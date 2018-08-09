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中国移动CEO李跃：正在筹划旗下3到4家公司分拆上市

中国移动CEO李跃：正在筹划旗下3到4家公司分拆上市
2018年08月09日 22:23 新京报网
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　　新京报财讯(记者 马婧)8月8日，中国移动执行董事兼首席执行官李跃在2018年中期业绩报告发布会上透露，目前正在筹划旗下3至4家公司分拆上市，但上市具体时间地点未定，中移动香港也没有相关计划。从具体业务来看，李跃表示会考虑选择已经独立运营、与大网业务关联较少、方便财务核算的公司。

　　今天，中国移动发布了2018年中期业绩公告，期内营收3918亿元，较去年同期增长2.9%，股东应占利润达到656亿元，同比增长4.7%。中国移动董事长尚冰称，中国移动在家庭宽带市场收入增长了49%，在政企市场和新业务市场都实现了双位数增长，但是在移动市场增长只有1.1%。

　　他认为，主要原因是流量竞争日趋激烈，“我们对不限流量套餐一直是持审慎的态度，也在关注行业的长期可持续发展。但是市场形势发生变化以后，从今年5月份开始，我们也开始加大大流量套餐的推广力度，有效的应对竞争。一是释放流量，取消流量漫游费，二是有效应对竞争，三是落实提速降费相关要求，用户份额、流量份额都是稳中有升。”

　　中国移动董事长尚冰称指出，目前移动业务占比为75%，在今年上半年发展过程中面临很大压力，最大的压力来自不限流量的资费套餐，“我们的用户增长和流量份额处于一个下行的区间，我们也在分析，一个是这个行业的竞争越来越激烈，移动通信市场不限流量套餐已经变成了主流，而且流量价值在快速下滑，因为流量份额比较大，对我们影响相应比较大。”

　　此前，原中国电信总经理刘爱力在2018年世界移动大会—上海大会上提到，现在移动业务已进入“全民”拥有手机的时代，全行业移动用户总数达15亿，超过全国人口总数(14亿)，市场趋于饱和。“其实数据的增长更多是来自于双卡用户和三卡用户。就像一人的饭，两只碗来吃，每多一只碗，行业价值就在下降”。

　　他认为，不限量+共享带来户均流量(DOU)的快速增长，但流量业务增量难增收。捆手机业务、捆电视业务、捆流量等方式使得宽带业务几家欢喜几家愁，终将导致边际效益持续下降。

 

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