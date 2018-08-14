5G大潮美国占先机？中国胜在规模 华为还拒收专利费

5G正在掀起一场产业的海啸。

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中国铁塔股份有限公司（00788.HK，下称“中国铁塔”）上周登陆香港证券交易所，成为香港市场今年以来最大规模的IPO，融资净额534亿港元（约合468亿元人民币），市值接近2000亿元人民币。这次巨无霸级的IPO也彰显了中国在5G技术上的领导地位——作为全球最大的通信类铁塔基础设施服务提供商，中国铁塔是中国5G落地的风向标。

咨询公司德勤近日的一份报告数据显示，在到2020年的五年计划中，中国在5G基础设施方面的投入将达4000亿美元（约合2.75万亿元人民币）。

美国占先机中国推规模

中国正在推动5G技术到2020年实现大规模商用，今年年底中国移动就将建成号称全球最大规模的5G试验网。5G技术是未来自动驾驶、虚拟现实和智慧城市等应用场景得以实现的基础。

根据研究机构HIS Markit的预测数据，到2035年，5G将驱动全球12.3万亿美元的经济产出。这几乎相当于所有美国消费者在2016年的全部支出，并超过2016年中国、日本、德国、英国和法国的消费支出总和。

而要实现5G的商业化应用，需要新建大量的无线基站，比如在城市的密集地区，这些基站可以布在路灯或者电线杆上。去年中国铁塔已经修建了460个基站，公司表示将会用融资金额的60%进行基础设施网络的建造和改善。

上述德勤的最新报告显示，从2015年至今，中国在5G无线网络布局方面的投资规模远远高于美国，差距达到240亿美元。中国目前支持5G通信的基站是美国的10倍多。

过去三年，中国新建了35万个基站（含4G），而美国仅仅新建了3万个，也就是说，目前中国每一万人拥有基站的数量已经超过14个，而美国的这一数字只有不到5个。

研究机构Gartner分析师刘轶对第一财经记者表示：“美国虽然在5G商用的时间上赢得了先机，主要运营商都将在今年年底推出5G的商用，但是我认为到2020年中国正式商用5G的时候，无论是网络规模，基站数量还是投资力度，中国都会实现超越。”

美国包括AT&T和韦里孙（Verizon）等在内的无线运营商已经表示，将于今年年底就在部分城市启动5G在固网的商业化试点。爱立信东北亚区首席市场官张至伟此前向第一财经记者表示：“今年年底，在北美市场就会有终端商用5G代替光纤用户，提供更高带宽的宽带接入。用于个人网络的部署和建设挑战要比我们想象的小很多。”

5G是全球各国争相竞逐的领域。而中美两国正在这场5G的竞赛中卡位前行。

深耕中国市场的芯片巨头高通的CEO史蒂夫·莫伦科普夫（Steve Mollenkopf）曾大胆预测，中国将在这场竞赛中胜出。他表示：“5G的发展速度将远远快于4G，最大的不同在于中国电信运营商的参与。”

一位华为5G产品线的负责人对第一财经记者表示：“美国5G发展面临的最大问题是它没有自己的频谱，这就好像房地产公司没有拿到好的地一样，如果你的地很小很偏，那么再好的技术也不可能造出值钱的楼盘。而中国不一样，现在是万事俱备，不仅基础设施比美国的完备很多，这体现在中国基站的数量，而且制度的优越性也体现得非常明显。”

这位负责人还透露，中国的5G频谱有望于本月确定。5G要商用，必须得先确立频谱，频谱确定得越早，越是有利于产业成熟，便于设备商、终端商和运营商有目标地进行研发、试点及网络建设。

在上述报告中，德勤合伙人利特曼（Dan Littmann）写道：“谁先拥抱5G，谁就能够占得超过十年的发展优势。”

频谱在5G的发展过程中是一项昂贵的资源，运营商需要花费数十亿美元购买频谱并开发和测试5G网络。美国和欧洲国家采用频谱拍卖制度，就在近期，美国联邦通讯委员会发布高频段频谱竞拍规定，计划于今年11月14日起拍卖28GHz频段，之后再拍卖24GHz频段。

在欧洲，西班牙已经完成了3.4GHz频段5G频谱的拍卖，沃达丰作为最大的赢家获得了50MHz频谱的资源。今年4月以来，英国和韩国也都完成了5G频谱拍卖。

而中国已经于去年基本确定了5G商用频段。上述华为5G产品线负责人对第一财经记者表示：“目前中国正在使用的5G频谱是3.4~3.6GHz频段，也叫C-Band，而在美国，这一频段已经被卫星占用。”

华为否认将收取5G专利费

5G标准的制定者和参与者都在积极布局5G网络的商用。韩国三星集团已经表示，将在未来三年投入220亿美元支持5G、人工智能、汽车、生物制药等高增长领域的发展，其中很大一部分将投入韩国市场。此外，三星还计划未来三年创造4万个新的就业岗位。

“5G网络时代，我们讨论的是一张容纳几十亿个设备，而不是几千万个设备同时运行的网络。”利特曼表示。5G技术也将催生人工智能、虚拟现实等技术的蓬勃发展，并走向千家万户。

高通在放开专利授权后，也把与中国一众科技公司的合作延续到了5G时代。今年年初，高通与小米、vivo、OPPO、联想等在内的中国合作伙伴签署5G合作协议。这些企业大多数在目前的移动设备中使用高通的骁龙芯片。去年高通三分之二的收入来自中国芯片客户以及相关知识产权的专利授权。

高通曾在几个月前就预计，首批5G手机将于今年推出，最高速度可达4G网速的两倍以上。莫伦科普夫预测，5G技术的到来，将令中国公司在全球智能手机行业处于领先地位，撼动目前苹果和三星的市场。

他认为，在4G时代，人们谈论最多的是摩托罗拉、诺基亚和黑莓，但这些公司都已经褪色。5G带来的变化是天翻地覆的，中国企业也将首次面临历史性的机遇期，为全球手机市场提供服务。他还表示：“尽管我们处于技术飞速发展的时代，但是真正愿意为基础技术进行投入、并让其在全球发挥作用的公司寥寥无几。”

此前有消息称华为公布了最新的5G专利收费标准，只要厂商使用华为专利，统一收费标准为4%，按照这一标准，一款5000元的5G手机，厂商需要向华为交200元的专利费。不过华为方面否认了这一说法，表示从未公布5G收费标准，而且4%的专利费过高，不利于行业发展，其主导核心策略是鼓励厂商使用其专利，并且降低收费标准。

不过，高通已经公布5G专利费的收费标准。如果手机厂商使用高通5G标准专利，将征收2.275%的费率，同时使用3G、4G和5G的手机厂商，需要向高通缴纳手机费用的3.25%，如果支持高通的必要或非必要专利，并支持3G、4G和5G的手机厂商，需要缴纳多达5%的专利费率。不过高通设定了400美元的封顶费。

华为是否会在未来收取5G专利费，对此美国奥斯顿国际法律事务所（Alston&Bird）合伙人苏慧伦律师向第一财经记者表示：“华为收取5G专利费的可能性不大，至少不太会向中国手机生产商收取费率。对于国际手机制造商而言，它们则有可能转向中国的合作伙伴，来向专利拥有者施压，从而避免缴纳专利费。”

值得一提的是，从1G到4G，移动通信都是面向个人的。中国工程院邬贺铨院士认为，5G更重要的应用是产业应用。除了手机以外，5G技术将支持未来很多应用场景的发生。根据第一财经记者获悉的一份来自研究机构Gartner的报告，5G的应用场景除了高带宽类应用、大规模接入物联网应用以及极短时延高可靠类应用等三大通用案例之外，在垂直行业的应用将率先惠及媒体、公共领域的关键信息服务、智慧交通和车联网、智慧医疗和远程手术及物联网等领域。