流量竞争挤压业务收入 无限流量时代中移动压力倍增

每经记者 刘春山 每经编辑 文多

8月9日，中国移动发布了截至2018年6月30日的上半年财报。上半年，中国移动营运收入3918亿元，较上年同期增长2.9%，股东应占利润达到656亿元，同比增长4.7%。上半年净增移动客户1861万户，总客户数迈过9亿大关，其中4G客户6.8亿户，净增2732万户，4G客户渗透率达到74.7%。

在总体数据上升时候，截至今年上半年中国移动ARPU值（此处指每用户平均月收入）却同比下降6.6%，为58.1元。而这一数字去年为62.2元。这一指标下滑的背后是运营商在流量经营领域的激烈竞争，各家运营商争相推出“无限流量套餐”让用户争夺和业绩收入陷入鏖战。

中国移动董事长尚冰在业绩发布会上表示，流量价值在快速下降，从今年5月开始，移动也开始加大流量套餐的推广力度。

宽带业务逼近中国电信

工信部的数据显示，截至6月末三大运营商固定宽带接入用户总数达3.78亿户，上半年净增2974万户。

中国移动在财报中披露，报告期内中国移动家庭宽带客户净增1880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。高速带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。家庭宽带收入达到210亿元，同比增加49.1%。

《每日经济新闻》记者注意到，同期内中国电信有线宽带用户累计为1.4062亿户。中国联通固网宽带用户上半年累计达7891.6万户。中国移动宽带业务增长迅猛，在一些人看来，超越“宽带老大哥”中国电信只是时间问题。

以超低的价格切入宽带业务，在争夺用户之后，中国移动也在不断提高销售价格。中国移动表示，上半年家庭宽带综合ARPU值提高了7.3%，其中有线宽带ARPU为35.0元。

作为今年世界杯仅有的两家互联网平台之一，中国移动同时披露了咪咕视频的相关数据，世界杯期间通过咪咕视频客户端观看比赛超过43亿人次。

中国移动同时披露了物联网相关的业务，今年上半年，中国移动物联网智能连接数净增1.55亿，规模达到3.84亿，物联网收入同比增长47.6%。中国移动表示，在不久的将来，车联网、工业制造、智能穿戴、教育、医疗等物联网平台层、应用层业务将成为支撑公司收入持续增长的重要领域。

流量竞争挤压业务收入

中国移动正在宽带、物联网、新兴业务上保持高速增长，不过在4G业务上显示出压力。在业绩沟通会上，中国移动董事长尚冰表示，当前移动市场竞争更趋激烈，流量价值在快速下降，与此同时行业内的互联网发展转型正在加快，营销服务模式发生了巨大的变化。

工信部数据显示，截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.1亿户，上半年净增9229万户，早已经是人均一号的时代。其中，国内4G用户总数已经突破11亿户，不限量套餐服务刺激移动电话用户继续保持较快增长。截至6月末，中国电信4G用户数达2.17亿户，中国联通4G用户数达2.03亿户，中国移动4G用户为6.8亿。

2018年上半年4G用户整体增量方面，中国电信新增3527万户；中国联通新增2823.3万户；中国移动新增2732.2万户。在新增用户中，用户数量第一的中国移动4G新增用户最低。

让外界令人惊讶的是，今年4月，中国移动4G用户首次负增长，这在三大运营商中也属首次。同时，截至上半年，中国移动ARPU值为58.1元，同比下降6.6%，这一数字去年还是62.2元。4G用户ARPU值为64.4元，同比下降9.6%，去年这一数字为71.2元。

让中国移动感到压力的是中国联通、中国电信近来在无限流量套餐、互联网定制套餐方面的强势发力，特别是中国联通与腾讯合作的王卡系列套餐，短短两年时间内，腾讯王卡发展到超过1亿用户。来自竞争对手巨大的压力，这让中国移动陷入用户增长与人均收入的两难抉择。

尚冰表示，中国移动ARPU值确实在下降，上半年无论是总体ARPU值还是4GARPU值都在下降。因素是多方面的，第一个因素就是今年上半年无限量套餐或者流量竞争导致流量价值的大幅度下降；第二是公司新增用户虽然保持稳定增长，但是新增用户大部分都是两个卡槽，双卡槽用户占比比较多，实际上使用价值也在下降；另外也有取消长途和漫游费的这个因素影响。

尚冰也表示，从今年5月开始，中国移动也开始加大流量套餐的推广力度。《每日经济新闻》记者注意到，6月14日，联通“混改”的重要伙伴百度与中国移动宣布达成全面战略合作。双方此次合作的第一个落地产品将是双方联合推出的免流量产品，这也是中国移动首次面向一家互联网公司定制多应用流量优惠产品。