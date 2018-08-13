2018年全球网速排名：新加坡第一 中国大陆排名第141

新浪科技讯 北京时间8月13日下午消息，M-Lab近期发布了全球宽带网速排名榜。榜单收集了从去年6月到今年5月29日12个月时间内的网速数据，共有200个国家和地区上榜，测速次数超过1.63亿次。

排行榜显示，全球宽带速度排在第一位的是新加坡，平均下载速度达到了60.39Mbps；这意味着，用当地宽带下载一部5GB大小的高清电影只需要11分18秒。排在第二位的是瑞典，其宽带平均下载速度为46Mbps，下载同样大小高清电影需要14分50秒。这两个国家的排名和去年一样。

排在第三至六位的分别是丹麦、挪威、罗马尼亚以及比利时，同比去年排名分别上升1位、3位、13位和2位。与此同时，去年排在前列的荷兰、瑞士、拉脱维亚、爱沙尼亚在今年排名均有下降。

有一点值得注意，虽然宽带网速排名第一的是亚洲国家新加坡，但是在排名前20的国家和地区中，有十五个都是位于欧洲。韩国的网速是20.63Mbps，排在第30位。

数据同时显示，中国大陆排在第141位，宽带平均下载速度是2.38Mbps，也就是说，下载一部5GB大小的高清电影需要4小时47分7秒。虽然这一速度相对去年的1.55Mbps有所提升，但在今年的总排名中，中国大陆的排名还是下降了7位。此外，中国香港的网速全球排名19位，每秒是26.45Mbit。中国台湾的网速全球排名第14位，达到了28.09Mbps，不过相比去年排名下降了11位。

M-Lab是一家旨在测量全球网络状况的组织，由新美国基金会（New America Foundation）旗下的开放技术研究所（Open Technology Institute）、谷歌开源研究中心（Google Open Source Research）、普林斯顿大学的PlanetLab及其它支持机构发起成立。(芒立)

附：M-Lab全球宽带网速排名榜部分名单

1. 新加坡

2. 瑞典

3. 丹麦

4. 挪威

5. 罗马尼亚

6. 比利时

7. 荷兰

8. 卢森堡

9. 匈牙利

10. 泽西岛

12. 日本

14. 中国台湾

19. 中国香港

20. 美国

30. 韩国

35. 英国

41. 中国澳门

47. 俄罗斯

141. 中国大陆