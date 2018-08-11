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“电信诈骗重点地区”名单就该动态化

“电信诈骗重点地区”名单就该动态化
2018年08月11日 00:37 新京报
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　　“电信诈骗重点地区”名单就该动态化

　　■ 社论

　　该名单就该有退有进，既给部分挂牌地方治理成效以肯定，也让那些未被列入“重点”的地方绷紧弦。

　　据人民网报道，2015年以来，国务院打击治理电信网络新型诈骗违法犯罪工作部际联席会议（简称联席会议）23个成员单位由公安部牵头，深入推进打击治理电信诈骗专项行动，取得显著成效。截至目前，共有18个中央点名挂牌整治的电信诈骗重点地区，其中5个已摘牌。

　　河北丰宁县、江西余干县等5个挂牌的电信网络诈骗犯罪重点地区，其实在去年底就已宣布摘牌。但在徐玉玉案即将两周年之际，这样的消息依然令人欣慰。

　　电信诈骗之恶，无需赘言。将一些电信诈骗高发区列为重点整治地区，不是为了给这些地方贴一道标签，而是要体现轻重有别、精准施力的治理策略，也跟电信诈骗的地域化特征相应。从目前的进展看，第一阶段的治理自2015年开始，共有12个地方被列入重点整治对象，经过近两年的整治，有5个重点地区被摘牌，说明前一阶段的治理卓有成效。

　　但电信诈骗有着流动作案的特点，且具有一定的顽固性，这决定了相关治理也得持续化、动态化，不容松懈。所以，去年底在为第一阶段整治中的5个地区摘牌的同时，又新增了6个重点整治地区。这种有退有进的治理方式，既是对前期部分地方治理成效的肯定，也能避免那些暂未被列入重点整治对象的地方产生懈怠。

　　目前剩下的13个挂牌整治地区，也取得了很多进展。如今年上半年，长沙“2·12”电信诈骗案中福建南靖籍涉案7人就被抓获；今年1到7月，广西陆川县电信诈骗刑事案件立案42起，打掉2个团伙，抓获嫌疑人24人。可以预期，不久将有新的挂牌整治地区获得摘牌。

　　当然，摘牌并不意味着一个地方的电信诈骗整治就可以挂旗止步，它更多的只是对前一阶段治理成效的肯定。在被摘牌后，涉事地方仍应吸取专项行动中的经验和教训，将地方电信诈骗治理导向常态化，防止死灰复燃；相关部门对挂牌整治也不妨实行“回头看”，对于摘牌地区进行效果跟踪反馈，避免有些摘牌地方放松警惕、误认为摘了牌就万事大吉。

　　不可否认，被列入电信诈骗重点整治地区，对所涉地方而言不是什么光彩事儿。但要拿掉这顶“帽子”，只能是将电信诈骗治理进行到底，以实际行动和治理效果来说话。而未被列入重点整治的地区，也没理由大意。要知道，电信诈骗案件的发生概率，与公共治理力度的大小有着直接关系。治理层面一旦疏忽放松，就可能为电信诈骗提供温床。

　　打击电信诈骗专项行动，将一些地方作为重点整治，本质上是重典治乱的内在要求。其成效也有目共睹：工信部公布的数据就显示，12321举报受理中心接报的诈骗电话举报数量呈现整体持续下降趋势；以北京为例，2017年北京电信诈骗发案总量5年最低。可以说，电信网络诈骗高发势头得到了初步遏制。

　　认可之余，仍需紧绷治理之弦。5个重点地区被摘牌，标志着电信治理取得阶段性成果，可囿于电信诈骗的高流动性、裂变性以及方式的不断更迭，打击电信诈骗的高压态势仍须臾不可放松。由专项整治迈向常态化、制度化治理，由治标迈向治本，让社会普遍告别电信诈骗之害，仍需再接再厉。

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