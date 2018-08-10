来源：北京商报

中国移动筹划旗下公司分拆上市

北京商报讯（记者 石飞月）8月9日，在中国移动中期业绩发布会上，中国移动执行董事兼首席执行官李跃对外透露，目前正在筹划旗下3-4家公司分拆上市，但上市具体时间地点未定，中国移动香港也没有相关计划。

从具体业务来看，李跃表示会考虑选择已经独立运营、与大网业务关联较少、方便财务核算的公司。谈及刚刚在香港上市的中国铁塔公司，李跃还表示这有助中国电信和中国联通在业务上追赶移动，同质化竞争是全球营运商面对的必然趋势。

数据显示，截至2018年6月30日的上半年，中国移动营运收入实现3918亿元，较上年同期增长2.9%；通信服务收入为3561亿元，较上年同期增长5.5%；EBITDA为1459亿元，较上年同期增长3.7%；股东应占利润达到656亿元，同比增长4.7%。

中国移动的总连接规模达到14.25亿，其中移动连接9.06亿，有线宽带连接1.35亿，物联网智能连接3.84亿。公告显示，经充分考虑公司盈利状况、现金流水平及未来发展需求，中国移动董事会宣布派发2018年中期股息1.826港元/股，利润派息率为48%。

个人移动市场是中国移动收入占比最大的一个市场。在网络建设方面，中国移动上半年新增4G基站19万个，持续加强室内深度覆盖、城区连续覆盖和农村广域覆盖。在客户拓展方面，中国移动上半年净增移动客户1861万，总客户数超过9亿大关，其中4G客户6.8亿，净增2732万，4G客户渗透率达到74.7%。

另外，中国移动家庭宽带客户净增1880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。家庭宽带收入达到210亿元，同比增加49.1%，成为重要增收来源。