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巨无霸低调上市市值超过2000亿 三问中国铁塔IPO

巨无霸低调上市市值超过2000亿 三问中国铁塔IPO
2018年08月13日 10:12 新浪科技综合
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　　原标题：三问中国铁塔IPO 巨无霸低调上市 市值超过2000亿

　　来源：IT时报 记者 孙妍

　　咚！一声锣响，中国铁塔股份有限公司正式在香港上市，在圆满完成当初定下的“三步走”战略的同时，也创下了一个纪录：募集资金约543亿港元，成为今年以来全球最大IPO。

　　这一声锣响，敲出了一个估值千亿级别的“巨无霸”，也敲出了三个问号。投资者最关心的是铁塔公司如何摆脱对三大运营商的依赖？同行最关心的是铁塔公司是否还会招人？内部员工最关心的是上市后是否会实行全员持股？

　　第一问 能否摆脱对三大运营商的依赖？

　　在招股书里，铁塔公司十分坦诚地提示了风险，那就是它对三大运营商的过度依赖。毕竟，铁塔公司近99%的收入来自运营商，这是它最大的心病，铁塔公司自己给出的解决之道是深化共享做后盾，5G建设秀肌肉。

　　三大运营商既是股东又是客户，所以铁塔公司的议价能力较低。这从博弈了半年之久的《商务定价协议》就可以看出，双方就铁塔的租金一直谈不妥，站在运营商的立场，将铁塔交给铁塔公司建设运维后，成本就无法灵活控制；站在铁塔公司的立场，房租等成本压力很大，只能尽力控制成本。好不容易签订了协议，运营商还一度降低租金，因此当年塔类业务收入减少了近41亿元人民币。要知道，2017年，铁塔公司的税前利润只有26.85亿元人民币。

　　当然，铁塔公司上市是双赢之举。

　　上市后，铁塔公司有钱了，30%用于偿还资本开支及运营资金的银行贷款，可以解决自身负债高的问题。另一方面，可以有资金来投入新的业务增长点。

　　5G是铁塔公司的开源契机，根据沙利文报告，到2022年，预计中国市场5G基站数量将达到243万座，目前铁塔公司手里的铁塔数量是187万多座，占中国市场的份额为96.3%，由此推算，中国市场目前共有194万座左右。未来四年，中国还需新建49万座铁塔来应对5G的需求，这相当于铁塔公司过去三年新建的铁塔数量。

　　深化共享模式是铁塔公司的节流之举，通信塔和社会塔的双向开放共享是接下来的重点计划。目前，铁塔公司可以统筹的杆塔资源库已经达到千万级别，包括700多万路灯杆、监控杆，300多万电力塔以及187万存量铁塔。

　　通过利用社会塔改造基站，铁塔公司已经节省了2亿元投资额。截至今年6月，其跨行业租户的数量由2000多个快速增长至5.7万个，2018年上半年收入3.7亿元，去年全年收入1.7亿元，收入规模增加了一倍多，但对整体收入的贡献还不大。

　　可以看出，铁塔公司想要尽力改变对三大运营商过度依赖的问题，但在新业务未成规模之前，铁塔公司仍旧会面临盈利难的问题。

　　第二问 上市后是否会实行员工持股？

　　不久之前，小米上市了，超过三分之一的员工持股，一时之间，“我是小米第n号员工”，成了一种炫富句式。

　　在铁塔公司上市前夕，员工内心也一直满怀期待。在与多位铁塔公司内部员工交流后发现，股权激励一直是潜在驱动力。

　　上市是铁塔公司成立之初的既定目标，当初做出“走！去铁塔公司应聘去”这个决定时，最大的动力是压力，面对无休止的指标压力，累觉不爱。但更大的动力是，面对几年甚至十年不涨的工资，满怀全员持股的期待，他们选择出走，到铁塔公司去赌一把。毕竟，成为“元老”才有“我是铁塔公司第n号员工”的那一天。

　　“移动来的略降，联通来的略涨，电信来的持平。”长久以来，铁塔公司同岗不同酬的现象一直困扰着员工，因为薪酬考虑了原有运营商薪酬继承的问题，必然会有所失衡，铁塔公司急需新的激励机制来平衡前三大运营商员工之间的差距，同时激发员工的新活力。

　　如今，铁塔公司董事长佟吉禄在上市时透露风声：“上市令公司资金更充足了，计划明年实行期权激励计划。”

　　相比小米这类互联网公司的激进，带有国企基因的铁塔公司会显得更加“平等”与温和。全员持股的可能性不大，但向来强调扁平化的铁塔公司，可能会比联通混改时股权激励的力度更大。

　　第三问 人手短缺问题何时能解？

　　在铁塔公司的官网可以发现，各个省公司最近都开启了火热的社招，粗略计算，全国至少要招聘2400多人。这个数量，相当于它在2015年首次面向社会招聘的规模。

　　2015年5月，成立不久的铁塔公司正面对着存量接收和新建铁塔的双重压力，员工感叹“5+2”、“白+黑”都不够用。之后的两3年时间里，分批社招的总量在运营商元老员工的基础上翻番。即便如此，铁塔公司目前也只有15000多名员工。

　　在过去3年时间里，这15000多人再造了一个全球最大的铁塔公司。

　　目前，中国铁塔拥有187万多座铁塔，而美国铁塔总量只有20万座左右。按国土面积算，中国每10平方公里的铁塔数量为5.3座，而美国仅为0.4座。中国铁塔这个“巨无霸”的诞生，首先得益于中国三大运营商的存量铁塔资源，虽然站在巨人的肩膀上，它自我奔跑的速度也是惊人的。

　　2017年，每天中国铁塔竖起的铁塔约460个，美国过去花3年时间建成的铁塔数量，中国只花了3个月就完成了。中国铁塔创造了中国速度，也面临着人手短缺的困境。

　　为什么在上市这个时间点开始社招？因为上市后，要对所有股东负责，盈利便成了铁塔公司最大的目标，要开展新业务，其现有员工数量已经不能很好地支撑。

中国铁塔IPO上市
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