美国第四大运营商：与LG合作 明年上半年推出5G手机

Sprint公司宣布与手机制造商LG电子公司合作。

北京时间8月15日，据路透社报道，美国Sprint公司在当地时间8月14日宣布，已与手机制造商LG电子公司合作，计划于明年上半年推出5G智能手机。

Sprint公司在一份新闻稿中称，上述5G手机的价格和确切的发布时间将在稍晚时候公布。

据路透社评价，这是作为美国第四大通信运营商的Sprint公司推出的首款5G设备。

Sprint公司正在努力说服美国反垄断机构，以期后者批准其与规模更大的竞争对手T-Mobile的合并事宜，合并将涉及金额约260亿美元。这两家公司称，双方合并将有助于它们更快地建立起下一代无线网络，预计下一代无线网络将最终为像自动驾驶汽车等新技术的发展铺平道路。

据路透社报道，Sprint公司的产品开发总监John Tudhope在接受采访时称，LG手机将根据Sprint计划中的5G网络进行定制，并将仅与T-Mobile现有的4G网络兼容。

上个月，Sprint公司推出了与视频流媒体平台Hulu、音乐流媒体服务商Tidal捆绑在一起的无限流量计划，旨在通过新的媒体内容吸引更多客户。

对此，John Tudhope称，Sprint公司将内容作为“5G价值实现”的一种方式，因为5G网络的优点之一在于可以更快的速度在智能手机上下载视频内容。

Sprint公司此前曾宣布，将于2019年在包括纽约、洛杉矶在内的9个城市率先推出5G网络服务。

从用户数量角度看，Sprint是美国第四大通信运营商，排在Verizon Communications、AT&T和T-Mobile之后。