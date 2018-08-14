澳大利亚或不禁止华为参与5G部署 但拒提供技术类型

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月14日消息（艾斯）据外媒报道，澳大利亚政府预计将不会禁止华为参与该国5G网络的部署，但是可能会限制华为提供的技术类型。

《澳大利亚人报》援引匿名消息人士称，尽管一些政界人士以国家安全为由，呼吁阻止华为参与澳大利亚5G网络部署，但是预计政府将不会发布禁令。

不过，澳大利亚政府正在制定电信部门安全改革法，该法案将对运营商施加新的安全和通知义务。

如果华为被认定为高风险供应商，那么新立法可能会限制华为只能提供核心网络设备，而不能提供无线接入网络（RAN）设备。

据报道，虽然华为已经向Optus和沃达丰在其4G网络中提供了RAN和核心设备，但澳大利亚政府担心，核心和无线网络将通过软件在5G网络中更加紧密地联系在一起。

虽然没有引用任何真实证据来证明担忧，但澳大利亚政府此前已经禁止华为参与该国的国家宽带网络项目。

该国政府最近还否决了巴布亚新几内亚政府部署一条连接澳大利亚的海底电缆的计划，因为华为被选为该网络的供应商。

相反，澳大利亚政府提出将资助建设这条连接巴布亚新几内亚和所罗门群岛至澳大利亚的海底电缆，这一Coral Sea Cable System项目将由Vocus集团运营，由阿尔卡特海缆网络（ASN）公司部署。