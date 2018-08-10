人民日报：倘若用户"手滑"了 支付平台应有手段纠正

移动支付作为“互联网+”的创新应用场景之一，“+”的是便利、效率，更是安全，有安全保障的创新才有生命力

日前，调研机构益普索发布的《2018上半年中国第三方移动支付用户研究报告》显示，中国移动支付用户规模约为8.9亿人，第三方移动支付在网民中的渗透率达到92.4%。今年一季度我国第三方移动支付市场交易额首次突破40万亿元大关。在为移动支付市场叫好的同时，也应看到，移动支付的不确定性风险因素依然存在，一些移动支付方式看似快捷，但处理不慎，就可能掉进安全陷阱。

据报道，前不久广东市民黄某就经历了一场由微信转账引起的麻烦。黄某原本想通过微信支付转账8万多元给表妹，一时疏忽错将钱转给了微信昵称与其表妹相同的一个“好友”，待他发现出了问题、要求对方还款时，却被对方拉黑了。黄某求助微信客服，客服表示“因涉及个人隐私，建议与好友联系协商退回，除此之外没有别的办法”；由于无法提供“对方真实姓名和账户信息”，公安机关也不能立案；最后经过媒体报道、引发社会关注后，这位“好友”才最终将钱退给了黄某。

无现金支付社会已经悄然到来，扫码支付、微信和支付宝转账给大家带来了方便，可是，倘若用户一不小心“黄油手”了、“失手点错”了、“手滑输错”了，支付平台应当有足够的手段帮助用户纠正失误、挽回损失。拧紧支付全流程的“安全阀”，支付平台还有很多工作要跟上。

保证用户财产安全是支付机构的义务。如果用户出现操作失误，必须有完善的纠错机制帮助用户挽回损失。拿微信支付来说，相较于成熟的银行卡支付，微信支付在转账对方实名确认、账号认证、延迟到账等方面还需要加强风险管控。比如，当涉及大额转账时，要尽到最大程度的提示义务，在转账前设置强制认证环节，不认证者不能进入下一个操作界面；在转账页面设置延时到账选项，时间长短可在2—4小时不等，一旦发现错误，转账方可申请撤回。

帮助用户挽回误操作带来的损失，还得拓宽救济渠道。在大数据时代，第三方支付平台应谨记隐私保护与财产安全都是用户安全中同等重要的部分，不应人为地将二者对立起来。如果用户认为出现问题，是否可考虑在调查清楚事实的前提下，尽可能担负起居间调和与信息披露责任？能促进私下和解最好，实在不行，对于获取不当得利者，要推动纳入法治渠道来解决。另外，保险机构亦可尝试推出转账险等新险种，一旦发生意外，可适当作出补偿给用户“止血”。

移动支付作为“互联网+”的创新应用场景之一，“+”的是便利，“+”的是效率，但道千说万，“+”安全是第一位的，如果安全没保障，其余的创新溢出都是镜花水月。以移动支付为代表的金融创新者，应依法依规发展相关业务，争做看稳百姓钱袋子的好帮手，而非安全隐患的放大镜。

时下，一些互联网企业深信“天下武功、唯快不破”，在扩大市场的道路上越走越快，结果“萝卜快了不洗泥”，丢掉了“以用户体验为本”的要义。在此，不妨给这些企业提个醒：莫因走得太快而忘了何为安全。把握好效益与责任、创新与规范的平衡点，是实现基业长青的必要条件。