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运营商国际漫游降费措施陆续出台 联通再次大幅下调

运营商国际漫游降费措施陆续出台 联通再次大幅下调
2018年08月13日 14:31 上海证券报
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　　原标题：运营商国际漫游降费措施陆续出台 联通大幅下调国际漫游资费

　　上证报讯（陈芳 记者 李雁争）近日，联通正式执行下调后的语音及数据业务国际漫游资费方案。

　　联通此次实施降费方案后，215个国家和地区的语音资费在每分钟3元以内。加拿大、摩洛哥等18个国家和地区的语音漫游资费平均降幅达到44%，最大降幅达到79%。数据漫游资费调整涉及意大利、比利时、奥地利等143个国家地区，平均降幅高达46%，最大降幅高达97%。

　　据联通官网信息，这是联通继去年6月后又一次降低国际漫游资费，资费的下调幅度也是有史以来最大的一次。

　　6月份中国电信也宣布降低国际数据漫游资费，在全球176个国家和地区，以25元区、55元区和85元区划分，实行费用封顶，数据流量不限量的收费标准。

　　至此，全面取消手机国内长途漫游费后，运营商在国际数据漫游方面也开始出台降费措施，将有利于服务“走出去”的中国商企客户和出境人群的信息消费需求。

　　业内人士认为，运营商自发下调资费说明对提速降费已有预期。虽然收费降低，但用户的数据使用量会上升，二者可能抵消影响。

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