华为否认将按手机价格4%收取5G专利费：过高、不合理

近日，有报道称华为将按照智能手机整机价格的4%收取5G专利费。

对此，8月10日，华为回应称，没有按手机整机价格4%进行专利收费的计划。

华为继续重申，将在专利许可活动中，严格遵守FRAND（公平、合理、非歧视）原则，不敲诈产业和社会，并倡导其他致力于推动5G技术实施的权利人，使专利累计费率比4G更低、更透明，“我们认为，任何单一权利人按4%收费都是过高的、不合理的。”

华为称，专利权人获得合理回报，是行业惯例以及受到法律保护的权力，也是信息通信技术（ICT）持续创新、有序竞争的重要机制。5G专利权人也应根据自身研发投入和在标准制定过程中的真实贡献设定收费标准，“过高的专利收费必将损害行业健康发展。业界存在利用其他商业交易捆绑知识产权许可的商业模式，华为反对这样的做法。”

高通、华为、爱立信三家被认为5G专利的主要持有人。截至目前，高通和爱立信都对外公布了5G专利授权收费标准。

高通之前公布的5G专利收费标准为：使用高通的标准必要专利，并且只支持5G的手机，将会收取2.275%（按照整机售价）的专利费用；使用高通标准必要专利，并且支持3G/4G/5G的手机，将会收取3.25%的专利费用；使用高通标准必要专利加非标准必要专利，并且只支持5G的手机，将会收取4%的专利费用；使用高通标准必要专利加非标准必要专利，并且支持3G/4G/5G的手机，将会收取5%的专利费用。此外，高通还表示，智能手机5G许可费整机封顶价为400美元。

去年，爱立信公开其5G专利许可费，对于高端手持设备，爱立信的5G专利许可费设定为5美元/部，而对低端手持设备，许可费可以最低低至2.5美元/部。

除了高通、爱立信和华为三家外，还有一些企业持有5G专利。因此在5G时代，对于哪些没有5G专利，无法跟巨头之间进行专利交叉授权的手机企业来说，专利费将会沉甸甸的。