，2018年上半年，中国联通累计实现营业收入1491.1亿元，同比增长7.9%，归属于母公司净利润为25.8亿元，同比增长达231.8%。同时，上半年中国联通4G用户净增2823 万户，总数达到2.03亿户。

中国联通在半年报中表示，公司落实提速降费，以实现薄利多销。上半年，公司手机上网流量单价同比大幅下降，手机用户月户均数据流量同比增长2.2 倍，手机上网收入同比增长25%。同时，公司积极推动混合所有制改革落地实施，与腾讯、阿里、百度、京东等公司持续推进互联网触点合作，以低成本和薄补贴的发展模式触达新用户。2I2C业务快速增长，用户总数达到约7700万户，带动4G用户快速增长。

事实上，早在去年6月，中国联通就开始下调国际漫游资费；今年3月，中国联通又宣布移动网络流量资费年内至少降低30%；7月1日，中国联通正式取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内通用流量升级为国内流量(不含港澳台流量)；8月12日，中国联通再次大幅下调国际/港澳台漫游资费，涵盖语音及数据业务。

2017年以来，随着混改的推进和提速降费的措施，中国联通的营收和用户一直在快速增长。数据显示，2017年中国联通归属于母公司净利润为4.3亿元，同比增长176.4%。同时,2017年中国联通4G入网用户增加7033万，4G用户市场份额同比提高3.7个百分点，而这7033万用户中有将近5000万用户为互联网卡用户。