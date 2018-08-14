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首批基站启用 北京迈入5G时代

首批基站启用 北京迈入5G时代
2018年08月14日 18:48 新浪科技综合
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　　来源：北京日报

　　昨天10时，北京联通一楼大厅内，随着5G基站传送的海淀稻香湖和西城金融街街头实景被投射到大屏幕上，北京正式迈入5G时代。

　　5G视频画面中，远处层层叠叠的高楼轮廓清晰，灰墙白顶色彩分明。“5G可以直接传输4K高清信号，其画质清晰度是4G的16倍，画质也更加清晰亮丽。”现场工作人员解释说。预计明年上半年，5G手机将陆续发布，北京联通也将开始招募5G测试用户。

　　长安街副中心率先覆盖

　　“现在北京联通的4座5G基站已经建设完成，到年底，北京联通将在京搭建起涵盖组网测试、应用生态孵化、业务体验宣传等多场景的试验性网络。”北京联通相关负责人说。5G基站将优先覆盖几大重点场景，包括北京城市副中心、北京新机场、长安街沿线、金融街、2019年北京世园会、2022年北京冬奥会等。在本市重大活动中，北京世园会期间将率先使用5G网络。

　　对市民来说，5G带来的改变首先是通过网络能看到更清晰的节目，节目信号无需深度压缩，终于可以告别烦人的视频节目缓冲解压缩问题。

　　5G是新一代移动通信技术发展的主要方向，速度快到一分钟左右就能下载一部高清电影。这不仅将进一步提升手机上网看视频的体验，还能满足未来海量物联网的需求。5G网络与工业、医疗、交通等重点行业深度融合后，将可实现真正的“万物互联”。借助5G带来的物联网，用一部手机就能控制智能家居；除了自动驾驶，还可远程启动汽车空调，夏天提前降温，冬天提前送暖；还能360度全景看冬奥赛事，体验代入感更强的AR/VR视频与游戏。

　　4G和5G预计并行数年

　　来自西城金融街的街头实景信号显示，在一根柱子的上方，一个长方形的灰白色金属盒悬挂在半空，其背后密布散热孔，这正是发射5G信号的基站。北京联通工作人员介绍，这样一个设备大约40公斤，今后将越来越频繁地出现在市民身边。

　　“5G基站理想的设置距离应该是大约二三百米一处，本市的5G基站总数量，最终会超出4G基站的数量。”北京联通相关负责人透露。

　　据介绍，由于初期5G基站数量可能相对略少，4G信号和5G网络并行阶段估计会持续数年，因此，市民手中的4G手机暂时还不用“退休”。同时，5G手机预计可以向下兼容4G网络。

　　记者了解到，近日摩托罗拉已经率先推出了全球第一款5G手机——motoz3，明年3月三星预计也将发布5G手机。华为公司方面表示，预计在明年6月推出5G手机。

　　5G将成高精尖产业排头兵

　　目前，包括美国、欧洲和日韩在内，都在积极推进5G网络建设。其中，美国的计划最激进，运营商AT&T提出要于今年年底在超过12个城市推行5G商用，运营商T-Moblie提出2018年将在30个城市建立5G网络。欧洲运营商Orange将在2019年进行5G商用试点。

　　在亚洲，日韩则将借力奥运发展5G。韩国相关运营商的目标是2019年在主要城市实现5G商业部署；日本DoCoMo则提出在2020年东京奥运会前正式进行5G商用。

　　中国提出的发展计划是，今年启动规模实验，明年开始试商用，到2020年实现正式商用并力争在2020年实现5G的大规模商用。

　　市通信管理局相关负责人表示，已经组织编制了推进5G基础设施建设的方案，将在本市加快5G基础设施统筹规划、加强5G基础设施共建共享。

　　另据了解，市经信委也在抓紧编制5G产业发展方案，将把5G通讯产业打造成为首都高精尖产业发展的排头兵。同时，市经信委也将支持运营商开展从自动驾驶、大健康大医疗、工业互联网，到智慧城市、超高清视频应用等五类典型场景的示范应用，培育一批5G产业新业态。目前，北京联通已经与百度等多家企业在自动驾驶、大数据等领域展开合作。

北京联通5G基站
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