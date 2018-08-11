三大运营商持股超七成，营收贡献逾95% 透视中国铁塔上市：欲破三重关系迷局

张靖超

8月8日，成立仅4年的中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”，0788.HK）在香港联合交易所主板上市。

上市首日，中国铁塔的股价并未有太大浮动，最终收盘价为1.26港元/股，与发行价相同。据东方财富网的数据统计，截至8月8日下午收盘，中国铁塔的市值为2173亿元。这也意味着，在中国铁塔上市后，合计持有该公司70.51%普通股的三大运营商，2015年时将合计逾2000亿元资产注入中国铁塔后，此番并未能借上市之机而获得明显的溢价红利。

值得注意的是，中国铁塔、中国移动、中国联通及中国电信之间，包含了客户、股东乃至竞争对手的三重关系。

“没有这三家运营商的支持和呵护，就没有中国铁塔快速规模发展。”对于和三大运营商的关系，中国铁塔方面向《中国经营报》记者表示，三家运营商在公司章程框架下，支持中国铁塔建立了规范的董事会，并在董事会的领导下，独立规范地运营。

本报记者同时也向三大运营商询问有关问题，三家企业则均表示沉默。

纵观企业史，中国铁塔的股权结构极为罕见，微妙的现状令中国铁塔在公司治理等方面备受关注。业内人士认为，借上市契机引入外部投资者，一方面可以为公司募集资金，另一方面，也有利于梳理与三大运营商之间的复杂关系，提升现代化公司管理水平。

客户：营收依赖

中国铁塔于2014年7月成立，是国家效仿国外通信设施共建共享经验、实施电信改革的产物，由中国移动、中国联通及中国电信分别将旗下铁塔资产部分剥离，而后以此为基础联合注资成立。

招股书显示，中国铁塔主要从事三类业务：塔类业务（分宏站业务和微站业务两类）、室分业务（室内分布系统）、跨行业站址应用信息业务。

所谓宏站业务，简言之，即将铁塔租给电信运营商，电信运营商在铁塔上架设基站。在中国铁塔成立之前，三大运营商分别建设各自的铁塔，并在此之上架设自己的少量基站。由于一座铁塔可架设多个基站等通信设备，加之三大运营商彼此间存在竞争关系，导致铁塔资源浪费。

据《通信世界》报道称，中国铁塔成立后，新建铁塔共享率从14.3%提升至70.4%，累计相当于少建铁塔60.3万个，相当于节省行业投资1073亿元，减少土地占用2.77万亩，对于社会资源的节约、提高运营商效益作用明显。

招股书显示，2015年至2018年3月31日，宏站业务收入占比分别为99.5%、99.2%、97.3%、96.5%。值得注意的是，微站业务在2015年、2016年并未开展。可见，中国铁塔的业务结构单一。加之中国铁塔无论从铁塔数量或是营收方面，在国内均掌握着九成以上份额，业务营收对三大运营商形成高度依赖。

另一方面，从业务开展地区来看，中国铁塔的业务目前仅限于国内。相比之下，海外同行中，以美国铁塔（NYSE：AMT）为代表的美国五大铁塔公司占据着美国本土和南美市场，HIS Tower则为非洲多国提供服务，马来西亚的edotco业务范围遍布东南亚。

为解决这一问题，中国铁塔给出的解决方案是，发展室分业务和微站业务，同时挖掘铁塔的价值，为更多不同行业客户提供站址资源服务。在今年4月27日和5月3日，中国铁塔分别与国家电网公司、南方电网公司签署战略合作协议，以期实现“电力塔”与“通信塔”开放共享。

“与国际同行不同，中国铁塔提供的服务除铁塔共享外，还有传输、电力、维护等综合共享。”对于海外市场拓展，中国铁塔方面向本报记者表示，未来如有任何海外业务拓展计划，我们会遵守港交所的规定，第一时间以公告的形式告知。

“中国铁塔正在从单一化向多元化的转变进行努力，但还需要看到的是，短期之内，营收依赖三大运营商的现状难以发生根本性改变。”电信分析师付亮说。

股东：左右矛盾

“中国铁塔目前的架构体系中，三大运营商既是公司的股东又是公司的客户，既是资产的出售方又是资产的租赁方，国内外又没有现成经验可循，使商业定价的构建面临着复杂的挑战。” 中国铁塔董事总经理佟吉禄此前在接受本报记者采访时曾这样表达与三大运营商的关系。

作为重资产模式的企业，中国铁塔面临较大的设备折旧摊销压力。招股书的数据显示，截至2017年12月31日，中国铁塔拥有的物业、厂房及设备的账面净值为人民币2581.38亿元，占总资产的80%。2015年、2016年及2017年，中国铁塔的折旧及摊销分别为人民币51.38亿元、人民币275.85亿元及人民币326.42亿元，分别占营业收入的58.4%、49.3%及47.5%。

“羊毛出在羊身上。”飞象网CEO项立刚说，“作为股东，运营商希望能够从客户身上获取较高的收入，而作为客户，运营商则希望能够降低成本开支，然而股东和客户是同一批人，这是矛盾的。”

这契合了佟吉禄此前的表态。

“中国铁塔收取的租金其实很高。实际上，中国移动并没有因为自己是大股东而获得有分量的议价权。”中国移动集团内部的一位人士这样说道。

根据三大运营商在2016年年中公布的铁塔租赁价格方案，记者获悉，当某个铁塔资源只有一家运营商使用的时候，铁塔公司就按照初始定价的100%来收取租赁费；如果有两家运营商使用该铁塔，则每家按照定价的80%支付租赁费；如果三家使用的话，每家按照定价的70%支付租赁费。除新建铁塔外，对于铁塔最初的建设者，还可以额外享受5%的额外折扣。

项立刚认为，随着“提速降费”的深入，4G业务增长速度放缓，运营商在谋求业务模式转型的同时，却面临着铁塔折旧成本带来的压力，而随着新建铁塔的投入，所享受的建设者折扣优惠也会慢慢减少，而成本增加最终成本会转嫁到股东身上。

对手：此消彼长

中国铁塔在招股书中披露了未来“一体两翼”式的布局，即以塔类业务为主体，以室分业务和能源创新为左翼，跨行业站址应用与信息业务和国际市场拓展为右翼，积极促进企业发展。

“室分业务的市场其实非常大，你想想全国有多少个大楼和社区。这些地方人群密集，基础通信需求比较大。”上述中国移动的人士说，“但运营商正在慢慢退出。”

据了解，2017年4月28日，工信部与国资委发布的《关于推进电信基础设施共建共享的实施意见》更是明确规定，中国移动、中国联通及中国电信原则上不得自建铁塔、机房等基站配套设施以及公共交通类、建筑楼宇类重点场所室内分布系统。中国移动、中国联通及中国电信可自行建设室内分布系统，有关系统仅为自用不为任何其他用户所需。这意味着三大运营商不得不将这一蛋糕拱手让人。

“室分（业务）这一块，运营商原本是将其中大部分外包。现在中国铁塔需要跟与股东有合作关系的服务商竞争。”付亮说。

除此之外，三大运营商之间亦存在利益竞争关系。在铁塔方面，曾拥有铁塔站址数量最多的中国移动，在此类资产注入中国铁塔后，面对中国联通和中国电信时，不再拥有行业话语权。

“在中国铁塔成立之前，上级部门曾鼓励铁塔共享，但效果比较差。中国移动原本自建的铁塔不仅数量最多，（分别）高出其他两家三成以上，而且分布也比较广，所以以前中国移动总是能占据着议价权。”上述中国移动人士说，“在铁塔公司成立后，中国移动在这方面的红利就没有了，（中国移动）在这方面是吃亏的。”

“大股东和小股东的利益是一致的。三家支持中国铁塔公司提升价值，更好地分享铁塔共享的成果，让股东更好地分享红利。”中国铁塔方面这样说道。

“中国铁塔是在十八大后，国企改革背景下诞生的公司。它的股权结构在国内外都很特殊。这种结构也为它带来了多个风险，而且这些风险的影响很大。而如何提高铁塔等产品的共享率以及处理好运营商之间的关系是关键所在。”中国企业改革与发展研究会副会长李锦如是说。