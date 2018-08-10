来源：北京晨报

中移动上网流量增长153%

北京晨报讯（记者 焦立坤）尽管遇到了激烈的同质化竞争、提速降费的更高要求等等，中国移动今年上半年的营收和净利润仍然实现了双双提升。

数据显示，中国移动今年上半年营收3918亿元，同比增长2.9%；净利润达到656亿元，同比增长4.7%。上半年净增手机用户1861万，总用户数超过9亿。其中4G用户6.8亿，净增2732万，4G用户渗透率达到74.7%。

不过，该公司手机业务ARPU值（每户每月平均收入）为58.1元，同比下降6.6%。在记者会上，中国移动董事长尚冰解释说这是受多方面因素影响，包括无限量套餐及流量竞争促使价格下降，而新增用户亦现“双卡潮”，加上受提速降费、取消流量漫游费等的影响，他认为相关因素对今年ARPU表现压力仍然较大，将力争实现ARPU在行内保持领先。

个人手机业务是中国移动收入占比最大的一个板块。该公司表示，今年上半年采取有效措施，进一步推进“提速降费”，主动提前释放风险。同时，针对用户和流量两个份额的激烈竞争，积极调整竞争策略，4G净增客户和流量份额呈现回升势头，个人移动市场整体上继续保持领先地位。

数据显示，中国移动今年上半年手机上网流量增长153%，流量收入继续保持双位数增长。

另外值得关注的是，中国移动在宽带市场上的狂飙突进。今年上半年，中国移动家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。其中，家庭宽带用户净增1880万户，家庭宽带收入达到210亿元，同比增加49.1%，成为重要增收来源。