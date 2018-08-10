三星Note9来了：也就凑合着看看得了

“这是一台全新的旗舰机”。

三星Note9正式登场那一刻，三星移动总裁高东真这样介绍。但他身后的大屏幕出现的手机却和去年的Note8没有明显的区别。当然，这手机的外观和一个月之前的爆料也没有区别。

“变化不大”，Note9发布会的基调似乎从一开始就被奠定了。

新旗舰，老外观

Note9相对Note8的外观变化，大概和S9相比S8的外观变化相似——除了摄像头与后盖指纹的排列组合方式不同，整机没有明显变化。

严格来说，即使变化不大，Note9工业设计依然是出色的，方正、IP68级防水防尘、轻薄，并且在今年的大趋势下，Note9仍旧保留了3.5mm耳机接口，这对于喜欢用有线耳机听音乐的用户来说，可谓十分方便。

另一方面，哪怕三星Note9的屏占比不低，但上下边框均保留的设计给人以强烈的过时感。而且都2018年下半年了，一个世界销量第一的品牌旗舰竟然没有屏幕指纹，也没有结构光或者ToF，其生物识别方式仅有破坏手机设计一体性的后盖指纹识别模块。

这款手机的设计并非没有亮点，起码S Pen与手机本体由于撞色设计，而显得格外醒目。但总的来说，三星Note9设计和功能取舍保守得不像三星旗舰该有的样子。

变化最大的是S Pen

三星Note系列之所以被称为“Note”，不是因为大，而是因为S Pen。

这是一段已经被重复无数次的话，而Note9的S Pen将这个说法发挥到了极致。

在4096级压感和本就出色的书写绘画体验之外，Note9的S Pen支持了低功耗蓝牙。用户可以将S Pen用作手机拍照的快门键，也可以遥控PPT翻页。现场的展示人员直言，自己的PPT就是用S Pen来制作播放的（TNT又遇到了一个强有力的对手？）。

Note9的S Pen上还有一个超级电容，能保证笔插回手机的时候开始充电，并在40秒内充满。

硬件性能依然出色且全面

三星Note系列从诞生起就站在智能手机硬件配置顶峰，这一点Note9也没有任何改变。

- 6.4英寸18.5:9 Super AMOLED双曲面屏幕，分辨率为2960*1440，PPI为514

- 根据发售地区的不同，Note9拥有骁龙845/Exynos 9810两个处理器版本

- 6GB RAM+128GB存储空间，8GB RAM+512GB存储空间，两个配置版本，且支持最大512GB的存储卡扩展

- 4000mAh电池，由于有Note7的前车之鉴，这个电池容量对于Note系列有些不容易

除了这些配置之外，NFC、无线充电功能，以及前文提到的3.5mm耳机接口和IP68级防水防尘Note9也一应俱全。

实际上Note9还拥有了更出色的散热系统，可以降低手机在长时间高负荷的使用时所出现的温度。

拥有AI加持的相机

三星Note9前置800万像素F1.7摄像头，后置双1200万像素光学防抖摄像头，其中主摄像头拥有F2.4/F1.5两档光圈。

这套影像系统参数和半年前出现的S9+实际并无二致，参考S9+的拍照表现，三星Note9的拍照硬实力不用担心。

而在这场发布会上，三星官方主要强调的是AI场景识别和智慧相机。

这不难理解，如何让用户随手就能拍出理想的照片，这才是头部智能手机厂家应该思考的问题。

至于让手机秒变电脑的DeX模式，这次在发布会上也有露面，并且Note9的S Pen在这个模式也能直接使用了，以及DeX模式也可以和三星Tab S4平板一起搭配使用了。

Galaxy Watch

三星的智能手表舍弃了原本的Gear之名，转而直接采用了Galaxy Watch的名字。

其外观并没有太大变化，其依然是46mm和42mm两个尺寸，屏幕也是360*360的圆形。

其升级逻辑和Note9一样，主要集中于配置方面，比如Exynos 9110处理器、4G ROM、IP68防水功能。

真正的One More Thing——Galaxy Home音箱

支持Bixby的Galaxy Home音箱是三星在本次发布会上真正的新品，至少，三星此前还没有正式发布过智能音箱产品。

音质方面，这款产品拥有AKG的调音。而功能方面则与其余的智能音箱产品无异，支持SmartThings，也支持用Bixby语音助手来控制家电。

Note9的上市信息

三星Note9 8月24日正式开售，国行8月9日23:30开始在官网抢购，尝鲜价6GB RAM+128GB存储空间版为7499元，8GB RAM+512GB存储空间版为9499元。

由于三星标明了这是“尝鲜价”，多退，所以，Note9的国行售价还需要等到15号国行版正式发布时才能揭晓，大抵上会比尝鲜价低一些。

写在最后

看习惯了没有额头、没有刘海和极短下巴，以及拥有屏幕指纹识别和3D结构光的系列国产旗舰之后，三星Note9给人以一种落伍的感觉。

Note9并非是一台不好的旗舰，相反，在功能层面，它基本做到了无可指摘。但旗舰机，尤其是售价超过7000元的顶级旗舰产品，应该有的，哪怕一个，引人赞叹的点，Note9都没有。

三星挤了一管牙膏，挤得很漂亮，但这并不符合我们对于销量全球第一手机厂家最新旗舰的期待。