英国政府情报机构主管：中国5G领先地位或将带来风险

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间8月14日消息（艾斯）据外媒报道，英国情报机构政府通信总部（GCHQ）主管Jeremy Fleming警告称，包括5G网络在内的新兴技术可能很容易受到来自恐怖分子、敌对国家和犯罪分子的攻击。

Jeremy Fleming在星期日泰晤士报上表示，人工智能、5G和物联网等新技术将为社会带来巨大裨益，改变医疗保健等领域，并创造出智慧城市和提高生产力。然而，他指出，这些技术“也将带来风险，如果不加以控制，可能会使我们更容易受到来自恐怖组织和海外政府的攻击”。

他说，在从技术受益与保护国家安全之间取得平衡，“需要新的合作伙伴关系以及在全球范围内不同的工作方式”。

Jeremy Fleming强调了技术正在日益全球化，还表示英国需要“学会处理这一状况”，并指出中国在5G发展方面的领先优势可能会造成问题。

“例如，5G中的关键技术越来越可能来自于中国……我们必须确保流程代表行业最佳实践，从而避免对英国关键国家基础设施（CNI）造成实际风险。我们需要考虑早期、稳健和公平的解决方案，以此应对平衡投资、贸易和安全的全球挑战。”

Jeremy Fleming发表此番言论的背景，是英国电信运营商正持续制定5G战略，并预计将于未来两年内在英国推出服务。

英国移动通信市场领导者EE最新宣布，将于10月份开始进行5G网络测试，并于2019年推出商用服务。其竞争对手3英国公司则计划于2019年开始5G试验。

Jeremy Fleming补充说，GCHQ将继续加深其对技术的理解，为政府政策提供信息并保护英国，同时与企业、科技公司、学术界和隐私团体合作，保护公众免受现实世界和网络的伤害。

“我们需要就新技术对社会的影响进行诚实、成熟的对话。这需要在系统开发过程中进行，而不是之后。”他说。