将分拆三四家子公司独立上市？中国移动：该说法不实

原标题：中国移动将分拆三四家子公司独立上市？中国移动：该说法不实

澎湃新闻记者 包雨朦 实习生 姜浩涛

有消息称，中国移动（00941.HK）将分拆三至四家子公司独立上市。但这一说法并未得到官方认可。

8月9日下午，中国移动上半年业绩发布会在香港举行。有报道称，中国移动首席执行官李跃在会后表示，中国移动有计划分拆三至四家子公司独立上市，在子公司的选择上倾向于独立运营、与大网业务关联较少、能清晰核算的公司。

当晚，中国移动公关部的相关人士向澎湃新闻记者表示，上述说法不实，公司正在辟谣。

公开信息显示，中国移动旗下拥有咪咕文化科技有限公司、中移物联网有限公司、中移互联网有限公司、中移电子商务有限公司、中移建设有限公司等多家专业化子公司，大部分都是在中国移动几大基地基础之上组建成立的。比如，互联网公司的前身是互联网基地，电子商务公司前身是电子商务基地，咪咕文化为视频、音乐、游戏、动漫、阅读等基地合并组建而成。

独立电信分析师付亮向澎湃新闻记者指出，中国移动分拆子公司上市的说法有一定道理。他表示，在复杂的集团体系之下，一些子公司的竞争优势无法体现，不能很好地参与到市场竞争，子公司的价值也受到低估。

李跃此前曾对媒体表示，中国移动旗下有不少子公司或业务价值被低估，如咪咕这类互联网化业务。业内分析认为，最具有互联网基因的咪咕文化在未来的分拆上市中打头阵。

在8月9日的财报发布会上，中国移动董事长尚冰谈到咪咕未来的发展时透露，目前咪咕视频客户端用户数达到1.3亿，发展势头非常好。今年世界杯期间，通过事件营销，咪咕的播放量超过了43亿人次。在内容上，咪咕近来与央视、苏宁体育签署了战略合作协议，和英超的合作也即将落地。未来，咪咕还会和其他互联网企业进一步开放合作，将中国移动的网络资源优势与优质内容相结合。

“现在比较明显的一个是咪咕，它可能会被安排继续往下分拆。除了咪咕以外还有物联网公司、互联网公司还有做服务的中移在线，还有刚成立做建设的中移建设，这些都有可能。”付亮分析称，上述子公司大多独立运作，与中国移动的主业有一定的距离，它们上市对中国移动的主要业务不会有太大的影响，也能提升各自的市场竞争力。

付亮还分析指出，在上市地点的选择上，因为A股有比较苛刻的上市要求，从目前看，国内公司香港上市的可能性会更大，个别公司也可能会直接选择在美国上市。