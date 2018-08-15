三大运营商“提速降费”出境上网最多能省97%

原标题：联通移动电信三大运营商“提速降费”出境上网最多能省97%！

■本报见习记者 李乔宇

通信运营商提速降费再下一城。

8月10日，中国联通官方网站宣布，自8月10日起大幅下调国际/港澳台漫游资费。此次资费下调涵盖语音及数据业务。

具体来看，语音国际漫游资费调整涉及加拿大、摩洛哥、留尼汪、刚果（金）、几内亚、贝宁、莫桑比克、博茨瓦纳等18个国家和地区，平均降幅达到44%，最大降幅达到79%。215个国家和地区的语音资费在每分钟3元以内。

数据漫游资费调整涉及意大利、比利时、奥地利、挪威、瑞典、丹麦、芬兰、斯洛伐克、梵蒂冈、肯尼亚、斯里兰卡、缅甸、老挝、印度、土耳其、沙特、哈萨克斯坦、冰岛等143个国家地区，平均降幅高达46%，最大降幅高达97%。

消费升级推动国际业务降费

据了解，此次大幅度下调国际/港澳台数据和语音漫游资费是中国联通继去年6月1日下调国际漫游资费后又一次降低国际漫游资费，且资费的下降幅度也是有史以来最大的一次。

独立电信分析师付亮告诉《证券日报》记者，对于通信运营商而言，国际业务所产生的80%至90%费用其实是支付给海外运营商的。此次能够大幅降低国际漫游资费，一方面可能是因为中国联通与海外运营商经过谈判，双方开展了双向国际漫游等合作；另一方面，与2G信号相比，4G信号成本更低，目前我国4G信号的高覆盖率为国际漫游业务降费提供了基础；此外，海外虚拟运营商的建设也为国际漫游降费提供了可能。

有消费者告诉《证券日报》记者，由于跨国上网以及通话产生的费用都相对较高，此前该消费者出国旅行时都会办一张当地的电话卡。但办理当地电话卡的弊端也很明显，该消费者指出，“每次出国都要与国内断联一段时间，很不方便”。如果通讯运营商能够降低国际漫游资费，该消费者则表示，如果资费合理，更倾向于使用“原有的电话号码”。

经济学家宋清辉在接受《证券日报》记者采访时表示，中国联通降低国际漫游资费，短期内或许会对公司国际漫游业务收入有所影响，但长期来看，其对消费者吸引力或将有所提升，用户的数据使用量会上升，联通或将因此获得更多的客户和竞争力，负面影响很有可能被抵消。

上海社科院互联网研究中心首席研究员李易对《证券日报》记者表示，通信运营商此时降低国际漫游资费从某种程度来看是消费升级所推动的。李易指出，此前出国旅游人群非富即贵，对国际漫游资费的关注度相对不高。但随着近年来出国旅游人数有所提升，市场对于国际漫游资费的关注度也相应提高。“与其让消费者出境时办海外电话卡，不如主动降费让这部分消费重回中国。”李易如是说。

三大运营商齐推“提速降费”

在付亮看来，国际漫游业务降费很难对通信运营商的业务产生负面影响。付亮具体指出，一方面国际业务在通信运营商业务版图中占比较少，另一方面对于通信运营商而言，由于国际业务收取的绝大多数费用归海外运营商所有，国际漫游本身就不是一块能够赚钱的业务。

事实上，近年来三大通信运营商齐推“提速降费”，除了移动流量平均单价有所下行外，还先后推出“流量不清零”以及取消流量“漫游”费等政策。但运营商所取得的上网收入并未因此受到明显负面影响。

据中国联通披露的2017年年度报告显示，2017年公司手机上网收入同比增长28.8%，达到921.4 亿元；手机用户月户均数据流量达到2433MB，同比增长359.0%，仍具有巨大增长潜力。

除了中国联通以外，中国移动以及中国电信亦多次下调国际漫游资费。日前，中国移动推出“全球通无限尊享计划”，首次将港澳台、国外纳入不限流量套餐的计划中。今年6月份中国电信也宣布降低国际漫游资费，在全球176个国家和地区，以25元区、55元区和85元区划分，实行费用封顶，数据流量不限量的收费标准。