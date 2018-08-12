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中国铁塔上半年营收353.4亿 净利润同比增8%

中国铁塔上半年营收353.4亿 净利润同比增8%
2018年08月12日 18:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月12日晚间消息，中国铁塔（00788.HK）发布2018年上半年业绩报告，公司营业收入达到人民币353.35亿元，同比增长6.2%。营业利润达到人民币47.60亿元，同比增长15.9%，净利润为人民币12.10亿元，同比增长8.0%。

　　2018年上半年，中国铁塔实现经营活动现金流量净额为人民币171.73亿元，资本开支为人民币81.05亿元，自由现金流达到人民币90.68亿。 于2018年6月30日，总资产达到人民币3287.74亿元，净债务杠杆率为54.1%。

　　2018年上半年，中国铁塔塔类业务实现收入为 人民币340.64亿元，同比增长3.8%，占营业收入比重为96.4%，为公司主要收入来源。截至2018年6月底，塔类站址达到187.9万个，塔类业务租户数为270.0万户。截至2018年6月底，来自三家通信运营商的新增租户共享满足比例达到71%。

　　室分业务方面，高铁总覆盖里程累计超13000公里，地铁总覆盖里程累计超1900公里，大型场馆总覆盖面积累计超10亿平米。2018年上半年，室分业务实现收入人民币8.24亿元，较上年同期增长94.3%，占营业收入比重由上年同期的1.3%提升到2.3%。

　　同时，中国铁塔为环境监测、海事监控、地震监测、卫星地面信号增强等超过16个应用行业的众多客户提供服务。截至2018年6月底，跨行业业务租户数量从2017年底的1.9万户增加至5.7万户。2018年上半年，跨行业业务收入达到人民币3.74亿元，超过2017年全年跨行业业务收入规模的两倍。

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