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中兴通讯700亿估值待恢复 预亏90亿5G能否救得起？

中兴通讯700亿估值待恢复 预亏90亿5G能否救得起？
2018年08月11日 01:06 华夏时报
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　　中兴通讯700亿估值待恢复 预亏90亿5G概念能否救得起？

　　■本报记者 韩永先 王兆寰

　　北京报道

　　8月9日，中兴通讯成A股市场“最大赢家”，盘中快速封在涨停板，而且成为“吸金”最多的个股。

　　当日，中信证券行业板块除石油外全线飘红，科技股再受热捧，电器仪表、IT设备、软件服务、通讯设备、半导体板块涨幅均超过4%。资金面上，沪深两市特大单净流入145.46亿元，36只个股特大单净流入超亿元，中兴通讯特大单净流入9.45亿元，排名居首。

　　“禁售”阴霾已过？

　　8月9日盘后数据显示，中兴通讯的买方前五席全部为中信证券上海分公司、中国银河证券绍兴营业部等券商营业部，合计买入3.7亿元，其中中信证券上海分公司买入1.33亿元。

　　从BIS（美国商务部工业与安全局）7月13日（美国时间），终止4月15日的禁售令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除后，中兴通讯再次成为国内市场资本眼中的价值洼地，当日盘中即被拉到涨停板，收盘股价报收于14.30元/股。

　　分析人士指出，中兴通讯股价拉升的有利因素主要有三点，首先是BIS解除禁售令后，公司的主营业务快速恢复，其次是公司加速重启5G布局，三是虽受到禁售令的影响，但公司一季度的主营业务收入仍取得较好业绩，证明了设备商龙头的实力。

　　“2018年4月16日，美国商务部宣布立即重启对中兴通讯的制裁禁令，中兴通讯将被禁止以任何形式从美国进口商品。公司陷入长达3个月的禁售令风波，经营业务陷入休克，禁售令实施后，公司股价连续拉下8个跌停，估值可能已被低估，禁售令的解除成为公司近期的最大利好。”中信银行分析人士张攀对《华夏时报》记者表示。

　　国金证券研究员唐川则认为，禁售事件的影响逐渐清晰，公司业绩短期承压，但最坏时刻已经过去。禁售事件属资产负债表日后调整事项，公司需进行追溯调整。

　　“中兴通讯的业绩预亏主要受美国商务部10亿美元罚款，禁售令下公司二季度经营活动无法正常开展，而一季度部分订单无法按时交货，对收入确认及预提损失（如延期交货罚款）产生较大影响。”唐川分析，总体看禁售事件对公司短期业绩造成较大压力，但不影响公司可持续经营。解禁后，公司订单获取及技术研发进展顺利，业务加速复苏中。

　　7月15日，禁售令解除后，中兴通讯正式启动业务重建计划，开始全面恢复全球业务。

　　《华夏时报》记者注意到，中兴通讯近期利好集中释放也给股价形成支撑。虽然公司预告称，上半年归属于上市公司股东的净利润预亏70亿元到90亿元，同比下降405.29%-492.52%，但公司的业绩亏损主要受禁售令10亿美元罚款和4亿美元的监察款影响，公司的常规业务已在恢复。

　　从公司的经营层面看，中兴通讯的主营业务收入正逐渐恢复。一季度，公司营业总收入275.26亿元，同比增长了6.92%。

　　但值得注意的是，BIS禁售令并没有从根本上解决，中兴通讯仍面临信用问题，根据7月13日美国商务部的公告，解除禁令后，美国商务部仍将密切关注中兴通讯的行动，中兴通讯需保留由BIS挑选并负责的特别合规协调员团队，任期10年。

　　任期内，中兴通讯都将处于美国商务部关注下，一旦被认定有违反《美国出口管制条例》和未履行协议义务的行为，美国商务部可以再次激活禁售令，这将再次影响公司的主营业务开展和新订单的签订。

　　5G能否支撑估值回归

　　从市场消息层面看，禁售令解除后的中兴通讯获得了国家层面的鼎力支持，自解禁以来，公司已连续拿下国内三大运营商多项订单，披露项目的金额逾5亿元。

　　海外业务层面上，中兴通讯先后获得意大利、奥地利等国家主流运营商支持，并在泰国、埃及及沙特等国完成了首单项目签订。

　　但是相比此前的公司订单规模，能够支撑中兴通讯业绩快速恢复的动能显然不够。

　　唐川认为，公司长期向好的投资逻辑还需要几大节点性事件确认，能否继续获取海外客户尤其是海外大T客户的新增订单；在中国运营商近期采购中能否获取更大市场份额；经过管理层重组后，公司治理持续改善能否最终体现为公司财务报表上净利润率的提升。

　　中兴通讯管理层调整后，新任总裁徐子阳7月6日发布内部信称，“新任管理层将痛定思痛，深刻吸取教训，始终把合规作为企业发展的战略基石，强化合规文化，进一步加强内控建设，继续完善公司合规体系，将合规嵌入日常工作的每个环节。”

　　近期，支撑中兴通讯估值回升的另一重要事件，就是中兴通讯在5G领域的积极布局，拟借助5G规模商用红利，重振业绩。

　　公司在国内三大运营商的5G外场测试已全部启动，国外5G外场测试的工作也在全面恢复中。重启5G国测三阶段测试后，中兴通讯已顺利完成3GPP R15 NSA模式3.5GHz室内基站和5G核心网测试。

　　但东北证券行业分析师向《华夏时报》记者指出，中国5G全面商用还需要技术的进一步沉淀和较长时间周期，2020年三大运营商能否实现5G商用有待验证，按照现在的安排，2018年规模试验，2019年试行商用，2020年才开始正式商用，5G仍在概念阶段，显然无法给中兴通讯业绩支持，中兴通讯的估值回升仍需要现有业务的恢复运营。

　　从4月15日禁售令事件以来，中兴通讯复牌后总市值已蒸发逾700亿元，这部分估值恢复不得不面临公司新管理层磨合成效低于预期、5G建设低于预期、运营商资本开支大幅下滑、公司海外业务拓展不达预期等多重因素的考验。

　　值得注意的是，目前的券商机构多数仍对中兴通讯的估值恢复持保留态度，给予的估值评级多数处于中性或不评级，目标价在12.5元上下，甚至低于公司股票现价。

中兴通讯5G
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